이재명 "개혁 이름으로 개혁 방해"… 비판에 공개 경고

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 11일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.9.11 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"개혁의 가장 큰 걸림돌은 개혁의 이름으로 개혁을 방해하는 것이다."

AD

"36년 전 판검사의 길을 버리고 빚을 내 인권변호사의 길을 시작했던 25살 젊은 이재명이나, 온갖 위기의 대한민국호를 맡아 새로운 희망의 나라 대체불가 대한민국을 향해 전력질주하는 2026년 오늘의 이재명이나 억강부약 대동세상, '함께사는 세상'을 향한 꿈은 전혀 달라지지 않았다."

이재명 대통령이 "개혁의 목표와 가치를 한순간도 포기한 적이 없다"라며 개혁을 둘러싼 논쟁에 직접 참전해 진화에 나섰다. 개혁에는 필연적으로 저항이 뒤따른다면서도, 선명성을 앞세운 "과격한 선동"과 "과잉·과속"이 오히려 역결집을 불러 개혁을 방해할 수 있다는 취지이다.특히 "권한이 없을 때는 책임도 없다"라며 국정의 최종 책임자인 대통령과 외부에서 개혁을 주문하는 이들의 위치가 다르다는 점도 강조했다. 최근 검찰개혁과 중대범죄수사청장 인선 등을 놓고 범여권 안에서 이 대통령을 향해 '더 강하게 개혁하라'는 요구가 이어지는 상황에서 나온 메시지라 주목된다. 추미애 경기도지사를 포함해 여권 내부와 진영 일각의 비판이 꾸준히 나오는 상황에서 '정면돌파'를 선택한 셈이다.이 대통령은 지난 12일 자신의 '엑스(X·옛 트위터)'에 박태훈 청년오늘연구소장의 글을 공유하며 "말씀 중에 틀린 말씀이 단 하나도 없다"라고 운을 뗐다.박 소장은 앞서 이 대통령의 지지율 하락을 두고 "이재명에 대한 기대를 내려놓기는 이르다"라고 주장했다. 성남시장과 경기도지사를 거치면서 임기 초보다 임기 말에 더 높은 평가를 받아온 정치인이라며, 현재의 지지율 역시 "이 싸움의 크기를 보여 주는 숫자이지, 이 싸움의 승패를 보여 주는 숫자가 아니다"라고 평가했다.박 소장은 이 대통령에 대한 비판 자체를 부정하지는 않았다. 진보당원인 자신 역시 호르무즈 파병이나 노동·성평등 정책 등에서 이 대통령에게 비판적인 목소리를 내고 있다면서 "흔들기 위해서가 아니라 그의 개혁을 앞으로 밀어내기 위해서"라고 설명했다. 이 대통령의 개혁 의지를 의심해서가 아니라 성공시키기 위해 진보진영이 제 역할을 해야 한다는 취지였다.그러면서 오히려 "바깥의 적보다 아픈 것은 안에서 흔드는 말들"이라고 지적했다. 유시민 전 노무현재단 이사장의 이른바 '어물전 썩은내' 발언 등을 짚으며 "저주의 말"이라고 규정하고, 진보진영 내부에서 나오는 "왜 더 강하게 개혁하지 않느냐"는 질책도 거론했다.특히 한동훈 무소속 국회의원이 김승원 법무부 장관 후보자를 공격하는 과정에서 이른바 '검찰 캐비닛'을 활용한 것으로 보인다면서, 그동안 검찰개혁을 주장해 온 이들이 이에 침묵하는 것은 이해하기 어렵다고도 했다.그러자 이 대통령은 이 글에 전적으로 공감한다면서도, 개혁을 추진하는 방식에 대해서는 긴 설명을 덧붙였다. 그는 "개혁은 혁명보다 어렵다"라며 "혁명의 열정과 속도를 절제하지 못한 과잉과 과속으로 반혁명의 불행을 초래한 안타까운 역사는 얼마든지 있다"라고 강조했다. 이어 "개혁은 최대한의 공감 아래 섬세하고 절차적이어야 하며, 고통과 저항을 최소화하여 실효적인 성과로 증명해야 한다"라고 했다.그러면서 "혁명적 변화를 바라는 일부의 순수한 열망을 이용해 자신의 선명성을 드러내는 과격한 선동"을 특히 경계했다. 이 같은 행동이 "저항과 역결집을 초래"해 결과적으로 개혁을 방해하고 "반동"까지 불러올 수 있다는 이야기였다."권한이 없을 때는 책임도 없고, 무책임한 주장도 폐해가 크지 않지만 권한을 가졌으면 상응하는 무한책임을 져야 한다"라고도 했다. 개혁을 요구하는 것과 실제 국정을 책임지고 개혁을 실현하는 것은 다르다는 취지로 풀이된다.인사를 둘러싼 진영 논리에도 선을 그었다. 이 대통령은 "누가 모두를 대표할 것인가를 정하는 선거와 누가 모든 것을 차지할 것인가를 정하는 전쟁은 다르다"라며 "부정하고 무능해도 가깝다는 이유로 기용하자는 것은 실패의 지름길이자 대표자가 아닌 정복자가 취할 태도"라고 밝혔다.그러면서도 개혁 자체를 후퇴시키겠다는 의미는 아니라고 재차 강조했다. "아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다", "개혁에는 필연적으로 반발이 수반되지만 개혁이 없으면 반발도 없다"라고 했다. 결국 개혁의 필요성과 방향은 유지하면서도 그 속도와 방식에서는 대통령이 책임지고 판단하겠다는 이야기인 셈이다. 무엇보다 "저는 개혁의 목표와 가치를 한순간도 포기한 적이 없다"라고 강조했다.대통령이 직접 거명은 하지 않았지만, 대통령이 공유한 박 소장의 글에 유시민 전 노무현재단 이사장 등이 언급되어 있다 보니, 결국 대통령도 범여권 일각의 비판에 직접 '반박'한 것이라는 해석이 다수 나왔다.공교롭게도 같은 날(12일) 추미애 경기도지사는 정반대 방향에서 이 대통령에게 보다 강력한 개혁을 주문하며 '작심' 비판했다.추 지사는 12일 경기 남양주시 모란공원 민주열사묘역에서 열린 '2026년 경기도 민주화운동희생자 추모제'에 참석해 검찰개혁과 중대범죄수사청장 인선 문제를 꺼내 들었다. 준비된 추모사를 대신해 즉석 발언에 나선 추 지사는 "민주화는 현재진행형"이라며 검찰 권력 구조가 여전히 바뀌지 않았다고 비판했다.특히 김지용 초대 중수청장 후보자 지명을 직격했다. 추 지사는 김 후보자를 한동훈 의원과 "한배를 탔던 사람"이라고 표현하며 이런 인사가 과연 나라를 바꾸고 국민의 뜻을 섬기는 일이냐고 따져 물었다.화살은 결국 이 대통령을 직접 향했다. 추 지사는 "대통령은 이들 세력을 징벌해야 하는 것 아닙니까?"라며 "왜 이들 세력에게 업혀서 전전긍긍하는 것입니까?"라고 목소리를 높였다. 이 대통령이 이른바 '내란 세력'과 검찰 기득권에 더욱 단호하게 대응해야 한다는 요구였다.앞서 추 지사는 지난 10일에도 이 대통령의 최근 지지율 하락을 두고 "검찰개혁 때문"이라며, 첫 번째 개혁 과제부터 역풍을 걱정할 경우 지지자들의 회의가 커질 것이라는 취지로 주장한 바 있다.