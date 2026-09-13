버려진 페트병이 이웃을 위한 나눔이 됐다

큰사진보기 ▲충남 당진시 송산면 서정1리 마을회관에서 페트병 분류 작업이 한창인 가운데 정명옥 부녀회장을 만나 페트병을 모으게 된 과정과 부녀회의 활동 과정을 들었다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲당진시 송산면 서정1리 마을회관에서 부녀회원들이 오전 6시부터 8시 30분까지 페트병을 분류하고종류별로 나누며 분리배출 작업을 이어갔다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲송산면 서정1리 이장과 전 이장이 마을회관 주변 제초작업을 한 뒤 부녀회원들과 함께 끝까지 남아 마을 환경 정비에 힘을 보탰다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲서정1리 부녀회장과 총무, 현대제철 상생정보팀 남기고 책임이 페트병 분리배출 작업에 함께 손을 보태고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 12일 당진시 송산면 서정1리 마을회관에서 페트병 분리배출 작업을 마친 부녀회원들이 함께 봉사활동을 이어갔다. 무엇보다 50대부터 80대까지 38명의 회원들은 매월 둘째 주 토요일 자원순환과 이웃 나눔을 위한 활동을 펼쳤다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 12일 오전 6시, 충남 당진시 송산면 서정1리 마을회관에 부녀회원들이 하나둘 모였다. 50대부터 80대까지 연령대도 다양한 회원들의 손에는 페트병을 가득 담은 비닐이 들려 있었다. 지난 6월부터 회원들이 마을 곳곳을 다니며 하나씩 모은 페트병이었다.무엇보다 기자가 찾은 마을회관은 이른 새벽인데도 분주했다. 부녀회원들은 비닐에 담아온 페트병을 쏟아놓고 종류별로 분류하기 시작했다. 먼저 도착한 회원들은 가져온 페트병을 하나씩 꺼내 종류별로 골라냈다. 분류가 끝난 페트병은 다른 회원들이 다시 비닐에 담았다. 따로 역할을 정하지 않아도 서로 필요한 일을 찾아 움직였다. 새벽 6시부터 시작된 작업이었지만 회원들은 익숙한 손놀림으로 페트병을 분류하며 자연스럽게 작업을 이어갔다.서정1리 부녀회원들의 페트병 수거 활동은 지난 6월부터 시작됐다. 처음에는 회원들이 집에서 나오는 페트병을 모으는 것으로 시작했다. 그러다 회원들이 동네를 오가며 버려진 페트병을 하나둘 발견하면서 활동은 자연스럽게 마을 곳곳으로 넓어졌다. 회원들은 특히 원룸과 상가를 찾아가 페트병이 있는지 살폈다. 비닐에 담긴 페트병을 발견하면 그냥 지나치지 않고 하나씩 모아 가져왔다. 상가 주변에 놓인 페트병을 줍기도 하고, 주민들이 모아둔 페트병을 받아오기도 했다. 그렇게 하루하루 모인 페트병은 회원들의 집이나 정해진 장소에 모아뒀다가 매월 둘째 주 토요일이면 마을회관으로 가져왔다.마을회관에 모인 페트병은 다시 회원들의 손을 거쳤다. 비닐을 풀어 페트병을 쏟아놓고 재활용할 수 있는 것들을 골라냈다. 병에 남아 있는 내용물을 확인하고 종류별로 나눈 뒤 다시 비닐에 담았다. 한두 사람이 할 수 있는 일이 아니었기에 회원들이 함께 손을 보탰다. 처음에는 20명 정도가 참여했다.하지만 부녀회장이 적극적으로 활동이 이어지면서 함께하겠다는 회원들이 하나둘 늘었고, 지금은 50대부터 80대까지 모두 38명이 참여하고 있다. 이어 매월 둘째 주 토요일이면 회원들은 다시, 비닐을 챙겨 마을회관으로 모인다. 살아온 세월도, 평소 하는 일도 다르지만 페트병을 모으는 날이면 한자리에 모여 손을 보탠다. 버려진 페트병을 그냥 지나치지 않고 모으는 일이 어느새 서정1리 부녀회의 꾸준한 활동으로 자리 잡았다.송산면 서정1리 정명옥 부녀회장은 "처음에는 우리 집에서 나오는 페트병이나 모아서 해보자는 마음으로 시작했는데, 회원들이 적극적으로 참여해 주면서 활동이 커졌다"며 "원룸이나 상가를 다니다 보면 생각보다 버려지는 페트병이 많다. 그냥 지나치지 않고 하나씩 모으다 보니 제법 많은 양이 됐다" 고 말했다. 이어 "처음에는 20명 정도였는데 지금은 38명이 함께하고 있다"며 "우리가 조금 움직여서 버려지는 페트병을 모으면 지역 내 취약계층에게 필요한 물품으로 다시 돌아갈 수 있다는 게 보람 있다"고 전했다.아울러 이날 회원들이 분류한 페트병은 재활용 과정을 거쳐 종량제봉투로 교환된다. 지금까지 마련된 종량제봉투는 모두 400매다. 부녀회는 이를 지역의 어려운 이웃들에게 전달할 예정이다.페트병 하나가 종량제봉투 한 장이 되고, 그렇게 모인 봉투가 다시 이웃의 생활을 돕게 되는 셈이다.송산면 서정1리 문병근 이장은 "처음에는 이렇게 많은 회원들이 함께할 줄 몰랐다"며 "새벽부터 마을회관에 모여 페트병을 분류하는 모습을 보면 주민들의 참여가 참 고맙고 든든하다는 생각이 든다"고 말했다. 그러면서 "누가 시켜서 하는 일이 아니라 부녀회원들이 스스로 시작해 꾸준히 이어가고 있다는 점에서 의미가 크다"며 "페트병을 모으는 것도 중요하지만, 함께 모여 마을을 위해 움직이고 서로 정을 나누는 과정 자체가 좋은 일이라고 생각한다. 부녀회원들이 부담 없이 오래 활동할 수 있도록 마을에서도 적극적으로 돕겠다"고 전했다.현대제철 상생정보팀 남기고 책임은 "주민들이 직접 마을 곳곳을 다니며 페트병을 모으고, 이를 다시 이웃을 위한 나눔으로 이어가고 있다는 점이 감사하다"며 "자원순환은 특별한 곳에서 시작되는 것이 아니라 우리가 생활하면서 버리는 페트병 하나를 다시 자원으로 바라보는 데서 시작된다고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "주민들의 작은 실천이 환경을 살피는 일에서 그치지 않고 어려운 이웃을 돕는 나눔으로 이어지는 만큼, 이러한 활동이 꾸준히 이어질 수 있도록 함께 힘을 보태겠다"고 전했다.환경을 지키는 일과 이웃을 돕는 일이 따로 떨어져 있지 않았다. 페트병 하나를 모으는 작은 실천이 마을을 깨끗하게 하고, 버려질 뻔한 자원을 쓰임 있는 자원으로 되돌리는 일이 됐다. 여기에 종량제봉투로 교환해 이웃에게 나누면서 다시 제 역할을 찾게 됐다. 이어 송산면 서정1리 부녀회원들의 페트병 수거 활동은 앞으로도 매월 둘째 주 토요일 계속된다. 새벽 6시 부터 마을회관에 모여 페트병을 분류하고 다시 비닐에 담는 일은 소박해 보이지만, 38명의 손길이 모이면 그 의미도 달라진다. 버려지는 페트병을 줄이고 재활용 가능한 자원을 다시 살려내는 꾸준한 실천이 환경을 생각하고 이웃을 돌보는 마을의 일상으로 자리 잡아가고 있다.아울러 서정1리 부녀회원들의 활동은 일회성에 그치지 않는다. 오는 9월 16일에는 8명의 회원이 참여하는 생활요리 활동이 예정돼 있다. 이날에는 참석자들이 사용하던 칫솔을 가져오면 새 칫솔로 교체해주는 생활 속 나눔도 함께 진행한다. 이어 9월 19일에는 송산면 주민자치회가 주관하는 '별빛 음악회 & 주민총회'가 서정리 근린공원에서 열린다. 무엇보다 부녀회원들은 마을의 크고 작은 행사에도 적극적으로 참여하며 주민들과 함께하는 활동을 이어갈 예정이다. 페트병을 모으는 일부터 생활 속 나눔과 마을 행사까지, 서정1리 부녀회원들은 앞으로도 주민들과 함께할 수 있는 일을 하나씩 찾아가며 부녀회 활동을 꾸준히 이어간다는 계획이다.