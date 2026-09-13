가족이 함께 빚은 송편, 지역 어르신 식탁에 오른다

큰사진보기 ▲현대제철 당진제철소 해피 프리즘 가족봉사단원들이 지난 12일 당진시노인복지관에서 추석을 앞두고 지역 독거 어르신들에게 전달할 송편을 정성껏 빚고 있다. 이날 봉사활동에는 23가족 84명이 참여했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김기재 당진시장이 현대제철 당진제철소 해피 프리즘 가족봉사단원들과 송편을 빚은 뒤, 추석을 앞두고 독거 어르신 120여 명에게 전달할 송편을 직접 만들었다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲현대제철 해피 프리즘 가족봉사단원들이 직접 빚고 찐 송편을 용기에 정성껏 담고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

추석을 앞두고 가족이 함께 송편을 빚으며 이웃과 명절의 온정을 나누는 자리가 마련됐다. 현대제철 당진제철소 해피 프리즘 가족봉사단 23가족, 84명은 지난 12일 당진시노인복지관 식당에서 '추석맞이 송편 만들기' 봉사활동을 진행했다.이번 봉사활동은 가족이 함께 명절 음식을 만들어 지역의 독거 어르신들에게 전달하며 나눔의 의미를 되새기기 위해 마련됐다. 특히 부모와 자녀가 함께 음식을 만들고 완성된 음식을 이웃과 나누는 과정을 통해 청소년들이 봉사를 일상적인 실천으로 경험할 수 있도록 했다.무엇보다 이날 봉사단원들은 준비된 송편 반죽을 밀고 자르는 것부터 송편 빚기, 찜솥에 찌기, 식히기, 포장까지 전 과정에 참여했다.식당 곳곳에서는 가족들이 서로의 송편 모양을 살펴보며 웃는 모습도 이어졌다. 처음 송편을 만들어보는 학생들은 부모에게 빚는 방법을 배우기도 하고, 가족과 함께 서로 모양을 비교하며 송편을 완성했다. 봉사단원들은 각자의 역할을 나누어 맡으며 120여 명의 어르신에게 전달할 송편을 정성껏 준비했다.완성된 송편은 급냉 보관한 뒤 다음 주 지역 독거 어르신 120여 명에게 밑반찬과 함께 전달될 예정이다. 명절을 맞아 가족과 함께 식사하기 어려운 어르신들에게 송편과 밑반찬을 전하며 따뜻한 명절 인사를 대신하게 된다. 이날 봉사 현장에는 김기재 당진시장도 방문했다. 김 시장은 가족봉사단원들을 격려하고 송편 만들기에 직접 참여하며 봉사활동에 힘을 보탰다.김기재 당진시장은 "가족이 함께 송편을 빚으며 우리 고유의 명절 문화를 배우고, 그 정성을 이웃과 나누는 모습이 인상적이었다"며 "청소년들이 봉사활동을 통해 나눔과 배려의 가치를 자연스럽게 익히는 좋은 시간이 되었길 바란다"고 말했다. 이어 "가족의 손길로 마련한 송편이 어르신들께 따뜻한 추석 인사로 전해지길 바란다"고 덧붙였다.이번 활동에서 눈에 띄는 점은 청소년들이 봉사의 전 과정에 참여했다는 것이다. 단순히 완성된 물품을 전달하는 방식이 아니라 재료를 다루고 음식을 만들고 포장하는 과정을 직접 경험하면서 '나눔'이 실제 생활 속에서 어떻게 이루어지는지 배울 수 있었다. 가족봉사는 자녀에게 봉사의 의미를 설명하는 데 그치지 않고 부모와 자녀가 함께 실천한다는 점에서도 교육적 의미가 있다. 같은 공간에서 함께 일하며 자연스럽게 역할을 나누고, 자신들이 만든 결과물이 지역의 이웃에게 전달되는 과정을 지켜보면서 공동체 구성원으로서의 책임과 배려를 경험할 수 있기 때문이다.아울러 해피 프리즘 가족봉사단은 2013년 중·고등학생 자녀를 둔 가족을 중심으로 창단해 주말을 활용한 다양한 사회공헌활동을 이어오고 있다.지역 문화재 탐방과 환경보호 활동을 비롯해 탄소중립 실천교육, 업사이클링 체험 및 나눔 등 청소년들이 직접 참여하고 배우는 체험형 봉사활동을 꾸준히 진행하고 있다. 특히 가족 단위로 봉사활동에 참여하면서 부모와 자녀가 지역사회를 바라보는 시간을 함께 갖고, 세대 간 소통과 가족의 유대감을 높이는 데에도 의미를 두고 있다.현대제철 당진제철소 관계자는 "가족들이 함께 정성껏 만든 송편이 지역 어르신들에게 따뜻한 추석 선물이 되길 바란다"며 "앞으로도 임직원 가족들이 함께 참여하며 지역사회와 온정을 나눌 수 있는 다양한 사회공헌활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.이번 활동에서 청소년들은 명절 음식을 만드는 과정을 직접 경험하며 우리 식문화에 한 걸음 가까이 다가갔다. 부모와 마주 앉아 반죽을 나누고 송편을 빚는 동안 자연스럽게 대화를 나누고 역할을 나눴다. 여기에 직접 손으로 만든 음식이 지역 어르신들에게 전해진다는 사실이 더해지면서 봉사가 거창한 일이 아니라 일상에서 실천할 수 있는 행동이라는 것도 경험했다.한편,이날 정성껏 빚은 송편은 급냉 보관한 뒤 다음 주 독거 어르신 120여 명에게 밑반찬과 함께 전달될 예정이다. 이어 가족봉사단원들의 손길로 마련한 송편이 추석을 앞둔 어르신들의 식탁에 올라 따뜻한 명절의 온정을 전할 예정이다.