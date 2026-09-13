호령 소리 멈춘 해미읍성 관아 건물, 주말의 웃음꽃이 피다

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큰사진보기 ▲해미읍성 주말의 여유 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲해미읍성 잔디광장에 수많은 시민이 모여 음악을 들으며 주말 오후의 정취를 즐기고 있다 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲관광객을 태운 마차가 지나가며 해미읍성의 평화로운 일상에 이색적인 풍경을 더한다 ⓒ 김지영 관련사진보기

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"옛날엔 여가 나랏님 군사들이 지키던 엄한 자리여. 아무나 못 들어왔어. 시방은 우리 똥강아지가 떵떵거리며 노는 잔디밭이 됐으니 세상 참 좋아졌지 뭐냐."

큰사진보기 ▲수령의 집무실 동헌. 내부엔 회의 모습이 밀랍 인형으로 재현돼 있다 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲단아하고 고즈넉한 내아의 입구 풍경 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲'동헌' 옆 내아는 수령 가족의 살림집으로 소박한 멋을 품었다 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲진남문 성벽 위에 꽂혀 바람에 펄럭이는 조선 군사의 방위기 ⓒ 김지영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 잔디밭 이용 시 개인 돗자리 사용은 가능하나, 텐트나 그늘막 설치 및 취사 행위는 문화재 보호를 위해 금지되어 있습니다.

9월의 두 번째 토요일 오후, 충남 서산 해미읍성의 성문 안쪽은 맑은 가을 햇살과 사람들의 활기로 넘쳐났다. 높고 푸른 하늘 아래로 얇은 비단옷 같은 구름이 지나가고, 성곽 내부의 너른 잔디밭은 주말을 즐기려는 시민들의 여유로운 발걸음으로 물들었다.​진남문을 지나 성 안으로 들어서자마자 귓가를 간지럽히는 것은 다름 아닌 흥겨운 음악 소리였다. 성벽이 빚어낸 거대한 울림통 속에서 잔디광장 너머 흘러오는 노랫가락은 팍팍한 일상에 지친 마음을 단숨에 녹여주었다.사람들은 파란 천막 그늘 아래 의자에 앉아 박수를 치거나 돗자리를 펴고 누워 계절의 변화를 온몸으로 느끼고 있었다. 무거운 무기와 군사들의 함성으로 가득했을 600년 전의 공간이, 이제는 시민 누구나 머물며 숨을 고르는 따뜻한 쉼터가 되어주고 있었다.​음악 소리를 따라 잔디밭 산책로를 걷다 보니 "따그닥 따그닥" 경쾌한 말발굽 소리가 귓가를 때렸다. 알록달록한 마차를 끌고 잔디밭 사이를 지나는 말과, 그 위에 올라타 바깥 풍경을 구경하는 아이들의 천진난만한 웃음소리가 어우러졌다.조선시대 해미읍성은 충청병마절도사영이 설치되었던 군사 요충지이자, 호서 좌영으로서 인근 12개 군현의 병무와 토포를 총괄하던 엄격한 공간이었다. 무시무시한 군사들과 관리들이 넘나들었을 이 엄숙한 길 위로 지금은 꽃마차가 한가로이 노닐고 있다.​마차를 바라보던 한 어르신이 옆자리의 손주에게 다정하게 말을 건넸다.구수한 사투리 속에 담긴 한마디가 해미읍성이 걸어온 600년 세월의 변화를 명징하게 증언하고 있었다.​산책로를 따라 깊숙이 들어서자 웅장한 기와지붕을 얹은 '동헌'이 위용을 드러냈다. 동헌은 수령이 지역의 일반 행정업무는 물론 재판과 형벌까지 관장하던 공적인 집무실이다.문헌에 따르면 이곳 해미 현감은 막강한 군사권을 쥐고 지역을 호령했다. 특히 1800년대 천주교 박해 당시 수많은 신자가 이 마당으로 끌려와 정식 재판도 없이 심문을 받고 옥사로 넘겨졌다. 권력의 칼날이 서슬 푸르게 빛나던 통곡의 마당이었던 셈이다.​하지만 오늘날 동헌의 마루와 뜰에는 엄숙함 대신 따뜻한 온기가 흐른다. 밀랍 인형으로 재현된 관원들의 회의 모습을 신기한 듯 들여다보는 아이들과, 툇마루에 앉아 바람을 쐬는 사람들의 모습에서 과거의 피비린내 나는 비극은 찾아볼 수 없다.역사의 비극을 기억하되 그것을 소통과 교육의 장으로 바꾸어낸 보존의 지혜를 실감하는 순간이었다.​동헌 옆 나지막한 담장 너머로는 관리와 그 가족들이 거주하던 살림집인 '내아'가 아담하게 자리 잡고 있다. 공무의 긴장감이 감돌던 동헌이 '채움과 권력'의 공간이었다면, 내아는 고단한 관직 생활을 마치고 삶의 호흡을 가다듬던 '비움과 휴식'의 공간이었다.2000년대 고증을 거쳐 복원된 내아의 대청마루에 서니, 마당을 건너온 가을바람이 단경을 훑고 부드럽게 뺨을 스친다. 화려한 단청 대신 담백한 나무 결을 그대로 살린 건물 구조는 현대의 빽빽한 도심 속에서 지친 이들에게 묵직한 여백의 미를 선사한다.​무조건적인 개발과 과도한 상업화로 본래의 가치를 잃어가는 문화재들이 많은 요즘, 해미읍성은 과도한 포장 없이 역사와 삶을 담담하게 조화시키고 있다. 성벽 안의 옛 관아 건문들은 박제된 과거가 아니라, 오늘을 사는 우리에게 비움의 철학을 일깨워주는 생생한 인문학의 현장이었다.​주말의 흥겨운 노랫가락과 동헌·내아의 고즈넉한 정취를 마음에 품고 다시 진남문을 나선다. 억압의 옛 공간을 치유의 광장으로 가꾸어낸 해미읍성의 성벽은, 다음 계절에도 변함없는 모습으로 우리를 반겨줄 것이다.