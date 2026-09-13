오장환문학제, 시가 사람들을 불러모았다

큰사진보기 ▲오장환 문학관 앞뜰9월 12일 충북 보은군 회인면 오장환문학관 앞뜰에서 제31회 오장환문학제가 열렸다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲오장환 문학관 간판.오장환 시인의 고향인 보은군 회인면에 자리한 오장환문학관. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲문학상 수상자들.제17회 오장환문학상 이승국 시인, 제13회 오장환신인문학상 남혜석 시인, 제7회 오장환디카시신인문학상 윤문찬 시인. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲오장환 생가.복원된 오장환 생가 앞 잔디밭에 문학제 무대와 객석이 마련됐다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲시인과의 대화.오장환 문학제 시인과의 대화에 참여한 3인의 시인. ⓒ 김영빈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲작가와의 만남 II.최은묵·김복희·권지영 시인이 작품 세계와 창작에 관한 이야기를 나누고 있다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲역대 문학상 수상자.오장환문학관 앞뜰에 역대 오장환문학상 수상자들의 작품과 약력이 전시돼 있다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린이 합창단 공연.어린이합창단의 공연이 문학제를 찾은 주민과 문인들에게 박수를 받았다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲피아노.행사가 끝나갈 무렵, 오장환 생가 앞 무대에 피아노가 놓여 있다 ⓒ 김영빈 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 디카시를 창작하고 강의하는 시인입니다. 이 글은 2026년 9월 12일 제31회 오장환문학제 현장을 직접 방문한 뒤 작성했습니다.

평소 친분이 있는 최은묵·리호·권지영 시인을 만나기 위해 12일 충북 보은군 회인면 오장환문학관을 찾았다. 이날 이곳에서는 제31회 오장환문학제가 열리고 있었다.최은묵·권지영 시인은 이날 '작가와의 만남'에 참여했고, 오장환신인문학상 출신 리호 시인도 문학제를 찾는다는 소식을 들었다. 오랜만에 반가운 얼굴들을 만날 수 있으리라는 기대를 안고 청주에서 피반령을 넘어갔다.한국 아방가르드 시의 선구자로 평가받는 오장환 시인(1918~1951)은 보은에서 태어났다. 문학관 아래쪽에는 그가 어린 시절을 보낸 생가가 복원돼 있다. 문학제는 바로 그 생가 앞 잔디밭에서 열렸다.가을 햇살이 내려앉은 잔디밭에는 문인과 주민들이 자리를 채웠다. 오장환문학상과 오장환신인문학상, 오장환디카시신인문학상 시상식이 열렸고 시 낭송과 어린이합창단 공연, 학생 연주와 성악 공연도 이어졌다.시인의 이름으로 열린 행사였지만 무대를 채운 것은 시인들만이 아니었다. 어린이와 학생, 지역 주민들이 함께 어우러졌다. 그 모습을 보며 문학제는 한 사람의 문학적 업적을 기리는 데서 그치지 않고 지역 공동체를 이어주는 자리가 될 수 있겠다는 생각이 들었다.이날 '작가와의 만남'에는 최은묵·권지영·김복희 시인이 자리했다. 세 사람의 작품 세계와 말투는 서로 달랐지만, 그 차이 덕분에 대화는 더욱 풍성해졌다.최은묵 시인은 시를 쓰고 책을 출간하면서도 자신의 작품을 세상에 알리는 일에는 익숙하지 않다고 털어놓았다. 사회관계망서비스(SNS)도 하지 않고 홍보에도 서툴러 출판사로부터 늘 핀잔을 듣는다는 그의 말에 객석에서는 잠시 웃음이 터졌다. 충청도 사람 특유의 느긋함과 직설적인 입담이 웃음을 더했다.시집과 동시집, 동화를 비롯해 30여 권의 책을 펴낸 권지영 시인은 이날 '다산의 시인'으로 소개됐다. 시와 동시, 동화와 디카시를 넘나들며 꾸준히 작품을 써온 그의 이력은 그 별칭을 수긍하게 했다.권 시인은 세상에 쉽게 쓰이는 시는 없다고 했다. 쉽게 읽히는 시는 있을 수 있지만, 그렇게 읽히기까지 시인이 얼마나 많은 고민을 했겠느냐는 것이다.그 말을 들으며 '좋은 시란 무엇인가'를 다시 생각해 보았다. 내가 생각하는 좋은 시는 재미와 감동이 있으면서도 어렵지 않게 읽히는 시다. 그렇다고 어렵게 읽히는 시가 곧 나쁜 시라는 뜻은 아니다. 시인이 세계를 바라보는 방식도, 독자가 시를 받아들이는 방식도 하나일 수는 없기 때문이다.추계예술대학교 문예창작과 조교수로 재직 중인 김복희 시인은 '인공지능(AI)이 꼽은 핫한 시인'이라는 소개와 함께 등장했다. 직접 문학 관련 유튜브를 운영하며 겪은 일들을 들려주고, 구독자를 늘리고 싶다는 바람까지 유쾌하게 드러내 객석에서는 몇 차례 웃음이 나왔다.시와 유튜브라는 낯선 조합을 통해 문학이 오늘의 독자와 만나는 새로운 방식도 엿볼 수 있었다. 실제로 작가와의 만남이 진행되는 동안 구독자가 30명 정도 늘었다고 한다.디카시를 쓰는 사람으로서 이날 열린 오장환디카시신인문학상 시상식에도 자연스럽게 눈길이 갔다. 오장환 시인의 이름 아래 사진과 짧은 시적 문장을 결합한 디카시의 신인상이 함께 열리고 있다는 사실이 뿌듯했다.한 시인의 문학 정신을 계승한다는 것은 그의 작품 형식을 그대로 되풀이하는 것이 아닐 것이다. 시대에 따라 새롭게 등장하는 문학의 가능성을 받아들이는 것 역시 문학 정신을 이어가는 한 방법일 수 있다.이날 처음 만난 한 시인과 사진과 문장이 어떻게 만나야 하는지, 디카시의 창작 과정은 기존 시의 창작과 어떻게 다른지를 두고 깊은 이야기를 나눴다. 서로 잘 모르던 사람과도 디카시라는 공통의 화제로 금세 가까워지는 경험은 문학제가 내게 준 뜻밖의 선물이었다.디카시는 사진으로 포착한 순간에서 시작되지만 완성된 작품은 그 자리에만 머무르지 않는다. 다른 사람의 경험과 생각을 불러내고 새로운 대화로 이어진다. 이날 문학관에서 나눈 이야기를 통해 디카시 역시 사람과 사람을 잇는 문학의 역할을 하고 있음을 다시 확인했다.이날 문학관에서는 뜻밖의 만남이 이어졌다. 한동안 소식이 뜸했던 문인들을 다시 만났고, 안동과 부산 등 먼 지역에서 온 지인들과도 반갑게 인사를 나눴다.1년에 한 번 열리는 문학제를 찾는 즐거움은 무대 위에서만 생기지 않는다. 객석과 잔디밭을 오가며 여러 지인을 만나고 한동안 건네지 못했던 안부를 나누는 일도 문학제가 주는 기쁨이다.오장환이라는 대시인을 품은 보은 사람들의 자부심도 곳곳에서 전해졌다. 정지용문학관과 박경리문학관, 박목월문학관 같은 이름난 문학관에 견주어도 손색없는 문화 명소를 보은군이 품고 있다는 사실이 부럽게 느껴졌다.이날은 오장환문학관이 1년 중 가장 북적이는 날인 듯했다. 높푸른 가을 하늘과 아름다운 구름 아래에서 다채로운 공연이 이어졌다. 어린이와 학생, 지역 주민이 함께 참여하면서 문학제는 문인들만의 행사를 넘어 지역 주민과 어우러지는 축제의 장이 됐다.행사가 끝나갈 무렵, 생가 앞 무대에 놓인 피아노가 눈에 들어왔다. 아이들의 노래와 학생들의 연주를 받쳐준 피아노도 이날만큼은 꽤 흥이 났을 듯하다.시인은 시를 쓰고, 사람들은 시를 읽고 듣고 노래했다. 시 한 편이 당장 세상을 바꾸지는 못하더라도 서로 모르던 사람들을 한자리에 불러 모으고 말을 건네게 할 수 있다는 건 얼마나 뜻깊은 일인가.문학의 순기능이란 어쩌면 이런 것이 아닐까. 사람과 사람을 만나게 하고, 한동안 소식이 뜸했던 이들을 다시 이어주며 한 지역의 가을날을 함께 기억하게 하는 것. 이날 오장환문학관 앞뜰에서 나는 그 소박하지만 단단한 힘을 느낄 수 있었다.