'강남역' 이후 10년…지역에서 성평등 기준 세워온 강릉 여성들 모이다

큰사진보기 ▲지난 9월 9일, <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 강릉 북토크가 개최되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난 9월 9일, <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 강릉 북토크가 개최되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9월 9일, <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 강릉 북토크가 개최되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9월 9일, <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 강릉 북토크가 개최되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9월 9일, <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 강릉 북토크가 개최되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9월 9일, <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 강릉 북토크가 개최되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9월 9일, <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 강릉 북토크가 개최되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9월 9일, <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 강릉 북토크가 개최되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

강남역 여성살해사건 10주기를 맞아 출간된 <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다>의 북토크가 강릉에서 열렸다. 지난 9일 강릉 명주상회에서 열린 이번 북토크에는 강릉에서 여성폭력에 맞서고 페미니즘 문화를 만들어온 여성들과 페미니스트들이 모여 강남역 이후 10년의 변화와 앞으로의 여성운동에 대해 이야기를 나눴다.이번 행사는 젠더폭력해결페미니스트연대, (사)강릉여성의전화, 강릉페미니스트연대, 강원여성행동, 배움성장연대 강원시민공동체(준), 서울여성회가 공동주최하고 서울여성회가 주관했다.강남역 여성살해사건은 2016년 5월 17일 발생한 이후 여성들이 자신의 경험을 꺼내고 서로 연결되는 계기가 됐다. 당시 경찰과 정부는 사건을 '묻지마 범죄'로 진단했지만, 여성들은 '여성혐오 살인'이라고 사건을 다시 정의했다. 강남역 10번 출구에는 "여자라서 죽었다", "나는 우연히 살아남았다" 등의 포스트잇이 붙었고 여성들의 추모와 연대가 이어졌다.이날 북토크는 '강남역 여성살해사건 이후 10년의 변화와 앞으로의 과제'를 주제로 진행됐다.지난 2024년 여성과의 성관계 영상을 몰래 촬영했을 뿐 아니라 피해자에게 폭행과 스토킹까지 한 경찰이 징역형을 받는 사건이 강릉에서 발생했다. 또한, 제 7회 지방선거 기준 강원도 기초의회 168명 중 여성은 36명, 40대 미만은 5명에 불과해 다양성 지수가 가장 낮은것으로 나타났다. 이러한 상황에서, 여성폭력 해결과 여성인권 증진을 위해 강릉 지역에서 꾸준히 활동하고 목소리를 내온 이들의 경험과 고민을 나눌 수 있었다.행사에 앞서 이현경 강릉노동인권센터 센터장와 박경난 강릉시의회 의원의 축하의 마음을 담은 축사와 최현주 강릉페미니스트연대 대표와 김민임 강원여성행동 대표의 환영사가 이어졌다.1부 행사에서는 "살아남은 우리가 세상을 바꾼다"를 주제로 박지아 젠더폭력해결페미니스트연대 공동대표/서울여성회 성평등교육센터장의 발표가 진행되었다. 박 공동대표는 현재 여성폭력의 현주소와 강남역 여성살해사건이 갖는 의미, 전국적 연대를 이끌어낸 과정에 대해 설명했다. 그는 "이 책이 여성폭력으로 바라본 대한민국의 과거이자 현재이며, 책을 함께 만든 이들과 다시 만들어갈 미래를 담고 있다"고 이야기했다.또한 그는 강남역 10주기 추모행동으로 전국을 순회하며 가장 기뻤던 것으로 "전국 곳곳에서 치열하게 살아가던 여성들과 페미니스트들을 만난 것"을 뽑았다. "서로의 어려움을 나누고, 지역에서 변화를 만들어 온 10년을 나누며 손 맞잡고 눈물을 흘리기도 했다"는 집중행동 과정의 연대의 장면을 전해주었다.이어지는 북토크 2부는 "세상을 바꿔온 여성들"을 주제로 김향숙 (사)강릉여성의전화 대표, 강나연 서페대연 운영위원, 유민아 새로새김 대표, 박지아 젠더폭력해결페미니스트연대 공동대표/서울여성회 성평등교육센터장이 패널로 출연하여 각자에게 '강남역'의 의미와 앞으로 만들어가야 할 여성운동의 방향을 모색하는 패널토크로 구성했다."가부장적 질서를 우선시하고 보수적인 강릉이라는 지역에 처음으로 만들어진 진보적인 여성인권운동단체"라는 강릉여성의전화는 설립 당시 4~5명의 지역 여성들의 여성학 소모임을 통해 만들어졌다고 김향숙 (사)강릉여성의전화 대표는 소개했다. 그는 "'강남역' 사건은 경찰과 정부가 '묻지마 범죄'로 진단했지만, 여성들의 언어로 '여성혐오 살인'으로 재정의했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다. 또한 특히 SNS 상에서 '여자라서 죽었다', '나는 우연히 살아남았다' 등의 공감대 형성으로 "여성들의 연대가 시작된 시점이었다"고 덧붙였다.특히 다양한 사례를 통해 가부장적인 질서를 우선시하는 보수적인 강릉 지역에서 여성주의 관점으로 여성폭력 피해 여성들을 지원해온 활동들에 대해 소개했다. 다양한 가정폭력피해여성과 아동을 임파워링하며 사회구성원으로 복귀할 수 있도록 했던 지원들, 쉼터 퇴소 시 자립지원금 지원, 다양한 폭력피해 상담 등이 주를 이루었다.유민아 새로새김 대표는 "강남역 여성살해사건을 마주하며 그동안 겪어온 상황들을 새롭게 바라보고 해석할 수 있는 언어를 배웠다"고 밝혔다. 그런 그에게 '강남역'은 지역에서 페미니즘을 이야기하고 그 문화를 만들어가는 첫 시작이 되었다. 그는 사건을 통해 그동안 자신이 여성으로서 겪은 피해들을 새롭게 바라볼 수 있게 되었고, "이제는 누구의 삶도 우연히 삶과 죽음의 경계를 가르지 않게 만들고 싶다"는 다짐을 밝혔다.특히 강릉 지역에서 페미니즘 예술 공동체를 이끌며 강릉 문화예술계 내 페미니즘 문화 확산을 위해 노력해온 그는 지역 영화계 내 성평등위원회 조직, 성고충 상담사 배치, 지역 여성리더십 발굴 등의 다양한 활동을 만들어오면서 남긴 변화에 대해 소개했다. 그는 성폭력 사건 발생 시 피해자가 혼자 문제를 풀어가고, 마지막 결정까지 혼자 책임지는 구조를 바꾸기 위해서 지역 문화예술계 내 성평등 문화에 대해 고민하는 구조의 필요성을 강조했다. 이어 "거절과 경계가 당연한 권리로 받아들여지는 사회가 되어야 한다"고 이야기했다.강나연 서페대연 운영위원은 "'강남역'은 페미니스트로 살아가게 된 계기가 된 사건"이라며 "함께 행동하는 사람들이 있기에 여성운동을 해야겠다는 다짐을 매년 하게 되었다"고 밝혔다. 또한 '강남역'에 대해 잘 알지 못하는 대학에서 그럼에도 여성폭력이라고 말하면 나서서 캠페인에 참여하는 모습에 "페미니즘이 살아있다고 느꼈다"고 말했다. 그는 페미니즘에 대한 백래시가 심각한 대학에서 '강남역' 10주기를 계기로 많은 대학 단체 및 페미니스트들과의 연결을 이어가고 있다며, 이렇게 힘을 모으면 언젠가 베이스캠프를 만들 수 있을 것이라고 덧붙였다.박지아 젠더폭력해결페미니스트연대 공동대표/서울여성회 성평등교육센터장은 지난 5주기부터 강남역 여성살해사건 추모행동을 책임져오면서 "젠더폭력해결페미니스트연대가 만들어진 곳도 강남역"이라며 딥페이크 성범죄 OUT 공동행동과 11·25 세계여성폭력추방의날 추모행동을 통해 젠더폭력해결페미니스트연대를 발족했던 이야기를 소개했다. 또한 "강남역은 여성들이 모여서 사회에 문제제기하고 변화를 만드는 힘을 모으는 공간으로서 의미가 있다"고 덧붙였다. 그는 더 많은 사람들과 함께 여성폭력·젠더폭력 해결의 힘을 모으기 위해서는 "폭력과 여성폭력·젠더폭력이 무엇인지 사회적 기준을 만들고 그것이 확산되어야 한다"고 강조했다.이날 참가자들은 여성폭력과 젠더폭력의 해결을 위한 한마디 나눔을 통해 지역에서 발생하는 여성폭력의 구조적 문제와 문화예술계의 페미니즘 문화, 페미니스트 공동체의 역할 등에 대해서도 의견을 나눴다. 한 참가자는 "10년을 잊지 않고 싸워온 여성들이 있어 내가 있을 수 있었다는 것을 깨달았고, 북토크를 시작으로 다시 새로운 여성운동을 우리가 만들어나갈 희망이 생겼다"고 소감을 밝혔다.이번 강릉 북토크는 강남역 여성살해사건 이후 10년간 이어져 온 여성운동의 흐름을 돌아보는 동시에, 보수적인 지역사회에서 여성폭력을 말하고 페미니즘 문화를 만들어온 여성들의 활동을 확인하는 자리였다. 각자의 자리에서 불합리함에 동의하지 않고 변화를 만들어온 여성들의 경험은 지역에서 여성운동을 이어가는 또 다른 힘이 되고 있음을 알 수 있었다.한편, 이날 강릉에서 진행된 북토크는 부천, 춘천 등 전국 주요 지역에서 진행될 예정이다.