동물 좋아하는 아이, 어디로 데려갈까 고민하다 찾은 답

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큰사진보기 ▲앵무새 카페 ⓒ 박솔희 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주 한살림 담을매장 야외에는 벼농사를 짓는 작은 논과 허수아비가 있다. ⓒ 박솔희 관련사진보기

큰사진보기 ▲한살림 야외 텃밭을 자유롭게 돌아다니고 있던 닭들 ⓒ 박솔희 관련사진보기

큰사진보기 ▲한살림 마당에서 만난 닭들 ⓒ 박솔희 관련사진보기

여섯 살 아들은 동물을 좋아한다. 이미 달팽이 여러 마리와 장수풍뎅이, 공벌레, 철쭉잎벌 애벌레 등등을 키운 뒤 보내준 전력이 있고, 지금은 어항에 새우와 구피, 안시 들을 키우고 있다. 그런데도 잊을 만하면 한 번씩 거북이를 키우고 싶다는 둥 야단이다(지금 키우는 생명체들이 너무 많아서 안 된다고 했더니, 플라스틱 통에 물을 조금 담고 거북이 피규어를 넣어 소중히 돌보고 있다).얼마 전에는 '레서판더가 있는 동물원'에 가고 싶다고 했다. 어린이집 친구에게 들은 건지 구체적으로 이야기를 해서, 우리가 사는 제주도에는 그런 곳이 없으니 나중에 육지에 가게 되면 한번 알아보자고 하고 넘겼다.아이 키우는 집이라면 으레 그렇듯 우리도 동물원에 가곤 한다. 하지만 동물을 가두어 놓고 전시하는 공간이라는 생각에 망설여질 때가 많다. 동물들이 어떤 환경에서 지내고 있는지, 아이가 동물을 만나게 되는 방식이 적절한지 항상 고민한다.이번에는 아이가 '앵무새 카페'에 가고 싶다는 말을 했다. 또 반 친구에게 듣고 온 건지, 일주일 새 두세 번이나 이야기했다. 그렇지 않아도 시내에 앵무새 체험 카페가 있다는 것을 알고는 있었다. 동네 아는 엄마가 아이들 데리고 같이 가자고 한 적도 있는 곳이었다. 앵무새를 장난감처럼 다루는 공간이 아닌가 염려되어, 다른 핑계를 대며 거절했었다.그런데 아이가 아주 구체적으로 그 장소를 이야기하니, 데려가지 않을 도리가 딱히 없었다. 다른 친구들은 아무렇지도 않게 가는 곳인데, 도덕적인 관념으로 설명해서 납득시키기 어려웠다. 또, 그렇게까지 해야 하나 싶기도 했다. 앵무새는 본디 애완용으로 많이 기르는 새니까 괜찮을 것도 같았다.우선 한 번은 가보기로 하고, 만약 앵무새들이 불행하게 지내고 있는 모습이 보인다면 같이 대화를 해보기로 하자. 우리가 살고 있는 세상이 이미 이렇게 돌아가고 있는데 우리 아이만 도덕적 무균실에서 키울 수도 없는 일 아닌가. 결국 지난 12일, 아이를 데리고 앵무새 카페에 갔다.입장료와 체험용 먹이값을 결제하고 카페 안으로 입장했다. 색색깔의 크고 작은 앵무새들이 횃대에 앉아 있거나, 케이지에 들어 있었다. 대부분의 앵무새는 가만히 자기 자리를 지키고 있었고, 날아다니거나 하지는 않았다. (실내에서 키우는 앵무새들은 높이 날아가지 못하도록 날개 일부분을 잘라내는 '윙컷'을 한다)앵무새들이 열악한 환경에서 스트레스받고 있을까 걱정했는데, 크게 나빠 보이지는 않았다. 앵무새는 본디 야생성이 강하지 않은 모양이었다. 먹이사슬의 하위에 자리하기 때문에 겁이 많다고는 하는데 사납지는 않았다.아이는 몹시 들떠 있었다. 앵무새에게 먹이를 주고, "안녕!" 말을 걸고, 대답을 들을 수도 있었다. 작은 앵무새를 손가락 위에 직접 앉혀보기도 했다. 앵무새와의 상호작용이 신기하고 즐거워 방방 뛰며 좋아했다. 어른인 나에게도 이색적인 경험이었다. 방문객 가운데는 아이를 데리고 온 가족뿐 아니라 데이트하는 젊은 커플도 있었다.거의 두 시간을 가까이 여러 앵무새와 시간을 보냈다. 아이는 내일도 또 오고 싶다고 했다. 다시 데려와 주기로 약속하고, 집에 가기 전에 장을 보러 가까운 한살림에 들렀다.제주 한살림에서는 토요일마다 '자연그대로 농민장터'라는 농부시장이 열린다. 농민들이 재배한 농산물을 직접 소비자에게 판매하는 자리다. 마당 한켠에는 채소밭이 펼쳐져 있다. 농약, 비료, 비닐멀칭을 하지 않는 자연 그대로의 밭이다. 작게 쌀농사를 짓는 논도 있다. 벼들이 가을 햇살에 고개를 숙이고 있었다. 그리고 그 사이로, 닭들이 돌아다니고 있었다!서너 마리쯤 되는 통통한 닭들이 텃밭 사이사이를 자유롭게 돌아다니고 있었다. 아이는 예상 밖에 만나게 된 꼬꼬댁을 무척 반가워하며 따라다녔다. 초등학생쯤 되는 여자아이가 닭 한 마리를 품에 안고 쓰다듬고 있었다. 뭣 모르는 우리 아들도 닭을 쓰다듬어 보려고 다가갔다. 닭에게 쪼이기라도 할까 걱정했는데, 닭은 사납지 않았다. 내가 장을 보는 동안, 꼬마는 한참을 닭들과 어울려 놀았다.애완의 앵무새와 야생의 닭. 아니, 가축을 야생이라고는 할 수 없고, '마당을 나온 암탉' 정도라고 할까. 연달아 접한 콘트라스트가 강렬했다. 앵무새 카페에서는 가만가만 새들을 바라보고 먹이를 주던 꼬마가 야외에서는 닭들과 함께 뛰어다니고 난리가 났다. 길든 대로 횃대에 앉아 주는 먹이만 받아먹던 앵무새와 달리, 닭들은 자유롭게 들판을 누비고 있었다.1990년생인 나는 어릴 적부터 도시의 아파트에서 살았지만, 할머니 댁은 소 키우고 닭 키우는 농촌이었다. 주말에 시골에 가면 여러 동물을 접할 수 있었다. 생각해 보면 아름답기만 한 경험은 아니었다. 사나운 닭에게 쫓기기도 했고, 외양간 주변에는 파리가 엄청나게 많고 냄새도 났다. 할아버지가 산에서 잡은 토끼를 처음 보았을 때는 동화책에서와 달리 지저분한 외양에 실망하기도 했다.2021년생 우리 아이는 할머니 댁도 아파트다. 동물을 만나려면 동물 체험 카페나 동물원에 간다. 돈을 내는 만큼 아름답게 조성된 상업 공간에서 동물을 만나는 경험을 소비한다. 동물은 자주 체험의 대상이 되고, 별수 없이 구경거리가 된다.도시의 어린이로 태어난 이상 우리 아이는 계속해서 동물원에 가고 싶어 할 것이고, 또다시 앵무새 카페에도 가자고 할 것이다. 나는 잠시 고민하겠지만, 결국은 데리고 갈 것이다. 동물을 전시하거나 체험의 대상으로 삼는 것이 옳은지 고민되기는 하지만, 이러한 고민 또한 인간의 것이기에 정답은 없다. 그저 더 많은 동물을 자연스레 마주칠 수 있기를 바란다. 한살림에 자주 가야겠다.