탄소 성적표 'D등급' 안동, 기후도시로 거듭날 수 있을까

큰사진보기 ▲기후도시안동발제자들과 토론자들이 함께 자유토론을 하고 있다. ⓒ 이철승 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후도시포럼안동녹색당 솔잎 운영위원이 사회를 보고 있다. ⓒ 이철승 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후도시안동 포럼안동환경운동연합 김수동 대표가 인사말을 하고 있다. ⓒ 이철승 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후도시안동 포럼녹색전환연구소 김병권 소장이 발제를 하고 있다. ⓒ 이철승 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기후도시안동 포럼안동녹색당 장정희 운영위원이 발제를 하고 있다. ⓒ 이철승 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후도시안동권정담 청소년이 발제를 하고 있다. ⓒ 이철승 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후도시안동 포럼안동환경운동연합 서옥림 사무국장이 토론을 하고 있다. ⓒ 이철승 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후도시안동 포럼안동시 환경관리과 정승호과장이 토론을 하고 있다. ⓒ 이철승 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후도시안동 포럼안동시 허승규 시의원이 토론을 하고 있다. ⓒ 이철승 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후도시안동기후도시안동 포럼 현장 ⓒ 이철승 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후도시안동포럼을 마치고 ⓒ 이철승 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후도시안동 포럼기후도시안동 웹포스터 ⓒ 녹색전환연구소 관련사진보기

이제는 정말 '기후재난'이라고 표현할 수밖에 없는 강을 건너고 있다. 영남권을 덮친 대형 산불과 그 뒤를 잇는 집중호우, 농가를 위협하는 가뭄과 탄저병까지. 경북 안동은 이 재난의 한 가운데에 서 있다. 하지만 최근 전국 지자체 탄소중립기본계획 평가에서 안동시가 받아 든 성적표는 냉정하게도 'D등급'이었다.이러한 위기 속에서 안동의 지속 가능한 미래를 도모하기 위해 주민과 의회, 행정, 시민사회가 마주 앉았다. 지난 11일 금요일 오후 7시, 가톨릭상지대학교 두봉관 세미나실2에서 열린 '안동 기후도시 포럼' 현장이다.안동녹색당 안솔잎 운영위원의 사회로 문을 열고 김수동 안동환경운동연합 대표, 김병권 녹색전환연구소 소장의 인사말을 먼저 들었다. 허승규 안동시의원의 인사말에는 지역 사회의 연대와 거버넌스 구축이 얼마나 시급한지에 대한 문제의식이 고스란히 묻어났다. 행사장 뒤편에는 비건 옵션의 샌드위치와 유부초밥, 그리고 푸드 마일리지를 줄이기 위해 안동 로컬푸드 직매장에서 공수한 음료가 놓여 포럼의 취지를 더했다. 지역 주민과 단체 관계자 등 40여 명의 참가자가 객석을 가득 메웠다.첫 기조 발제에 나선 김병권 소장은 "2030년은 2050년 탄소중립 성공을 위한 온실가스 절반 감축의 중간 분기점이자 UN 지속가능발전목표(SDGs)를 달성해야 하는 결정적 시점"이라며 운을 뗐다. 김 소장은 최근 AI 시대의 도래로 데이터 센터가 막대한 전력을 집어삼키며 기후위기를 심화시키는 현실을 지적하며, "단순한 탄소 감축을 넘어 시민의 삶의 질(복지)을 동시에 개선하는 '기후도시'로 공간과 예산, 서비스를 대전환해야 한다"고 강조했다.김 소장은 기후도시로 가기 위한 구체적인 대안적 참조 모델로 네덜란드 암스테르담 등에서 도입한 '도넛 경제학' 비전을 제시하기도 했다. 그는 "주거, 일자리, 이동성, 교육 등 시민 삶을 지탱하는 복지의 최저선(사회적 안전망)을 탄탄하게 보장하는 동시에, 지구 생태계의 한계를 넘지 않도록 통제하는 방향으로 도시가 진화해야 한다"며, 이를 위해 재생에너지 생산도시로의 전환, 대중교통 중심의 이동권 보장, 그린리모델링을 통한 탈탄소 주거 확보 등 핵심 5대 영역의 혁신을 제안했다.이어 장정희 안동녹색당 운영위원은 작년에 작성된 '안동시탄소중립녹색성장기본계획'에서 개선되어야 할 부분으로 목표의 재설정을 강조하였고, 기후위기대응위원회의 빠른 구성을 촉구했다. 이후 시의 모든 사업이 온실가스 감축인지예산으로 집행될 것을 당부하며, 기후재난의 시대에는 온실가스 감축만이 아닌 재난을 대비할 수 있는 '인지예산'으로서 고려되어야 한다고 밝혔다.정책 방향으로는 '도농복합도시'라는 안동의 특징을 살려 "먹거리 자급자족 유통망인 로컬푸드 체계 구축", "버스타기 좋은 안동"사업을 이어받아 대중교통과 자전거를 타기 좋은 도시, 도로를 디톡스 할 수 있는 "차없는 거리, 차없는 날", 마지막으로 "농촌반, 도시반 25분 도시"를 제안했다. 그러나 무엇보다도 지켜야 할 것은 재생에너지로의 전환과 산불로 줄어든 흡수원을 개발사업으로부터 확보해야 한다고 주장했다. 2기를 건설 중인 풍산 LNG 발전소에 대해서는 미국과 캐나다의 송유관 건설사업 취소 사례를 들며, 당장의 손실을 따지는 것보다 기후에 장기적인 부담이 되는 사업에 대한 재검토를 요청했다.가장 큰 주목을 받은 차례 지역 청소년 당사자의 생생한 목소리였다. 풍산면의 한 고등학교에 재학 중인 권정담 학생은 "초등학교는 북후면에서, 고등학교는 풍산면에서 다니고 있는데 버스 인프라가 너무 부족해 늘 부모님의 자가용에만 의존해야 한다"며 도농복합도시 청소년들이 겪는 이동권 불평등을 고발했다. 권 씨는 "청소년 무상버스와 버스 공영제 도입은 단순한 교통비 지원이 아니라, 소외 지역 청소년들의 교육·문화 기회를 보장하고 등하교 승용차 이용을 줄여 탄소를 감축하는 기본권의 문제"라고 호소했다.이후 토론에서 서옥림 안동환경운동연합 사무국장은 "탄소배출 에너지원을 줄이고 재생에너지를 확충하는 것이 핵심 과제"라고 서두를 열며 "환경운동연합에서 2024년 전국의 주차장 태양광 잠재량 조사를 통해 가결된 주차장 태양광 의무화법 이 속진되어야 한다"고 장정희 위원의 발제에 대해 동의를 표했다. 또한 수리&공유&제로웨이스트 커뮤니티센터 를 세우거나 각각을 활성화를 제안하며 2030년부터 생활폐기물 직매립이 금지되는데도 경북에서 문경시를 제외하고는 안동을 비롯한 타 지자체의 대책이 전무한 상태라고 행정의 무방비를 꼬집었다.시민사회의 매서운 지적에 행정과 의회도 진정성 있게 화답했다. 안동시 기후 담당 공무원인 정승호 과장은 "저 역시 환경직 전문 공무원으로서 지적된 부족함에 깊이 공감한다"며 고개를 숙였다. 정 과장은 "현재 행정에서도 전기자동차 보급 사업과 환경교육 등 기본계획에 충실하려 노력하고 있으며, 오늘 나온 제안들을 적극 수렴해 앞으로 더 열심히 뛰겠다"고 답했다.허승규 안동시의원은 "오늘 시의원, 담당 공무원, 지역 단체, 정당, 연구단체, 그리고 청소년과 주민이 기후위기라는 의제 하나로 이 자리를 성사시킨 것 자체가 훌륭한 시작"이라며 의의를 다졌다. 허 의원은 "이번 주에 지속가능발전협의회, 안동채식모임과 간담회를 진행했다. 이것이 바로 현장 중심의 민관협력 거버넌스"라며, "일방적인 행정 주도가 아닌 모든 주체가 톱니바퀴처럼 맞물릴 때 안동이 기후도시가 될 수 있을 것"이라고 확신했다.40여 명의 참가자가 모여 비건 샌드위치를 나누고 지역 청소년의 이동권을 걱정하며 밤늦게까지 이어진 포럼. 비록 안동시의 현재 탄소 성적표는 'D등급'에 머물러 있지만, 이날 모인 이들의 열정만큼은 'A등급' 못지않았다. 오늘 이 포럼이 주민의 삶을 채우고 탄소를 줄이는 진짜 '기후도시 안동'을 향한 작은 도토리 씨앗이 아닐까.