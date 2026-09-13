김포 애기봉과 강화도 갑곶으로의 평화기행

큰사진보기 ▲김포 애기봉평화생태공원 평화기행민족문제연구소 부천지부는 부천시민 28인이 참여한 가운데 김포 애기봉평화생태공원으로 평화기행을 추진하였다. 한강, 임진강, 조강의 조망이 가능하며 북한과는 가장 가까운 곳은 1.4km 밖에 지나지않아 북녘땅을 볼 수 있다. 가까이는 해물선전마을부터 멀리 개성 송악산까지 볼 수 있었다 ⓒ 박종선 관련사진보기

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큰사진보기 ▲애기봉평화생태공원에서 바라본 북녘땅조강을 사이에 두고 애기봉에서 북녘땅은 가까이 보였으며, 맑은날에는 멀리 개성 송악산까지 볼 수 있다고한다. 동쪽으로는 한강과 임진강 그리고 오두산통일전망대가 보임, 서쪽으로는 쌍마고지와 도고개산이 보인다. ⓒ 박종선 관련사진보기

큰사진보기 ▲통제영학당이 있었던 곳에서의 역사해설우리나라 최초의 해군사관학교였던 통제영학당이 있었던 곳에서 방학진 박사의 해설을 들으며 평화기행을 진행하였다. 통제영학당은 갑곶진지, 갑곶나루터, 진해루 등이 있었던 곳에 함께 위치하였다. ⓒ 박종선 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문 에도 실립니다.

민족문제연구소 부천지부(아래 부천지부)는 12일 김포 애기봉평화생태공원과 강화도 갑곶으로 평화기행을 다녀왔다. 이번 평화기행은 부천시평화통일기반조성사업 지원으로 추진되었으며, 부천시민 및 회원 등 28명이 참여했다. 이번 평화기행은 방학진 박사의 해설로 진행되었다.평화기행을 진행하다보면 보통 현장에서 해설이 진행되기 쉬우나 부천지부는 버스가 출발한 후부터 시작했다. 현장에 도착하면 해설이 어려운 측면도 있지만 그 전에 평화기행이 추진되는 배경과 목적지가 가지는 의미를 설명하면 이해가 더 쉽기 때문이다.방학진 박사는 김포가 갖는 접경지역의 특성을 설명하며, 강원도와 경기도에 있는 접경지역에 대해 먼저 언급했다. 경기도 내 총 31개 시군 중에서 관광객이 가장 많은 곳은 에버랜드가 있는 용인이며 두 번째로 많은 곳은 임진각이 있는 파주다. 대결과 전쟁 그리고 평화가 공존하는 파주가 외국인 관광객에게는 많은 인기를 끌고 있는 셈이다. 과거 적대의 역사를 청산하고 미래로 나갈 수 있는 교류협력을 촉진해야만 많은 관광객이 찾아올 수 있다고 방학진 박사는 강조했다.즉, 외국인에게 대한민국은 전쟁이 일어날 수 없는 안전한 곳으로 인식시켜 외국자본이 투자해도 안전하고 관광을 해도 좋다는 것을 계속 보여주어야 한다는 의미다. 그 연장선 상에서 우리가 가고있는 애기봉평화생태공원도 관광객을 많이 유치할 수 있는 관광자원이라고 설명했다. 과거의 낡은 이데올로기에서 탈피하여 미래로 나아가야 한다고 강조했다.김포애기봉생태공원 입구에 도착한 일행은 군사지역으로 신분증 확인을 해야 들어갈 수 있었다. 우리는 가장 먼저 평화의 종과 망배단이 있는 곳에 모여 방학진 박사의 해설을 들었다. 애기봉이 유래와 평화의 종이 만들어진 유래를 시작으로 이 곳은 한강과 임진강이 만나는 조강으로 삼국시대부터 고려를 거쳐 조선까지 중요한 해상로였으며 특히 고려는 해상왕국으로 중국을 거쳐 멀리 아라비아까지 무역을 했단다.지금이야 많은 보가 설치되어 밀물과 썰물의 차이를 쉽게 극복할 수 있지만 과거에는 조수간만의 차를 이용해 개경과 한양까지 배를 타고 이동했다. 분단 이후 고향을 눈 앞에 두고 갈 수 없는 실향민들의 슬픔을 달래는 망배단을 보면서 다시는 이러한 민족적 아픔이 일어나서는 안 된다고도 강조했다.해설을 들으며 보는 북녘땅은 망원경이 아닌 그냥 눈으로도 확인할 수 있었다. 암실마을과 해물선전마을 그리고 노랗게 익어가고 있는 논은 두눈을 통해 확인할 수 있었으며, 망원경을 통해 논에서 소를 이용해 쟁기질을 하는 북한 농민들을 볼 수 있었다. 우리 눈앞에 펼쳐진 세상은 그 어느 곳보다 평온했으며 대결의 분노도 느껴지지 않았다.애기봉평화생태공원 평화기행을 마친 후 점심을 한 후 강화도 갑곶으로 이동했다. 강화도는 고대 유적부터 조선후기 개항을 거치며 우리 민족의 상처를 간직한 곳 중 하나로 많은 유적을 가지고 있다.먼저 간 곳은 진해루였다. 진해루는 강화외성의 6개의 문루 중 하나로 고려때부터 몽골의 침입을 막기 위해 만들었으며 조선때에도 숙종때 병자호란으로 허물어진 성을 개보수했다. 특히 조선 후기 서양 이양선들이 개화를 목적으로 침략했을때 중요한 방어선 역할을 했으며, 강화도와 김포 사이에 흐르는 염하로 외국세력이 많이 침략했다. 1970년대 다리가 만들어지기 전까지는 갑곶나루는 내륙으로 통하는 중요한 교통수단이었다고 한다.그 다음 간 곳은 통제영학당지였다. 조선 후기 서양 열강과 일제의 침탈이 본격화 된 그 때 고종은 해군을 육성하기 위해 우리나라 최초의 근대 해군학교인 통제영학당을 1893년갑곶 부근에 만들었다. 영국 장교를 교관으로 하여 교육을 진행했으나 동학농민전쟁과 청일전쟁으로 제대로 진행되지는 못했으며 나중에는 폐교가 되었다. 하지만 근대국가로 전환하고 자주 국방을 이루고자한 우리 선조들의 정신은 여기서 확인할 수 있었다.오전 8시부터 오후3시까지 진행된 이번 평화기행에는 남녀노소 관계없이 다양한 사람들이 참여했다. 특히 학생을 둔 가족들이 많이 참여했으며 학생들 입장에서는 교과서로 보았던 역사를 현장에서 확인할 수 있어 많은 호응을 얻을 수 있었다. 부천에서 가까우면서도 개인으로는 찾기 힘든 김포애기봉평화생태공원과 강화도 갑곶으로의 평화기행은 이렇게 마무리되었다.2018년 4월 27일 남북정상회담 이후 잘 진행될 것 같았던 남북관계는 잘 풀리지않고 냉담한 기류만 지속되고 있다. 고위급 회담도 없고 대결만 지속되고 있다. 앞으로 과거 국민의정부와 참여정부에서 진행했던 금강산관광과 개성공단 같은 사업들이 진행되어 평화가 더욱 공고히되고, 대결과 분노는 사그라들고 통일에 대한 기대감은 높아지는 그러한 시대가 오기를 기대해본다. 이러한 시대가 오면 남한에서만 진행되는 평화기행도 북한땅에서 가능할 것이다.