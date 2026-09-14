AI가 수학 난제 풀었다? 수백 달러 비용 주장의 허점

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알파고가 이세돌 9단을 이겼을 때 전 세계는 경악했다. 그런데 필자에게 이 알파고의 승리는 그리 큰 감흥을 불러일으키지 못했다. 오히려 '도대체 그동안 수학자나 컴퓨터 공학자들이 이 문제 하나를 풀기 위해 그렇게 고생했음에도 이제야 겨우 인간을 이기기 시작했단 말인가' 하며 의아해했다.이유는 간단하다. 바둑판처럼 이미 규칙이 정해져 있고 가능한 경우의 수가 계산된 상태, 즉 '열린계'가 아니라 '닫힌계(Closed System)'이기 때문이다. 바둑에서 가능한 게임의 수를 어림잡아 10의 370승이라고 한다. 우주에 존재하는 모든 원자의 개수가 대략 10의 80승 정도이니, 그 모든 원자를 다 동원해 메모리를 만든다 해도 바둑의 경우의 수를 모두 재현하여 보관할 수는 없다. 사람들은 이 어마어마한 크기 때문에 무한대의 문제라고 생각한다. 하지만 수학자들에게 10의 370승은 아무리 큰 수라도 무한대에 비하면 '0'에 불과하다. 즉, 바둑은 명백한 닫힌계다.규칙이 정해져 있고 게임의 개수가 유한한 닫힌계 안에서 인간과 컴퓨터가 대결하는 것은 사실 무의미하다. 이는 결국 '계산'의 문제이기 때문이다. 절대 지치지 않고, 절대 실수하지 않으며, 매우 빠르다는 것. 이 세 가지 특성은 인간이 갖지 못한, 컴퓨터만의 강력한 무기다. 그것을 가진 컴퓨터가 바둑 같은 닫힌계에서 인간을 능가하는 것은 전혀 신기한 일이 아니며, 오히려 기계가 인간에게 진다면 그것이 더 이상한 일이다.최근 이와 비슷한 일이 또다시 벌어졌다. OpenAI의 최신 인공지능 모델이 수학자 폴 에르되시(Paul Erdős)의 문제 중 하나에 대한 해법을 찾아냈다는 것이다. 쉽게 말해, 2차원 평면에 임의로 점을 찍어서 간격이 1cm인 쌍을 가장 많이 만들어 내는 방법을 찾는 문제다. 점의 개수를 늘려가면 연결된 쌍의 개수도 점의 개수에 비례하여 커질 것이라는 게 에르되시의 예측이었다.이 예측에 따르면 100개의 점을 평면에 찍었을 때 1cm 쌍이 가장 많게 배열하는 방법은 바둑판처럼 규칙적으로 배열하는 것이며, 이때 180쌍이 만들어진다. 이것이 지금까지 알려진 최댓값이었다. 그런데 이번에 인공지능이 밝혀낸 바에 따르면, 바둑판식이 아니라 얼핏 불규칙해 보이는 방식으로 점을 찍으면 오히려 180쌍보다 많은 188쌍까지도 만들 수 있다는 것이다.이는 우리의 직관을 배반한다. 점들이 불규칙하게 배열되면 규칙성이 깨져 1cm 쌍의 개수가 급격히 줄어들 것으로 예측하기 때문이다. 사람들은 이를 두고 인공지능이 인간의 직관을 뛰어넘는 '창의성'을 발휘했다고 놀라워했다. 하지만 이 역시 냉정하게 따져봐야 한다.이러한 현상을 이해하려면 우선 인공지능 모델, 그중에서도 거대언어모형(LLM)의 태생적 한계를 알아야 한다. 그것은 LLM이 애초에 '정답을 찾아내는 기계'로 만들어진 것이 아니라는 점이다.언어에는 수학처럼 유일무이한 절대 정답이 없다. LLM의 기계학습 과정은 '절대 진리'를 계산해 내는 것이 아니라, 수많은 언어 데이터 속에서 '정답에 가까운, 그럴듯한 문장'을 만들어 내도록 훈련받는 과정이다. 정답과 비슷한 것들을 친밀도에 따라 조합하다 보니, 필연적으로 사실이 아닌 것을 사실처럼 지어내는 '환각(Hallucination)' 현상을 피할 수 없다.그런데 바둑판이나 리만 가설, 에르되시 가설 같은 문제들은 어떠한가? 이들은 엄밀한 참과 거짓이 존재하는 명백한 '닫힌계'다. 정답이 없는 '열린계(언어)'를 다루도록 설계된 LLM으로, 유일한 정답이 존재하는 '닫힌계(수학)'의 문제를 풀려고 하니 애초에 모순이 발생한다.따라서 이번 에르되시 가설 문제 해결 역시 LLM 혼자 이루어 낸 일이 아니다. 스스로 정답을 확정할 수 없는 LLM은 필연적으로 외부의 도움을 받아야만 한다. LLM이 그럴듯한 해법을 내놓으면, 그것이 수학적으로 참인지 거짓인지를 'Lean'이라는 엄밀한 검증 무른모가 판단한다. 그리고 틀렸을 경우 외부의 '에이전트'가 다시 LLM에 다른 길을 찾도록 명령을 내린다. 즉, 애초에 LLM 혼자서는 닫힌계의 문제를 끝까지 풀 능력이 없기에, 인간이 설계한 촘촘한 도구들의 통제와 검증을 받아야만 했다.인간은 자신이 훈련받은 생각의 틀을 벗어나기가 쉽지 않다. 특히 고도로 훈련된 전문가일수록 그 심리적 장벽은 더욱 견고해진다. 알파고가 이세돌과 두었던 대국에서 보여준 유명한 'Move 37(37수)'을 떠올려 보자. 인간의 관점에서는 기존의 패러다임을 깨는 창의적인 수였을지 모른다. 하지만 알파고는 '생각'을 한 것이 아니다.기계에는 인간이 느끼는 그 '심리적 장벽'이 애초에 없다. '이건 지금까지 알려진 방법이 아니야'라거나 '이렇게 두는 것은 바보 같은 짓이야'라는 선입견조차 없다. 인간에게는 엄청난 시간이 걸릴 시행착오를 컴퓨터는 1000분의 1초 만에 해치우며 무작위로 수많은 길을 찔러볼 뿐이다. 그러다 '운 좋게' 37수를 두었을 뿐이다. 장님 문고리 잡기이고 소 뒷걸음치다 쥐 잡는 격이다.이번 에르되시 가설 문제도 이와 완벽하게 본질이 같다. 일각에서는 이번 성과가 알파고 때와는 차원이 다른 도약이라고들 하지만, 필자의 생각은 다르다. 수학 전문가들은 오랫동안 기하학적 방식이라는 틀에 갇혀 있었다. 하지만 인공지능은 달랐다. 인공지능은 감히 대수학과 기하학을 접목시키려는, 인간 전문가가 보기엔 말도 안 되는 '무식한' 짓을 아무런 거부 반응 없이 시도했다.심리적 벽이 없는 기계가 무수한 시행착오 끝에 대수적 방법을 대입해 보았고, 다행히 이번엔 그것이 통했을 뿐이다. '무브 37'이나 에르되시 가설의 대수적 접근이나, 둘 다 심리적 장벽이 없는 기계의 맹목적 연산이 만들어 낸 결과일 뿐, 결코 기계가 발휘한 '창의성'이 아니다. 인간은 그것이 '창의적'이라고 나중에 판단할 뿐이다.이쯤에서 우리는 그들이 내세우는 경제성 프레임의 허점도 짚어보아야 한다. 개발사들은 이 어려운 수학 난제를 푸는 데 고작 수백 달러밖에 들지 않았다고 강조한다. 얼핏 들으면 인공지능이 극강의 가성비로 인간을 압도한 것처럼 대단해 보인다.하지만 이는 철저하게 자신들의 입맛에 맞춘 얄팍한 계산법이다. 그들이 내세운 비용은 최종적으로 '성공한 마지막 단 한 번의 연산'에 소모된 토큰 비용과 전기료에 불과하다. 거대한 인공지능을 개발하는 데 든 비용, 정답을 도출하기까지 수없이 반복했을 실패와 시행착오 과정, 그리고 무엇보다 이 에이전틱 시스템을 기획하고 오류를 잡기 위해 투입된 세계 최고 수준 전문가들의 어마어마한 인건비 등 천문학적인 '매몰 비용'은 쏙 빼놓은 것이다.더욱 치명적인 문제는 범용성이 없다는 것이다. 만약 막대한 비용을 들여 구축한 이 시스템(LLM+에이전트+LEAN)이 다른 난제들이나 일반적인 문제에 고스란히 적용될 수 있다면 그것은 가치 있는 투자다.하지만 이번 시스템은 철저하게 '에르되시의 가설' 하나를 풀기 위해 맞춤 제작된 일회성 도구에 가깝다. 이 시스템을 그대로 가져다 아무 문제나 풀게 할 수는 없다는 뜻이다. 오직 이 문제 하나만을 풀기 위해 막대한 자원과 인간의 노동력이 갈아 넣어졌고, 이 시스템은 다시 쓰일 일이 없을 확률이 높다.결국 이것이 의미하는 바는 명확하다. 이는 투자자들에게 '우리 AI 능력이 이 정도니, 돈을 더 투자하라'고 요구하고, 대중들에게 '이렇게 똑똑하니 유료 구독을 하라'고 현혹하기 위한 고도의 마케팅 전략이다. 소비자들을 혹하게 만들기에는 좋지만, 냉정하게 따져보면 우리는 철저히 속고 있는 것인지도 모른다.이쯤에서 우리는 근본적인 질문을 던져야 한다. 흔히들 머지않아 인공지능이 수학자와 과학자를 대체할 것이라고 호들갑을 떤다. 하지만 필자는 이 말에 절대 동의할 수 없다.인공지능이 이번 에르되시 가설보다 더한 수학 문제를 풀어서 답을 내놓았다고 치자. 그래서 어쩌란 말인가? 인공지능이 스스로 그 답을 학술지에 투고할 수 있는가? 답이 나왔다고 한들, 그것이 정답인지 아닌지 개발자는 어떻게 확신할 수 있는가? 결국 그 결과물을 저널에 투고하고 동료 평가(Peer Review)를 거쳐 학계의 인증을 받는 모든 과정은 인간의 몫이다.'인간의 개입 없이 인공지능이 모든 것을 스스로 해낸다'는 환상은 이제 깨져야 한다. 인공지능이 아무리 방대한 경우의 수를 탐색하고 기발해 보이는 계산을 내놓더라도, 마지막에 그 답이 옳은지 그른지 '최종 점검'을 하고 '의미'를 부여하는 것은 철저히 인간이다. 인공지능이 계산은 잘하지만, 결코 판단할 수는 없다. 과학의 진보는 기계의 연산력에 의존할지라도, 진리에 대한 최종 판단과 책임은 언제나 인간의 손에 남아 있다.