벌을 위한 호텔을 짓는 사람들… 대학로 극장에서 벌어진 일

큰사진보기 ▲지난 9월 12일 대학로예술극장에서 진행된 기후프로젝트 먼슬리프로그램2 ⓒ 이규승 관련사진보기

"벌이라고 하면 어떤 벌이 떠오르세요?"

큰사진보기 ▲기후프로젝트 먼슬리프로그램2을 위해 책상 위에 온갖 재료가 놓여있다. ⓒ 이규승 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후프로젝트 먼슬리프로그램2 진행모습 ⓒ 이규승 관련사진보기

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"벌호텔이라고도 하지만 사실 벌만을 위한 곳은 아닙니다. 모든 곤충들이 살 수 있는 호텔이라고 할 수도 있어요."

큰사진보기 ▲기후프로젝트 먼슬리프로그램2 진행모습 ⓒ 이규승 관련사진보기

"어떻게 보면 진짜 곤충을 위한 집이라기보다 사람의 인식을 바꾸기 위한 상징물이나 활동일 수도 있어요."

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"물을 한꺼번에 붓지 마세요. 조금씩 넣으면서 반죽해 주세요."

"잘 알아서 자라겠지 하지 마시고, 정말 잘 자라는지 꽃이 피는지 한번 관찰해보세요."

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큰사진보기 ▲기후프로젝트 먼슬리프로그램2에 참여한 모녀의 인터뷰 ⓒ 이규승 관련사진보기

"꿀벌이 없어진 이후에는 인간이 농업을 어떻게 하고 살아갈까 궁금해졌어요. 그러면서 꿀벌 말고도 그런 역할을 하는 야생벌이 있다는 걸 알게 됐죠."

"벌에 대해서 많이 알게 돼서 지식이 생기는 것 같아요. 황토가 꼭 점토 같아서 만지는 것도 엄청 재미있어요."

큰사진보기 ▲기후프로젝트 먼슬리프로그램2 진행모습 ⓒ 이규승 관련사진보기

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지난 12일 오전 10시, 서울 대학로예술극장 1층 씨어터광장. 긴 테이블에 둘러앉은 십여 명의 참가자들이 화면을 바라봤다. 테이블 위에는 물뿌리개와 양철통, 황토, 작은 씨앗들이 놓여 있었다.프로그램 소개가 끝나자 참가자들은 손바닥 위에 씨앗을 올려놓았다. 크기와 모양이 제각각이다. 씨앗을 황토에 넣고 물을 조금씩 부은 뒤 손으로 반죽하자 푸석했던 흙이 이내 작은 경단 모양으로 변했다.이날 만든 것은 'REwild ball', 이른바 씨앗공이다. 여러 종류의 씨앗을 흙과 함께 공처럼 만들어 생활공간 주변에 놓아 식물이 자라도록 하는 방식이다. 참가자들은 씨앗공을 만든 뒤 나뭇가지와 솔방울 등 자연물을 이용한 '버그호텔' 만들기에 나섰다.공연장에서 만난 이날의 주인공은 배우가 아니다. 벌과 꽃, 씨앗 그리고 평소 이름조차 잘 알지 못했던 작은 곤충들이다.이날 '야생벌 살리기 프로젝트 BEE happy'를 진행한 사회적협동조합 마인드풀가드너스 김현아 대표는 먼저 참가자들에게 벌 감소 문제를 꺼냈다. 서식지 감소와 기후변화, 살충제 사용 등 여러 환경 변화가 벌과 곤충의 생존에 영향을 미치고 있다는 설명이다.행사장 한쪽에는 버그호텔에 들어갈 재료가 놓여 있었다. 속이 빈 식물 줄기와 대나무 조각, 삼베와 솔방울, 코코넛 섬유 등이다. 곤충마다 몸을 숨기고 둥지를 만드는 방식이 다르기 때문에 여러 종류의 틈과 공간을 마련해주는 것이다.김 대표는 버그호텔의 의미를 단순히 '벌집 하나 만들어주기'에 두지 않았다.실제로 곤충이 들어오는지 관찰하고, 아무것도 찾아오지 않는다면 그 이유를 다시 살펴보는 과정까지가 활동의 일부라는 설명이다. 곤충에게 집을 지어주는 일이 결국 사람이 자신을 둘러싼 환경을 다시 바라보는 계기가 되는 셈이다.이날 참가자들이 사용한 씨앗에는 26종의 식물이 섞여 있었다. 김 대표는 참가자들에게 씨앗을 손바닥 위에 올려놓고 모양과 크기를 살펴보도록 했다. 참가자들은 작은 씨앗을 손끝으로 건드려보거나 옆 사람에게 보여주며 이야기를 나눴다.곧 테이블 곳곳에서 손이 움직이기 시작했다. 손가락 사이로 황토가 묻었다. 어떤 참가자는 작은 경단 크기로 여러 개를 빚었고, 조금 크게 만드는 사람도 있었다. 언뜻 보면 평범한 황토 구슬이지만 그 안에는 앞으로 꽃을 피울 씨앗이 들어 있다. 김 대표는 씨앗공을 만드는 것으로 끝내지 말라고 했다.어디에서 싹을 틔우는지, 꽃은 피는지, 어느 날 풀이 베어지지는 않는지 지켜보라는 것이다. 씨앗공을 매개로 자신이 사는 동네와 주변 환경을 이전보다 조금 더 세심하게 바라보게 하려는 취지다.이날 설명에서 여러 차례 등장한 말은 '관찰'과 '연결'이었다. 집 하나만 만들어준다고 야생벌이나 곤충이 찾아오는 것은 아니기 때문이다. 먹이와 물, 몸을 숨길 곳과 번식할 공간이 함께 있어야 한다.김 대표는 꽃 몇 송이를 심는 것만으로도 충분하지 않다고 했다. 봄부터 늦가을까지 꽃이 이어져야 하고, 서로 다른 곤충이 먹이를 구할 수 있도록 다양한 식물이 있어야 한다. 나무가 썩어 버섯이 자라면 그것을 먹는 곤충이 찾아오고, 곤충이 늘어나면 이를 먹는 새도 찾아올 수 있다. 버그호텔 하나에서 시작된 이야기가 어느새 도시의 생물다양성으로 이어졌다.참가자들은 씨앗공을 만든 뒤 준비된 자연물을 하나씩 골라 버그호텔을 채웠다. 솔방울과 마른 줄기, 나뭇조각이 작은 공간 안에 차곡차곡 들어갔다. 완성된 모양은 제각각이었지만 모두 작은 생물이 몸을 숨길 틈을 만드는 일이었다.이날 송파구 올림픽공원 인근에서 초등학교 4학년 딸 주라온 양과 함께 온 송라음 씨도 씨앗공을 만들고 있었다. 인스타그램에서 프로그램을 알게 됐다는 송씨는 몇 년 전 뉴스에서 꿀벌이 대규모로 사라지고 있다는 이야기를 접한 뒤 벌에 관심을 갖게 됐다고 했다.송씨는 곤충을 좋아하는 아이가 탐정으로 등장하는 동화를 쓰고 있다. 첫 책에서는 인간이 '해충'으로 지정한 곤충을 다뤘고, 두 번째 책에서는 인간에 의해 서식지가 옮겨진 곤충을 이야기했다. 다음 작품에서는 야생벌 이야기를 써보고 싶어 야생벌의 종류와 도심 속 서식 환경을 공부하던 중 이번 프로그램까지 찾아오게 됐다. 바로 옆에서 황토를 만지던 주라온 양에게 무엇이 가장 재미있는지 물었다.어른에게는 기후위기와 생물다양성이라는 다소 무거운 문제였지만 아이에게는 흙을 만지고 몰랐던 곤충의 이야기를 알아가는 놀이이자 배움이었다.이날 극장을 찾은 사람 모두가 공연 관객은 아니었다. 모녀처럼 곤충과 환경에 대한 관심 때문에 극장을 찾은 경우도 있었다. 객석에서 작품을 보는 대신 한 테이블에 둘러앉아 씨앗을 살피고 흙을 만지며 벌 이야기를 나눴다.'BEE happy'는 아르코·대학로예술극장이 운영하는 <기후 프로젝트>의 시민 참여 프로그램인 '먼슬리 프로그램' 세 번째 시간이다. 기후위기 시대 예술의 사회적 실천을 탐색하고, 공연장을 창작자와 관객뿐 아니라 시민이 만나 기후와 생태를 이야기하는 공간으로 확장하려는 시도다.7월과 8월에 이어 열린 이번 프로그램 이후에는 10월 대학로 인근에서 새를 관찰하는 시간이 마련된다. 11월에는 정원의 허브를 활용하는 프로그램과 시민들이 자신이 가진 씨앗을 서로 나누는 행사도 예정돼 있다.공연이 아닌 다른 이유로 극장의 문을 여는 사람들이 생기고 있다는 점도 눈여겨볼 만하다. 이날만큼은 무대 위 작품 대신 손바닥 위 작은 씨앗과 곤충의 집이 사람들을 극장으로 불러들였다.행사가 진행되는 동안 참가자들의 손에는 황토가 묻었다. 처음 손바닥 위에 놓여 있던 작은 씨앗들은 흙 속으로 들어가 동그란 씨앗공이 됐다. 버그호텔에는 솔방울과 나뭇가지, 마른 줄기가 하나둘 자리를 잡았다.이 씨앗공이 어디에서 싹을 틔울지는 아직 모른다. 이날 만든 버그호텔에 실제 어떤 벌이나 곤충이 찾아올지도 알 수 없다. 어쩌면 아무것도 찾아오지 않을 수도 있다.그래서 이 프로그램은 '만들기'에서 끝나지 않는다. 씨앗이 싹을 틔우는지, 곤충이 찾아오는지 관찰하고 기록하며, 오지 않는다면 그 이유를 다시 생각하는 데까지 이어진다.기후위기는 너무 커서 한 사람이 무엇을 할 수 있을지 막막하게 느껴질 때가 많다. 하지만 손바닥 위 씨앗 몇 알을 들여다보고 벌 한 마리가 살아가는 데 무엇이 필요한지 생각하는 일은 당장 시작할 수 있다.이날 대학로예술극장에서 시민들이 만든 것은 벌과 곤충을 위한 작은 집이었다. 그러나 어쩌면 그보다 먼저 달라지고 있었던 것은 작은 생명을 바라보는 사람들의 시선이었는지도 모른다.