빼곡한 달력, 세부에서 지나는 입시의 계절

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"Hard work, no sleep, yay!(열심히 공부, 잠은 없다, 야호!)"

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큰사진보기 ▲달력에 빼곡한 12학년 일정과제와 시험,각종 마감 일정이 표시된 우리 집 냉장고의 일정표 ⓒ 임선임 관련사진보기

"이번 주에는 뭐가 마감이야?"

"밥은 먹었어?" "어제는 좀 잤어?"

아이들이 손에 든 종이를 보다가 웃음이 났다. '열심히 공부, 잠은 없다' '끝없는 과제를 견디며 숨쉬기', '살아남고 행복하기', '큰 꿈을 불러오는 중' 같은 말도 보였다.필리핀 세부의 한 국제학교에서 열린 12학년 'Recommitment Meeting'. 한국식으로 말하면 고3인 아이들이 부모들 앞에 서 있었다. 저마다 마지막 학년에 대한 마음을 짧은 문장에 담아 카드를 만들었다. 아이들은 그 카드를 들고 사진을 찍고, 자신이 쓴 문구를 차례로 읽었다.행사가 열린 것은 한국의 수시 원서 접수가 시작되기 며칠 전이었다. 열흘쯤 뒤, 한국에서는 2027학년도 수시 원서 접수가 마무리됐다. 아이들의 목소리를 듣고 있자니 멀리 떨어진 한국의 고3들이 떠올랐다.아이가 아기였을 때는 참 단순했다. 잘 먹고, 잘 자고, 잘 싸면 그것만으로도 그렇게 기뻤다. 초등학생이 되면 유치원 때가 편했다 싶었고, 중학생이 되면 초등학생 때의 걱정은 별것 아니었던 것 같았다. 고등학생이 되고 나니 또 차라리 중학생 때가 속 편했다 싶었다. 그리고 이제 고3이다.아이의 12학년 생활은 내가 기억하는 고3과는 조금 다른 시간표로 움직인다. IB에도 마지막 공식 시험이 있지만, 그전까지 과목별 내부평가(IA), 소논문 Extended Essay(EE), 지식론 (TOK), 창의·활동·봉사(CAS) 같은 과정이 함께 이어진다.요즘 아이는 소논문을 마무리하면서 과목별 평가와 제출일을 챙긴다. 그 사이 대학도 알아보고 진학 상담도 받는다. 하나를 끝내고 다음 일을 시작하는 게 아니라, 여러 일정이 같은 달력 위에 포개진다. 냉장고에 붙여둔 일정표나 휴대전화 달력을 확인하는 일이 자연스러워졌다.내가 묻는 말도 비슷해졌다. 이 모습이 한국의 고등학생들에게 아주 낯선 것은 아닐 것이다. 한국 학교에도 수행평가가 있고, 발표와 보고서, 실험 과제가 한꺼번에 몰리는 때가 있다. 이름과 평가 방식은 달라도 "이번 주에 이것까지 끝내야 해" 하며 하루를 쪼개 쓰는 아이들의 모습은 비슷하다.조금 낯선 것은 대학 지원 방식이다. 아직 최종 시험을 보지도 않았는데 아이는 이미 대학을 알아보고 있다. 이 학교에서는 11학년 말부터 지금까지의 성적과 수행을 토대로 대학 지원에 사용할 예상 점수를 내고, 12학년이 되면 다시 업데이트한다. IB에서는 교사가 학생이 지금까지 보여준 학업 수행을 바탕으로 최종 성적을 예측한 점수를 '예측 성적(Predicted Grade)'이라고 부른다.아직 받지 않은 점수로 대학을 지원한다는 것이 처음에는 생소했다. 하지만 이곳의 12학년에게 대학 준비는 학교 공부가 끝난 뒤 시작되는 일이 아니었다. 수업과 과제와 시험이 계속되는 한가운데에서 다음 학교를 준비한다. 학교가 이날 보여준 자료에도 12학년의 목표 가운데 하나로 '학생들이 원하는 대학에 갈 수 있는 성적을 얻도록 돕는 것'이 적혀 있었다.학교 입구 양쪽 벽에는 졸업생들의 사진과 그들이 합격한 대학 이름이 빼곡하다. 새로운 합격 소식이 오면 대학 이름도 하나씩 더해진다. 졸업한 뒤에도 한동안 그대로 남아 있어, 학부모들이 그 앞에서 한참 들여다보는 모습을 종종 본다. 처음에는 꽤 낯설었다. 적어도 내가 경험한 한국의 공립학교에서는 학생 개인의 대학 합격 결과를 이렇게 이름과 함께 오래 내걸어두는 모습을 보기 어려워진 지 오래다. 국제학교의 진학 실적을 보여주는 홍보판처럼 보이기도 했다.몇 걸음 떨어진 복도에는 더 오래된 기록이 있었다. 1980년대부터 해마다 수석 졸업생의 이름을 새겨온 수석 졸업생(Valedictorian) 명예판이다. 아마도 학생들의 성취를 기록하고 오래 기억하는 이 학교의 방식 중 하나일 것이다. 대학 합격 게시판과, 수십 년 동안 수석 졸업생의 이름을 새겨온 나무판. 새로운 이름은 계속 더해지고, 오래된 이름은 여전히 그 자리에 남아 있었다.그날 학교가 부모에게 부탁한 것은 의외로 소박했다. 아이가 쓴 과제를 함께 읽어보고, 교사가 준 피드백과 다음 단계를 이야기해달라고 했다. 휴대전화와 전자기기 사용을 살피고, 주말에는 공부뿐 아니라 잘 먹고 잘 자는 것도 챙겨 달라고 했다. 그러면서 학교가 강조한 말은 'Student Agency', 학생 주도성이었다.목표를 세우고, 결과를 돌아보고, 다음을 정하는 주체는 결국 학생이어야 했다. 아이의 걱정거리는 커졌는데, 내가 직접 해결해 줄 수 있는 일은 오히려 줄었다. 어느 대학에 갈지, 무엇을 공부할지, 어느 나라에서 공부해 볼지 이제는 아이가 고민한다. 시험을 대신 볼 수도 없고, 글을 대신 써줄 수도 없다. 내가 대학에 가던 때보다 선택지는 많아졌고, 아이는 그 앞에서 자기 미래를 오래 들여다본다.행사 마지막에는 아이들이 한 명씩 앞으로 나갔다. 'Class of 2027'이라고 적힌 판 앞에서 자기 이름을 쓰고 자리로 돌아오는 동안, 부모들은 뒤쪽 의자에 앉아 그 모습을 지켜봤다.고3이 되면 부모가 더 바빠질 줄 알았다. 그런데 생각했던 것과는 조금 달랐다. 해줄 수 있는 일은 줄고, 기다려야 할 일은 많아졌다. 밥은 먹었는지, 잠은 잘 자는지, 너무 힘들지는 않은지 묻는다. 먼저 말하지 않을 때는 기다리고 도움을 청하면 들어준다. 그렇지 않을 때는 조금 물러나 지켜본다. 아이를 키운 지 열여덟 해가 지났는데, 내가 다시 묻는 말은 어릴 때와 별로 다르지 않다.다만 이제 그다음은 아이의 몫이다. 한국에서는 수시 원서 접수가 끝났지만 고3의 가을은 아직 길다. 결과를 기다리는 아이도 있고, 면접과 논술을 준비하는 아이도 있고, 정시까지 다시 책상 앞에 앉아야 하는 아이도 있을 것이다. 대학 진학과는 전혀 다른 길을 준비하는 아이들도 있다. 그리고 그 곁에는 아이들 못지않게 마음을 졸이고 있을 부모와 보호자들이 있을 것이다.멀리 세부에서 그들에게 따뜻한 응원을 보내본다. 아이들도 그 곁의 어른들도 각자의 자리에서, 각자의 속도로 이 긴 가을을 잘 지나가기를. 그리고 세부의 고3 엄마인 나도, 화이팅!