이재명 대통령 "유가 걱정하지 않으셔도 된다"

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 11일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.9.11 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국과 이란 간 지정학적 긴장 고조로 국제유가가 100달러를 돌파한 가운데 10일 서울 시내 한 주유소에 유가 정보가 표시되어 있다. 2026.9.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

국민 여러분. 걱정 마십시오.

휘발유, 경유 등 정제유 가격은 계속 안정됩니다.

원유특사 파견 등 원유외교 강화로 원유수입처를 다변화하고, 장거리 원유수송비를 보조하는 등의 조치로,

70%에 이르던 원유 중동의존도를 이미 몇달 만에 50%대로 낮췄습니다. 수입다변화는 앞으로도 계속 강력히 추진합니다.

전략비축유 스왑제 도입으로 전략비축유 소진없는 원유공급 안정성도 유지중입니다.

원유와 국제 정제유가는 폭등중이지만, 국내 정제유는 최고가격제와 수출물량 통제로 무리없이 안정적 가격과 공급물량을 유지하고 있습니다.

매점매석과 담합을 완전히 막고, 착하디착한 주유소' 선정 등 선의의 경쟁체제를 유지시켜 시장교란도 철저히 봉쇄중입니다.

국내 정유사들은 국제 정제유가 폭등에 따른 이익이 코고, 국내가격과 수출물량 통제에 따른 손실은 정부가 보전해 주므로 사상최대 수준의 호황을 맞이하고 있습니다.

우리 대한민국은 현재의 위기를 충분히 이겨낼 수 있습니다. 뿐만아니라 오히려 기회로 바꿔내고 있습니다. 국민여러분께서는 유가에 관한 한 전혀 걱정하지 않으셔도 된다는 말씀을 드립니다.

하지만 원유수입의 중동 의존도는 50%로 여전히 높은데, 전쟁은 언제 끝날 지 모르고 원유시장은 수렁에 빠져들고 있습니다.

원활한 원유수송로 확보, 원유수송 선박과 선원들의 안전확보에도 최선을 다하겠습니다.

어려운 환경 속에서도 더 나을 미래를 위해 국정에 협조하며 함께 애써 주시는 국민 여러분께 감사드립니다.

이재명 대통령은 12일 "국민여러분께서는 유가에 관한 한 전혀 걱정하지 않으셔도 된다는 말씀을 드린다"라고 말했다.최근 중동 정세 불안에 따라 휘발유와 경유 가격이 오르고 있다.이 대통령은 이날 오후 X(엑스)에 올린 글에서 "원유와 국제 정제유가는 폭등중이지만, 국내 정제유는 최고가격제와 수출물량 통제로 무리없이 안정적 가격과 공급물량을 유지하고 있다"라고 밝혔다."하지만 원유수입의 중동 의존도는 50%로 여전히 높은데, 전쟁은 언제 끝날 지 모르고 원유시장은 수렁에 빠져들고 있다. 원활한 원유수송로 확보, 원유수송 선박과 선원들의 안전확보에도 최선을 다하겠다"라고 강조했다.다음은 이 대통령의 글 전문이다.