42년 외길.... 백합으로 농가 살린 태안 '백합 박사'

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큰사진보기 ▲2026년 충청남도 농어촌발전상 원예특작 부문 후보자로 추천된 김종석 이장이 태안읍 평천리 백화농장에서 가을철 꽃의 대명사 국화를 수확하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 충청남도 농어촌발전상 원예특작 부문 후보자로 추천된 김종석 이장이 태안읍 평천리 백화농장에서 가을철 꽃의 대명사 국화를 수확하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 태안군 태안읍 평천리3리 김종석 이장이 운영 중인 백화농장에 국화가 한창 수확중이다 ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

42년 동안 충남 태안에서 화훼농업에 종사하며 백합 종구 국산화와 재배기술 혁신, 수출 확대에 앞장서 온 김종석 태안읍 평천3리 이장이 '2026년 충청남도 농어촌발전상' 원예특작 부문 후보자로 추천됐다.태안군은 백합 종구의 높은 수입 의존도를 낮추고 염류·연작장애를 극복하는 새로운 재배기술을 전국 농가에 보급해 온 김종석 이장의 공로를 인정해 충남 농어촌발전상 후보자로 추천한 것으로 알려지고 있다.김 이장은 현재 충남백합수출협의회 회장과 사단법인 한국백합생산자중앙연합회 이사로 활동하며 백합 재배농가 기술지도와 국산 신품종 보급, 수출 활성화에 힘쓰고 있다.김 이장이 화훼농업을 시작한 것은 1984년이다. 당시 태안에서 안개초를 재배하다가 2002년 한일 월드컵을 계기로 국내 백합 절화의 일본 수출이 증가할 것으로 판단해 주 작목을 백합으로 전환했다.그러나 당시 백합농가는 절화 생산에 필요한 종구 대부분을 외국에서 수입해야 했다. 비싼 종구 가격과 환율 변동은 생산비를 높였고 농가의 수익성과 국제 경쟁력을 떨어뜨리는 가장 큰 요인이었다.김 이장은 수입 종구에 의존해서는 안정적인 백합 생산과 수출 확대가 어렵다고 보고 태안백합시험장 등 연구기관과 협력해 종구 국산화에 뛰어들었다.연구기관이 조직배양을 통해 생산한 '조직배양구'를 구입해 상토에서 중간 크기의 구근으로 키운 뒤, 구근의 비늘 조각을 이용하는 '인편번식' 방식으로 소구와 중구를 생산하는 종합시스템을 현장에 도입했다.그 결과 1.3㏊ 규모의 재배시설에서 연간 60만 구의 백합 절화용 종구를 생산하는 체계를 갖췄다. 이를 통해 백합 절화 생산비를 20% 이상 절감하고 연간 약 20만 달러에 해당하는 외화를 절약해 수출경쟁력을 높이는 데 기여했다.백합을 비롯한 구근식물은 토양에 염류가 축적되면 뿌리 생육이 나빠지고 병해가 늘어나는 등 피해가 크다. 같은 시설에서 작물을 반복 재배할 경우 발생하는 연작장애도 농가의 생산성과 품질을 떨어뜨리는 고질적인 문제였다.김 이장은 이러한 문제를 해결하기 위해 충남농업기술원과 연계해 2005년부터 코코피트 상토를 활용한 간이배드 재배기술을 농가 현장에 도입했다.토양과 분리된 간이배드에서 백합을 재배해 염류 피해와 연작장애를 줄이고, 배수와 양분 관리를 효율적으로 할 수 있도록 한 것이다.해당 기술은 백합 종구뿐 아니라 다른 구근식물과 숙근류 재배에도 활용할 수 있어 제주와 강원, 경기, 전북, 충남 등 전국 화훼농가로 확산됐다.상토 간이배드 재배로 시설재배의 한계를 극복하면서 기존 연간 1.5기작 수준이던 절화용 백합을 최대 3기작까지 재배할 수 있게 됐다. 단위면적당 생산량과 품질을 함께 높여 농가소득과 수출물량 증대에 기여했다는 평가다.김 이장은 현장에 새로운 기술을 적용하는 데 그치지 않고 시험연구기관의 연구에도 직접 참여했다.2007년부터 2010년까지 태안백합시험장과 함께 백합 생산농가에 피해를 주던 작은뿌리파리와 고자리파리의 약효·약해 시험을 진행했다.그동안 방제가 쉽지 않았던 작은뿌리파리를 효과적으로 방제할 수 있는 백합구근 소독약제 '다이아톤 유제'를 공동 선발하고 등록하는 데 기여해 백합 절화의 품질 안정과 병해충 피해 감소에 힘을 보탰다.김 이장은 백합 가격이 출하시기에 따라 크게 달라지는 점에도 주목했다. 시장 출하량이 적어 가격이 높은 2월부터 5월 사이에 백합을 생산할 수 있도록 재배시기를 조절하고, 구근 장기저장기술을 활용한 억제·촉성재배 작형 확립을 선도했다.자체 생산한 구근을 최적의 상태로 저온·냉동 저장하고 정식 시기를 조절해 농가가 특정 시기에 집중 출하하는 것을 피하도록 했다. 이를 통해 안정적인 생산과 농가 수취가격 향상을 도모했다.김 이장은 태안지역 화훼 재배시설의 현대화에도 앞장섰다. 1980년대 후반 태안에서 주로 사용하던 대나무 단동하우스를 연동하우스로 전환해 난방 연료비를 줄이고 태풍 등 기상재해에 대한 대응력을 높였다.2~3중 보온커튼과 전조재배, 생육기간 중 그물망 사용 등 당시로서는 앞선 재배기술을 적극적으로 도입해 백합의 품질과 생산 안정성을 끌어올렸다.농촌진흥청이 개발한 글라디올러스 등 국산 구근 신품종의 통상실시권도 확보해 63만8천 구를 생산·판매·증식하는 등 국산품종 보급에도 힘썼다.김 이장의 공적은 개인농장의 생산성 향상에만 머물지 않는다.그는 백합 수출을 안정적으로 확대하려면 개별 농가가 아닌 조직화된 생산·유통체계가 필요하다고 보고 2009년 백합 수출대표조직 결성 과정에서 3년 동안 간사 역할을 맡아 농가의 참여와 조직 구성을 이끌었다.2008년부터 현재까지 충남백합수출협의회장을 맡고 있으며 한국백합생산자중앙연합회 충남회장도 13년간 수행했다. 백합 의무자조금 도입과 재배농가 기술지도, 수출 독려 등에 앞장서며 전국 백합산업 발전에 기여했다.2008년부터 2012년까지는 태안군백합연구회장을 맡았고, 2009년부터 2012년까지 한국백합생산자중앙연합회 감사를 거쳐 2012년부터 현재까지 연합회 이사로 활동하고 있다.자신이 축적한 수출용 종구 인편번식과 상토재배, 촉성재배 기술을 다른 농가에 아낌없이 전파하며 태안을 넘어 전국 화훼농가의 품질 향상과 소득 증대에도 힘을 보탰다.김 이장은 농업기술 발전뿐 아니라 지역사회 봉사와 나눔에도 꾸준히 참여해 왔다.태안농협 이사로 활동하며 지역 농업인의 권익 향상에 힘썼고 어려운 이웃을 위한 성금 기탁과 라오스 새마을 해외봉사 등 사회공헌활동에도 동참하는 한편 이장을 맡아 평천3리를 위해 헌신하고 있다.그동안의 공로를 인정받아 2011년 농림수산식품부장관 표창, 2023년 화훼산업 육성 충청남도지사 표창, 2024년 태안국화축제 성공 유공 태안군수 표창을 받았다.2025년에는 농협중앙회의 '이달의 새농민상'과 농촌진흥사업 발전 공로로 농촌진흥청장 표창을 수상했다.태안군 관계자는 "김종석 이장은 백합 종구 국산화와 염류·연작장애 극복기술을 현장에 도입하고 이를 전국에 보급해 화훼농가의 생산비 절감과 품질 향상에 크게 기여했다"고 밝혔다.이어 "수출대표조직 결성과 기술지도, 국산품종 보급에도 앞장서 태안과 충남 화훼산업의 경쟁력을 높인 공로가 크다"며 충청남도 농어촌발전상 원예특작 부문 후보 추천 배경을 설명했다.김종석 이장이 42년간 걸어온 길은 수입 종구에 의존하던 국내 백합산업이 국산화와 표준화, 수출산업으로 성장한 과정과 맞닿아 있다. 한 농업인의 끊임없는 연구와 현장 실천이 태안의 백합을 세계시장에 내놓는 든든한 밑거름이 됐다는 평가다.