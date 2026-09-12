수시 원서접수 '먹통' 후폭풍…마감 연장에 "형평성 훼손" 논란

AD

(서울=연합뉴스) 노재현 기자 = 2027학년도 대입 수시모집에서 원서접수 시스템이 마감 직전 '먹통'이 돼 접수 시간이 1시간 연장되면서 수험생 간 지원 기회의 형평성을 둘러싼 논란이 일고 있다.일부 수험생은 당초 마감 시각까지 공개된 경쟁률을 확인한 뒤 추가로 지원할 수 있었던 데다 미접수 수험생에 대한 구제 절차도 예정돼 있어 대학·학과별 최종 경쟁률에도 변동이 생길 전망이다.12일 한국대학교육협의회(대교협)에 따르면 전날 오후 5시50분께 수시 원서 접수 대행사 2개 중 하나인 '유웨이어플라이'의 접수 시스템 서버가 다운됐다가 오후 6시20분이 돼서야 정상적으로 복구됐다.마감을 불과 10분 앞두고 접속자가 몰리면서 시스템에 오류가 발생한 것으로 알려졌다.수시 원서접수 시스템 서버가 막판에 다운된 것은 처음으로 전해졌다.결국 대교협은 원서 접수 마감 시각을 오후 7시로 1시간 연장했다.그런데도 제때 원서를 제출하지 못한 일부 수험생들에 대해서는 시스템에 원서를 저장한 기록 등을 확인한 뒤 구제 절차를 진행하기로 했다.대교협과 유웨이어플라이는 피해 수험생들의 구제를 협의하고 있지만 100개가 넘는 대학의 구제 대상을 선정하기까지 며칠이 걸릴 것으로 알려졌다.구제 인원이 많은 대학이나 학과의 경우 경쟁률이 높아지면서 수험생들의 입시 전략에 변수가 될 수 있다.대교협과 유웨이어플라이는 사태가 발생하자 비상 대응 매뉴얼에 따라 마감 시간을 연장한 것으로 알려졌다.그러나 갑작스러운 공지에 많은 수험생이 혼란을 겪었을 것이라는 분석이 나온다.한 입시업체 관계자는 "수시 원서접수는 마감을 앞두고 치열한 눈치작전이 벌어진다"며 "마감 시간을 1시간이나 연장했다는 점에서 수험생들의 선택에 영향이 컸을 것"이라고 말했다.일부 수험생은 막판에 원서 접수가 제대로 진행되지 않은 탓에 지원을 포기했을 수 있다.반면 원서 접수 시간의 연장이 대학 및 학과 선택에 유리하게 작용한 사례도 생각해 볼 수 있다.일부 대학이 원래 마감 시각인 오후 6시에 맞춰 학과별 지원 현황을 공개했기 때문에 경쟁률 상황을 본 뒤 추가로 지원서를 제출한 수험생이 있을 것으로 추정된다.한 수험생은 연합뉴스에 "대학 입시는 수험생 한명 한명의 진로와 직결되는 중대한 사안"이라며 "이미 공지된 마감 시간이 임의로 변경된 것은 단순한 시스템 운영상의 문제가 아니라 수험생 간 지원 기회의 형평성을 훼손할 수 있는 일"이라고 지적했다.이어 "일부 수험생은 기존 마감 시간을 기준으로 이미 원서를 제출한 반면, 다른 수험생들은 연장된 시간 동안 변화하는 경쟁률과 최종 경쟁률을 확인하며 지원할 수 있었다는 점에서 심각한 형평성 문제가 발생할 수 있다"고 덧붙였다.한 네티즌은 관련 기사에 "먼저 원서를 접수한 학생들이 피해자가 됐다"는 댓글을 달았다.교육부는 이번 사태의 재발 방지 대책을 검토할 계획이다.교육부 관계자는 "지금은 피해 학생들을 구제하는 데 초점을 맞추고 있는데 그다음에는 개선 사항 등도 검토할 것"이라고 밝혔다.nojae@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>