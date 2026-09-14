9.11 테러 25주년 단상, 바벨탑의 붕괴와 애도의 정치학

큰사진보기 ▲2026년 9월 9일 수요일, 뉴욕 세계무역센터 9.11 테러 25주년을 앞두고 원 월드 트레이드 센터와 맨해튼 스카이라인 상공에서 드론을 활용해 쌍둥이 빌딩(Twin Towers) 형상의 조명 설치 작품이 빛을 밝히고 있습니다. 희생자 유가족, 생존자, 그리고 구조대원 대표들과 협력하여 기획된 이 공공 예술 설치 작품은 거버너스 아일랜드(Governor's Island)에서 시작되어 뉴욕 항구 상공에 펼쳐졌습니다. '뉴욕 항구 위의 2977개 빛(2977 Lights Over New York Harbor)'은 뉴욕 예술재단(New York Foundation of the Arts)의 후원을 받아 진행된 프로젝트입니다. ⓒ UPI/연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 부산포커스에도 실립니다.

현대 사회는 재난의 시대다. 기후 위기가 빚어낸 네팔의 대홍수부터 시스템의 오만이 낳은 각종 인위적 참사까지, 비극은 끊임없이 우리의 일상을 노크한다. 그중에서도 가장 선명한 트라우마는 비극이 안방으로 '생중계'될 때 각인된다.필자는 25년 전, 뉴욕 맨해튼에 우뚝선 110층의 쌍둥이 빌딩에 두 번째 비행기가 꽂히던 순간을 TV생중계로 직접 목도하며 온몸의 털이 곤두섰던 기억이 있다. 삼류 할리우드 영화처럼 비현실적이었던 비행기 충돌과 빌딩의 붕괴 뒤 맨해튼 도심을 집어삼킨 그 거대한 먼지구름은, 훗날 대한민국이 안방에서 마주해야 했던 세월호 참사의 생중계만큼이나 우리의 집단 기억에 깊은 상흔을 남겼다.2026년 9월 11일, 뉴욕은 9.11 테러 25주기를 맞아 특별한 의례를 선보였다. 희생자 2977명을 상징하는 2977개의 드론 불빛이 밤하늘에 세계무역센터를 실제 크기로 재현한 것이다. 특히 눈길을 끈 것은 붕괴 당시 유독성 먼지를 마시고 훗날 암과 호흡기 질환으로 숨진 소방관 36명의 이름을 뉴욕소방청(FDNY) '추모의 벽'에 새기며 묵념을 도입했다는 사실이다. 이는 재난이 일회성 사건이 아니라 장기적인 고통의 연속임을 증명하며, 잘 알려지지 않은 희생자들까지 포용하는 성숙한 '애도의 정치학'임을 보여준다.또한 드론 불빛으로 쌓아 올린 가상의 쌍둥이 무역센터 빌딩은 과거의 상처를 회상하며 치유하는 훌륭한 '기억의 장소(lieux de mémoire)'로 작동했다. 대형 참사 이후 공동체가 어떻게 아픔을 서사화하고 망각에 저항해야 하는지를 보여주는 모범적 사례라 할 수 있다.돌이켜보면 9.11은 단순한 테러가 아니라, 낙관적이었던 21세기의 장밋빛 청사진을 산산조각 낸 역사의 변곡점이었다. 베를린 장벽 붕괴 이후, 서구 사회는 프랜시스 후쿠야마의 <역사의 종말>을 인용하며 자본주의의 영원한 승리에 도취해 있었다. 뉴욕 맨해튼의 쌍둥이 빌딩은 그 오만한 '팍스 아메리카나(Pax Americana)'를 상징하는 현대판 바벨탑이었다. 그러나 테러범에 의해 조종된 비행기 두 대가 이 바벨탑을 충돌하며 무너뜨리는 순간, 인류애와 국제협력이라는 왕도(王道)의 껍데기는 불타 없어지고 힘의 논리가 지배하는 무도한 패도(覇道)의 시대가 흉측한 민낯을 드러냈다.9.11 이후 세계는 어떻게 변했는가. '테러와의 전쟁'이라는 명분 아래 이라크와 아프가니스탄의 수렁에 빠진 미국은 막대한 전비 출혈로 제국 유지의 피로감에 시달리고 있다. 그 틈을 타 러시아는 조지아 침공을 거쳐 우크라이나까지 유린하며, 주권 존중이라는 20세기 국제질서에 조종(弔鐘)을 울렸다. 미국 내적으로는 이슬람 혐오와 함께 외국인을 배척하는 자국 우선주의(MAGA)라는 거대한 장벽이 세워지고 있다. 게다가 끝을 알 수 없는 중동의 카오스적인 분쟁은 여전히 현재 진행형이다.결국 세계무역센터를 덮쳤던 그 거대한 잿빛 먼지는 25년이 지난 지금도 걷히지 않은 채, 불안한 국제사회의 심연을 떠돌고 있다. 우리가 9.11을 단지 미국의 비극이 아니라, 인류가 잃어버린 '희망의 시대'에 대한 뼈아픈 상징으로 기억해야 하는 이유가 바로 여기에 있다. 끝으로 테러로 무고하게 스러져간 모든 희생자들의 명복을 빌어본다. 비록 현실의 세상은 여전히 혼돈 속에 있지만, 잃어버렸던 희망과 낙관의 이상(理想)으로 지구촌이 가득찼던, 그런 설레이는 시대가 언젠가 다시 오지 않을까 기대해 본다.