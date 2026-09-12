"모든 노동자에 근로기준법 적용하라"

큰사진보기 ▲12일, 행진에 앞서 고용노동청 앞에서 사전 집회가 진행중이다. ⓒ 최현빈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲노동법의 적용을 받지 못하는 노동자들이 업종이 적혀있는 상징물 ⓒ 최현빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲집회 참가자들이 노동기본권과 근로기준법 적용을 요구하며 청와대로 행진하고 있다. ⓒ 최현빈 관련사진보기

12일, 비정규직 노동자들이 노동법 적용과 비정규직 철폐를 요구하며 청와대까지 행진했다. 이들은 이른바 '노동법 밖 노동자'로 불리는 특수고용노동자와 프리랜서 등 근로기준법의 적용을 받지 못하는 노동자들이다.'비정규직 이제그만' 주최로 열린 이날 행진은 서울고용노동청 앞에서 열린 사전 집회로 시작됐다.평택에 위치한 HL만도 공장에서 산업재해로 사망한 고 김승모 노동자의 유족은 발언을 통해 "사고 이전까지 정규직과 비정규직의 차이도 몰랐다"고 밝혔다. 이어 "우리 사회는 아직도 하청·비정규직 노동자가 죽음의 굴레에서 벗어나지 못한다"며 "그 책임을 국회와 정부에 묻겠다"고 말했다.김주환 비정규직 이제그만 공동소집권자 "비정규직 업주의 횡포에도 하소연할 곳이 없어 고용노동청으로 가면 노동자로 인정받지 못한다"며 "절박한 비정규직 노동자의 삶을 외면하고서도 메가특구에서 주 52시간 적용을 예외하려 한다"고 정부를 비판했다.한 대리운전 노동자는 "고객이 괴롭히거나 다쳐도 콜을 잡아야 한다"고 토로하며 "그럼에도 보험료나 관리비, 중개 수수료 모두 직접 낸다. 사용자가 이를 책임져야 한다"고 말했다. 그러면서 "일을 시키고 책임은 회피하는 이 같은 구조에 맞서 싸우겠다"고 밝혔다.이들은 집회 이후 비정규직 노동자들의 호소를 들으면서도 이들의 권리를 요구하는 구호를 외치며 청와대를 향해 행진했다. 청와대에 도착한 뒤 선언문을 낭독하며 집회를 마무리했다.