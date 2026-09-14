'걷기 애호가'들이 안양천에 모였습니다

큰사진보기 ▲해피워킹 금천한가족 건강 걷기 행사 표정 ⓒ 이혁진 관련사진보기

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"동트는 새벽에 걸으면 풍광이 더 아름다워요."

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12일 오전 8시 구름 한 점 없는 가을 하늘을 배경으로 안양천변을 따라 걷는 주민들이 필자에게 이같이 강조했다. 안양천의 걷기는 아침 일찍 시작된다는 의미다.이날 금천구가 주관하는 '89회 해피워킹 금천한가족 건강 걷기'가 열렸다. 금천구민 5백여 명이 행사에 참가했다. 삼삼오오 가족들과 유모차를 끄는 젊은 부부와 반려견도 보였다. 이들 표정에는 하나같이 건강한 웃음이 넘쳤다.해피워킹 구간은 안양천 다목적광장을 출발해 금천교를 경유해 철산교를 돌아오는 5Km 코스다. 한 시간 정도 가을 정취를 만끽한 주민들은 안양천의 매력은 철마다 바뀌는 모습이라고 입을 모았다. 조만간 안양천변과 둔턱에는 수많은 국화들이 수를 놓을 예정이다.해피워킹의 역사는 10년 전으로 거슬러 올라간다. 혹한기와 혹서기 등을 제외하고 매달 개최하고 있다. 특히 9월 해피워킹은 구민들이 가장 많이 참석하는 '소문난' 행사이다.해피워킹 참가자들은 대부분 '걷기 애호가들'이다. 한 전직 구청 공무원은 "퇴직 후 매달 해피워킹에 합류하면서 과거 동료들을 만나는 재미가 쏠쏠하다"고 말했다. 한 장년 주민 참가자는 "함께 온 반려견이 걷기를 더 반기는 것 같다"며 웃어 보였다.독산3동 독산보건지소의 걷기 자조모임에서 활동하고 있는 박경자(68)씨는 "오늘 회원 5명이 참가했는데 안양천은 '걷기 마니아'들에게 인기가 높다"고 말했다. 참가자 중 최고령이라고 자부하는 90세 노인은 "걷기야말로 가장 안전한 운동이다"라며 노익장을 과시했다.필자에게도 안양천은 추억이 깃든 곳이다. 3년 전 코로나 이후 다시 열린 해피워킹에서 대학 졸업 이후 헤어진 동기를 해후한 것이다. 20년 전 안양천 주변 광명으로 이사 온 그는 매일 안양천을 걷는다고 말했다. 필자는 이날 해피워킹에도 그를 초대해 함께 걸으며 밀렸던 이야기를 나누며 행복한 시간을 가졌다.해피워킹이 주목받는 것은 관내 여러 곳에서 진행하는 걷기 프로그램에 영향을 미쳤다는 사실이다. 일례로 관내 젊은이들의 모임 산실인 '청춘삘딩'이 대표적이다. 3년 전 참가한 계기로 청춘삘딩은 매년 행사에 참가하고 있으며 자체 걷기 모임도 갖고 있다.관내 지역보건소의 다양한 건강 걷기 프로그램도 해피워킹을 모델로 한다. 관내 국가유산인 호암산성 해피워킹도 해피워킹을 벤치마킹했다는 전언이다. 이를 보면 해피워킹은 금천구를 대표하는 '걷기 브랜드'로 자리매김했다.해피워킹 행사는 이제 민관이 함께 추진하고 있다. 금천구 문화체육과, 금천구 체육회, 해피워킹클럽 자원봉사단 등이 참가자들의 안전한 걷기를 돕고 있으며, 민간 건강검진센터는 완주자를 위한 경품을 지원하고 있다.