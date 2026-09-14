늦매미가 울었다, 아직 내 계절은 끝나지 않았다고

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큰사진보기 ▲텃밭에서 만난 오이, 여름의 끝과 가을의 시작을 보여준다. ⓒ 이점록 관련사진보기

"맴, 맴, 매앰."

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9월은 서둘러 열매를 따지 않는다.

한낮의 햇살이 누그러지고

바람의 결이 달라지면

나무는 말없이 제 몸을 들여다본다.



봄부터 품어온 작은 꽃들이

제 무게를 가진 열매가 되어

가지 끝에 매달려 조용히 기다린다.

아직은 아니다.



조금 더 햇빛을 받고

조금 더 바람을 맞고

조금 더 제 안의 시간을 견뎌야 한다.

9월은 그렇게 결실을 잠시 유예한다.

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

밤이면 슬그머니 이불을 찾아 끌어당기게 된다. 아침저녁으로 피부에 닿는 바람의 끄트머리가 제법 날카롭다. 계절이 옷을 갈아입는 소리를 좇아 마당 텃밭으로 나갔다.여름 내내 짙푸르던 텃밭에 계절의 무게가 내려앉아 있었다. 고추는 붉은빛을 바짝 머금으며 익어가고, 노각오이는 제 소임을 다했다는 듯 잎을 하얗게 바래뜨린 채 시들어간다. 묵묵히 자란 잡초를 뽑아내며 마당을 정돈하던 순간, 우렁찬 소리 하나가 귓전을 때렸다.매미였다.한여름 폭염 속에 숲 전체를 뒤흔들던 그 합창이 아니었다. 수백 마리가 쏟아내던 요란한 관현악은 이미 끝난 뒤였다. 이번에는 단 한 마리가 쏘아 올린, 단호하고 고독한 독주(獨奏)였다.내 귀를 의심했다. 소리의 궤적을 따라 가만히 고개를 기울였다. 틀림없었다. 이미 계절의 뒤편으로 물러나 내년을 기약한 줄 알았는데, 어디에 저토록 서슬 푸른 소리가 숨어 있었을까.계절의 시계를 조금 늦게 차고 나온 늦둥이일까 아니면 가을이라는 낯선 시간 속에 홀로 길을 잃은 나그네일까. 이유야 무엇이든, 모두가 떠난 자리에서 혼자 목청을 높이는 소리가 서글프지 않았다. 요란했던 열기 대신, 제 몫의 삶을 끝까지 건너겠다는 단호함이 그 작은 울음 속에 단단히 뭉쳐 있었다.매미의 울음은 수컷이 암컷에게 바치는 세레나데다. 온몸의 떨림을 쥐어짜 내야 비로소 터지는 소리. 짧게 허락된 지상의 삶에서 다음 생명을 남기려는 절박한 생명의 신호다.땅속 어둠 속에서 유충으로 견뎌온 세월이 얼마던가. 지상에서 허락된 시간은 눈 깜짝할 사이에 지나간다. 그 짧은 순간에 짝을 찾고 번식하며 제 삶을 완전히 불태운다. 오랜 직장 생활을 마치고 인생 2막에 들어서서야 비로소 내 언어와 글을 찾아 나선 내 모습이 그 소리 위로 겹쳐졌다. 늦매미의 울음이 내 심장 소리처럼 쿵쿵 귓전을 울렸다.'조금 늦었다고 삶이 끝난 건 아니야.'매미는 온몸으로 그렇게 울고 있었다.일손을 멈추고 텃밭에 가만히 섰다. 바람이 풀잎 사이를 스쳐 지나가는 결이 피부에 와닿았다. 투명해진 가을 햇살은 빨갛게 익어가는 고추 표면에 오래 머물렀다. 초록은 조금씩 빛을 내려놓고, 그 자리에 가을의 색이 차곡차곡 차올랐다.9월이 깊어간다. 9월은 다 익어버린 완성의 계절이 아니다. 초록과 붉은빛 사이, 뜨거운 열정과 고요한 침묵 사이에 서 있는 시간이다. 무언가를 이루었다고 자만하기엔 이르고, 아직 다 이루지 못했다고 조급해할 이유도 없는 시간. 어쩌면 9월은 삶이 가장 아름답게 익어가는 '중간의 계절'일지도 모른다.늦매미의 울음소리를 이정표 삼아, 나 역시 내게 주어진 이 시간을 가만히 믿어보기로 했다. 젊은 날 땅에 묻고 가꾸어 온 마음의 씨앗들, 늦게나마 피어나는 글과 삶의 의지들을. 그리고 그 긴 세월을 버텨온 나 자신까지도.돌아보면 삶에는 제때 피지 못한 꽃이 있었고, 생각보다 늦게 맺힌 열매도 있었다. 남들보다 늦었다고 조급해하며 스스로를 독촉하던 날들이 스쳐 갔다. 하지만 치열했던 한여름을 지나온 지금은 안다. 늦게 피는 꽃이 결코 시든 꽃은 아니라는 것을. 저마다의 삶에는 저마다의 계절과 속도가 있다는 것을.텃밭 한구석에 서서 늦매미의 마지막 울음 위로 시 한 구절을 조용히 얹었다.모두가 떠난 여름의 끝자락, 홀로 자신의 시간을 다 살아내는 매미처럼, 나 역시 그러하고 싶다.조금 늦어도 괜찮다. 나는 비로소 깊어지는 중이다.가을이 마당 한구석 텃밭에서 가만히 익어간다. 그리고 그 가을은 붉은 고추 표면뿐만 아니라 내 삶의 2막이 시작되는 이 마음 깊은 곳에서도 서서히, 단단하게 익어가고 있다.