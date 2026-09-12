어제도 오늘도 한동훈 "제보자 물어뜯는 이빨 뽑겠다"

큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 11일 국회에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 총리실 야당 의원 사찰 의혹에 대한 한성숙 국무총리의 답변을 지켜보고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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"김민석 등 민주당 오빠들에게 제가 경고합니다. 그냥 저를 물어뜯으십시오. 주가 조작의 피해자들이나 공익 제보자들 이런 분들을 이빨 드러내고 물어뜯지 마십시오. 저를 물어뜯으세요. 제가 국민을 대신해서 그 이빨 다 뽑아드리겠습니다."

한동훈 국회의원(무소속)이 김민석 더불어민주당 대표의 이빨을 뽑겠다고 한 발언을 두고 공방이 격화되고 있다. 12일 한동훈 의원은 민주당의 비판에도 "이빨 뽑겠다"는 발언을 재차 놓았다.앞서 박선원 더불어민주당 국회의원은 지난 11일 오전 민주당 최고위원회의에서 한동훈 의원의 김승원 법무부장관 후보자 신약 로비 의혹 제기를 두고 "짜깁기 조작을 했고 마치 의인이 존재해서 제보에 의해 한바탕 쇼를 보이고 있는 것처럼 왜곡하고 있다. 앞에 가짜 장막을 치고 있는 것"이라고 주장했다.또한 김승원 후보자 신약 로비 의혹 제보자 조아무개씨의 정보를 공개하면서 "자신이 원하는 금전회수 또는 투자 명목 환수를 해내지 못한 조씨가 본인의 목적 달성 실패 이후 사전에 국민의힘과 관계를 맺고 이것을 토대로 대검찰청에 제보한 것이 아닌가 의구심이 든다"라고 주장했다.같은 날 한동훈 의원은 기자들과 만나 "공익제보자를 아웃팅하는 것은 대단히 비열한 일일 뿐만 아니라 위법"이라고 비판하면서 '이빨 뽑겠다'는 발언을 내놓았다.조계원 민주당 대변인은 12일 오전 브리핑에서 한동훈 의원의 발언을 비판했다. 그는 "한동훈 의원의 언어는 검사 시절 그대로다. 털고, 뽑고, 짖지 말라 한다. 상대를 인간으로 두지 않는 화법이다. 수사하듯 사람을 몰아붙이던 그 태도로 국회를 대하고 있다"라고 비판했다."남의 이빨을 걱정할 때가 아니다. 본인 입부터 걱정할 때다. 품위와 품격을 말하고선, 여당 대표의 이빨을 뽑겠다고 했다. 말과 행동이 따로 논다. 전형적인 양두구육"이라고 직격했다.한동훈 같은 날 오후 조계원 대변인의 논평을 두고 "'공익제보자와 피해자들 물어뜯는' 이빨은 흉기이니 누군가 뽑아야 한다. 국민을 대신해 제가 하겠다"라고 맞받았다.