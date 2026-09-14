"민주주의 위협받고 흔들릴 때, 무너지지 않는 기억의 보루 되길"

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큰사진보기 ▲서울공대민주화운동사'서울공대민주화운동사'는 불의와 맞서 싸운 서울공대 '산업사회연구회' 회원들의 기록이다. ⓒ 라영준 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤조덕 박사9년의 시간이 걸린 책의 탄생에는 편찬위원장을 맡은 윤조덕 박사의 힘이 컸다. ⓒ 라영준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울공대민주화운동사'임을 위한 행진곡'으로 출판기념회를 시작했다. ⓒ 라영준 관련사진보기

과거는 단지 지나간 날이 아니다. 켜켜이 쌓아 올린 역사의 돌계단은 미래를 위한 디딤돌이자, 후손을 위한 삶의 지침으로 현재의 우리에게 작용한다. 덜 것도 더할 것도 없는 과거의 기록은 그 자체로 인류의 소중한 보고이자 자산이다.지난 9월 10일 오후 5시. 서울 종로에 자리한 문화공간 온(ON)에서 또 하나의 의미 있는 기록이 정리돼 세상에 빛을 발했다. '서울공대 민주화 운동사-산업사회연구회를 중심으로'가 그것이다.서울공대 69학번부터 70년대 학번이 주축인 이들이 견디고 싸워온 세월은 질곡의 한국현대사와 궤를 같이 한다. 1969년 삼선개헌 반대시위부터 1970년 전태일 열사 분신, 1972년 유신선포, 1974년 민청학련 사건, 1980년 광주민주화운동, 1987년 6월 항쟁까지.냉정한 세월은 그들에게서 젊음을 앗아갔다. 60에서 70대를 넘나드는 나이가 됐지만, 형형한 눈빛만큼은 젊은이들의 그것과 다르지 않았다. 모두는 마치 어제 헤어지고 다시 만난 친구처럼 웃음을 터트렸다.엄혹하던 시기 당시 서울대 내 산업사회연구회를 중심으로 뭉친 젊은 청년들은 깊고 치열한 고민 끝에 학내시위는 물론 위장취업과 노동운동, 야학 등 다양한 계층과의 연대를 통해 민주화의 열망을 분출했다.이들이 속한 서울대 공대 산업사회연구회는 사실상 우리나라의 위장취업 1세대로 갖은 회유와 협박에도 굴하지 않고, 신념을 지켜가며 노동현장의 소중함과 숭고함을 자신은 물론 주변에도 널리 알린 이들이다.488쪽의 방대한 책은 1부에 반독재 민주화 학생운동의 기록이, 2부엔 사회운동으로서의 노동운동과 민주화운동 청년연합(민청련) 활동이, 3부에 회원들 개인 회고록이 담겨있다. 마지막 4부에는 학번별·사건별 집담회를 통해 서로의 기억을 보완하며 그날의 의미를 되새겼다.70여 개의 좌석이 모자랄 정도로 모여든 이들. 회원은 물론 서울대 민주동문회 장원택 공동회장, 김상진 열사 기념사업회 정근우 회장, 강제징집녹화공작 진상규명위원회 양창욱 상임위원장 등 여러 연대단체도 참석해 고개를 끄덕이며 진심어린 축하를 보냈다.전국대학민주동문회협의회 노성철 회장은 "젊은 그들이 바란 건 사람이 사람답게 살고, 자유와 정의가 존중받고, 민주주의가 일상의 가치로 살아 있는 세상일 것"이라며 "책이 그 소중한 역사를 기억하는 기록을 넘어 다음 세대가 새로운 민주주의의 역사를 써 내려가는 디딤돌이 되기를 바란다"는 인사를 남겼다.'임을 위한 행진곡'으로 행사를 시작한 이들은 간략한 집담회를 통해 다시 한 번 그날의 기억을 공유하고, 회상에 젖었다. 마지막으로 '함께 가자 우리 이 길을'을 부르며 민주주의 쟁취를 기뻐했다.9년의 시간이 걸린 책의 탄생에는 편찬위원장을 맡은 윤조덕 박사의 힘이 컸다. 조각난 기억들을 모으고, 은밀하게 숨겨야 했던 기록을 이어붙이고 여러 번의 집담회를 통해 잊혀가던 추억을 다시 떠올려 문서로 집대성해냈다.덕분에 어제 일처럼 생생한 26명의 회고와 증언이 페이지마다 살아 숨 쉰다. 11번의 집담회를 통해 서슬 퍼렇던 남영동 불법 구금이나 민청련 태동과 구성 등도 소상이 다뤄, 지난 시대가 구체적이고 사실적으로 와 닿는다.현재 고향 파주에 거주하고 있는 윤조덕 박사는 1969년 청년 서울대 공대 기계공학과에 입학한 후, 서울 오류동 일신제강에 위장 취업해 3년 5개월이라는 장기간 현장 일을 했고 마지막 1년은 노동조합 대의원에 선출돼 노조 간부로 활동하기도 했다. 이후 독일 부퍼탈대학교에서 산업안전, 안전공학 박사학위(1993년)를 받은 첫 번째 한국인이기도 하다.윤조덕 박사는 "폭압의 모진 칼바람 속에서 제적과 수배, 체포, 투옥, 고문, 강제징집, 녹화사업 등 온갖 고난과 희생을 견뎌내며 노동자들과 함께 싸우기를 포기하지 않던 이들이 있었음을 증언한다"며 "민주주의가 위협받고 흔들릴 때마다 무너지지 않는 기억의 보루가 되고, 미래세대와 함께 역사를 공유하며 보다 성숙한 내일로 나아갈 튼튼한 징검다리가 되기를 기원한다"고 힘주어 말했다.