새내기 사학도에게 빛이 되어준 '천부인', 이대로 통합되어야 하나

큰사진보기 ▲그런 어려움에 처했던 저와 동기들에게 한 줄기 빛이 되어준 이른바 '천부인'이 있었습니다. 바로 동북아역사재단, 한국민족문화대백과, 그리고 한국고전종합DB입니다. ⓒ 박성우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이처럼 각자의 고유한 역사적 지평과 학술적 전문성을 지닌 기관들을 단순히 '행정 효율성'이라는 명목 아래 하나로 뭉뚱그리는 것은 국가 역사 주권 수호와 한국학 연구 환경에 치명타를 가하는 졸속 행정일 뿐입니다. ⓒ 박성우 관련사진보기

지금으로부터 딱 10년 전, 그저 역사 수업이 재미있어 사학을 전공하겠다고 마음먹었던 새내기 시절이 떠오릅니다. 대학 강의는 교과서에 적힌 내용만 배우는 고등학교 역사 수업과는 차원이 달랐습니다.한 학기에도 고조선부터 일제강점기에 이르기까지 여러 편의 시대별 소논문을 작성해야 했고, 교수님들은 늘 사료 원문 인용을 강조하셨습니다. 하지만 한문은커녕 한자조차 제대로 익히지 못했던 제게 원문 사료는 그저 우이독경이었고, 비싼 학술서를 매번 구입하기엔 학생의 지갑이 너무 얇았습니다.그런 어려움에 처했던 저와 동기들에게 한 줄기 빛이 되어준 이른바 '천부인'(단군신화에서 환인이 아들 환웅에게 인간 세상을 다스리도록 주었다고 전해지는 세 가지 신물)이 있었습니다. 바로 동북아역사재단, 한국민족문화대백과, 그리고 한국고전종합DB입니다.동북아역사재단은 값비싼 학술서들을 무료 PDF로 공개하여 가벼운 주머니 사정에도 깊이 있는 연구를 가능하게 해주었고, 한국학중앙연구원의 한국민족문화대백과는 사학자들이 직접 집필하여 깐깐한 교수님들도 주석 인용을 인정하는 훌륭한 백과사전이었습니다.한국고전번역원의 한국고전종합DB는 <조선왕조실록> 등 여러 사료와 고전들을 번역과 해제까지 제공하여 한자를 몰라도 원문에 다가갈 수 있게 해준 구세주였습니다. 비단 저뿐만 아니라 전국의 사학도들을 포함해 우리 역사에 관심 있는 모든 이들이 이 세 기관에 큰 빚을 지고 있을 것입니다.그런데 지난 3일, 정부는 '공공기관 기능개혁 추진방안'의 일환으로 교육부 산하의 이들 세 기관을 가칭 '한국학역사고전연구원'이라는 하나의 기관으로 통합하겠다는 발표를 내놓았습니다. 이들 기관의 유사·연계 기능을 한데 모아 운영 효율성을 높인다는 게 그 이유입니다.하지만 이 세 기관은 애초에 설립 목적과 관련 법률부터가 완전히 다릅니다. 동북아역사재단은 '동북아시아의 역사문제 및 독도 관련 사항에 대한 장기적·종합적인 연구·분석'을 통해 바른 역사를 정립하기 세워졌고, 한국학중앙연구원은 '한국문화의 심층 연구 및 교육 등을 통하여 한국학을 진흥'하기 위해 육성된 기관입니다. 한국고전번역원은 '고전문헌을 수집·정리·번역함으로써 한국학 연구의 기반을 구축하고 전통문화를 계승·발전'시키기 위한 목적을 띠고 있습니다.이처럼 각자의 고유한 역사적 지평과 학술적 전문성을 지닌 기관들을 단순히 '행정 효율성'이라는 기준으로 통합하는 것은 국가 역사 주권 수호와 한국학 연구 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 지적이 나옵니다.이에 지난 11일, '일방적이고 졸속적인 기능 개혁(통폐합) 저지를 위한 교육부 산하 기관 노동조합 협의회'는 성명을 내고 이번 통폐합 조치에 대해 "학술연구·교육·정책개발 기관의 고유 가치를 훼손하는 무지하고 무성의한 탁상행정"이라고 지적했습니다.성명은 "정부는 각 기관의 독자적인 설립 목적과 사업 분야의 전문성을 전혀 고려하지 않은 채 일방적으로 통폐합을 발표하였다"면서 "각 기관의 명칭에서 한 단어씩 조합해 '한국학역사고전연구원(가칭)'이라는 무성의한 이름을 붙인 것만 보아도 이번 안이 얼마나 피상적이고 몰이해에 차 있는지 명백히 드러난다"고 꼬집었습니다.그러면서 일방적 기관 통폐합 추진 즉각 중단하고, 노동조합 및 현장 전문가의 참여를 보장할 것을 요구했습니다. 또한 학술 독립성 및 안전 기관의 고유 업무를 보장해 각 기관의 전문성과 독립성을 훼손하는 일체의 시도를 즉각 중단할 것을 촉구했습니다.국민의 세금으로 운영되는 공공기관에 있어 효율성은 분명 중요한 가치입니다. 하지만 효율성이라는 미명 아래 독립 기관으로서의 존재 이유가 꼭 필요한 기관들마저 일방적으로 통합되는 것이 아닌지 우려가 큽니다. 정부가 우리 역사의 미래를 위해 현장에서 분투하는 이들의 목소리에 귀 기울여주길 바랍니다.