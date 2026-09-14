시간 여행자의 경주 기행

큰사진보기 ▲빈 배 가득 달빛만 싣고 오네산속 사찰을 일깨우는 돈오돈수의 깨우침 ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲산속 작은 사찰을 아로 새기는 동양란의 아름다운 자태오랜만에 찾은 사찰 곳곳에는 가을의 아름다움이 물씬 풍긴다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲작고 보잘 것 없는 꽃이라도 사랑을 주면 미소가 반짝깊은 산속의 아름다운 꽃들의 지저귐 ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲오롯이 피어난 한 떨기 수련의 수줍은 설렘경운사 사찰에 피어난 작은 생명의 아름다움 ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲사찰 안에 깊게 스며든 작은 연못의 서사시경운사 사찰은 소박하지만 그윽한 아름다움이 가득하다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을 코스모스가 이른 미소를 앞세우며 사찰을 감싼다경운사 작은 사찰의 소박한 아름다움 ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲사찰 내 작은 폭포수 계단으로 오르는 천상의 문자연의 미학은 언제나 그대로 평화를 품는다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲작은 대웅전 곂에서 밤새 울음을 토하는 폭포수의 한맺힘경주기행의 첫 서막은 깊은 산속 경운사에서 포문을 열었다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲처처부처... 모든 사람 모든 자연이 부처라작은 대웅전 문을 열고 아침 예불을 올리며 마음을 정화하며 하루의 시작을 알린다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲경주기행의 첫 서막을 연 양남면 월천길 마을 풍경경주는 언제나 그곳 그대로 자연의 미학을 일깨운다. ⓒ 이정민 관련사진보기

어느덧 30년이 넘은 세월이다. 아마도 1990년대 고등학교 시절이었던가. 하루하루 반항기 가득한 얼굴로 홍콩 느와르 영화의 주인공처럼 방황을 거듭했던 그 시절. 경주라는 곳을 처음으로 수학여행 다녀온 기억이 있다. 지금 생각엔 당시 경주는 어렴풋이 황무지 벌판에 석탑 하나 있고 거대한 왕릉과 아득한 별빛만 생각난다. 물론 그 시절 영화 <신라의 달밤>처럼 어린 학생 신분임에도 무대에서 장기자랑을 하고 선생님 몰래 소주를 마시고 함께 놀러 왔던 여학교 학생과 밤새 술을 마셨던 기억도 떠오른다.이제 벌써 그 시절 10대의 아름다운 추억과 사춘기 회상도 잊고 지천명의 나이로 살고 있으니 세월 유감이다. 여전히 그때나 지금이나 혼자(비혼주의)이니, 그래도 아직 화양연화의 뜨거운 마음은 아직도 순수의 나이테로 남아 있으려니. 최근 직장을 잠시 접고 나에게로 떠나는 여행을 하고자 모처럼 경주를 찾기로 했다. 11일 금요일 오후, 경주의 추억을 찾는 KTX 열차는 여전한 설렘과 그리움에 나를 반겨 주었다.그 무시무시했던 잔인한 폭염이 물러가고 어느새 가을의 향기가 물씬 풍긴다. '이 또한 지나 가리라'는 말이 절로 가슴을 후벼 판다. 최근 안 좋은 일이 계속 발목을 잡았다. 전 직장에서 이미 4월에 퇴직은 했지만, 나이의 무거움이 재취업을 실패로 이끈다. 잇따른 면접 실패와 아쉬운 예비 합격 등으로 심신이 모두 지쳤다. 그래서 내가 선택한 건 '내려놓음'과 '놓아버림'이다. 모든 집착과 탐욕에서 벗어나 모든 걸 비우고 자유로운 보헤미안이 되고 싶었다.11일 오후 4시에 도착한 경주역은 몰라보게 변해 있었다. 지난 APEC 정상회담 유치와 최근 영화 <경주 기행>덕분에 MZ세대와 외국인들의 발걸음이 경주에 몰리게 한다는 소문이 맞았다. 젊은 연인들과 외국인들의 '경주 발소리'가 온통 황리단길로 향하는 듯했다. 물론 나는 황리단길을 한 번도 가본 적이 없다. 도착 당일엔, 인천에서 경주로 사찰을 옮긴 지인 스님에게 찾아가 마음 수행을 배우러 가는 길이었다.경주역으로 마중 나온 스님과 함께 남양면 월천길 경운사로 향했다. 주지인 보련스님은 일전에 <오마이뉴스> 기사 "연잎 사랑에 빠진 스님, 희망을 조리하다"로 인연이 되었다. 그때가 2011년이니까 벌써 15년의 시간이 흘렀다. 스님은 세월의 무상함을 더해 도시를 떠나 결국 깊은 산속 사찰로 마음자리를 옮겼다. 사찰로 통하는 마을은 마치 두메산골처럼 아늑하고 고요했다. 월천길이라는 마을 이름처럼 곳곳에 작은 냇물이 흐르고 밝은 달이 투명한 돛단배를 안고 바람따라 흘러가는 듯하다. 오자마자 마음이 푸근하고 포근해졌다.이곳 사찰은 특이하게 대웅전 옆으로 폭포수가 흐르고 마치 빗소리처럼 냇물의 지저귐이 종일 귀를 간지럽혔다. 어둠이 밤을 뒤덮은 새벽녘 사랑을 찾는 소쩍새의 그리움만 하늘을 감쌌다. 아직도 폭포수는 여전히 별빛을 향한 아우라를 적셨고 산속 깊은 고요와 평화만이 숲의 아늑함으로 깊게 스며 들었다. 나를 찾아 떠나는 여행의 서막은 그래서 더욱 애절하고 그윽했다.밤새 숲에서 새어 나오는 자연의 신비로움에 뒤척이다가 결국 뜬 눈으로 아침을 맞았다. 그런데 이상하게도 도심 속 불면증에 시달렸던 그 피곤함과는 전혀 다른 느낌이었다. 조금 멍하고 눈이 아팠지만 다시 폭포수 계곡을 산책하고 대웅전과 연못 주변을 거닐면 온몸에 자연의 생기가 스며드는 듯했다. 아무래도 이곳 사찰이 산으로 깊게 둘러싸여 있고 오직 냇물 소리와 새의 지저귐만 가득하니 공기의 아우라가 다를 수밖에. 모처럼 자연이 주는 싱그러운 에너지에 흠뻑 취해서 이곳 저곳 돌아다니면서 카메라 셔터를 눌렀다.나는 경주 자체가 주는 신비로움과 향기로움에 벌써 취했다. 물론 이곳 사찰이 주는 평화로움과 여유로움 덕분이리라. 가만히 생각하면 지금까지 왜 그렇게 생계에 목을 매고 직장에 과대포장을 하고 온갖 명예와 부러움에 질투를 느꼈는지 모를 일이다. 이제는 몸의 나이게 맞게 마음의 나이테도 멋 부리지 않은 순수한 가을의 옷을 입어야 할 때다.이곳 경주에서 무엇을 또 찾아 헤매고, 어디로 가는 항해인지를 끊임없이 묻고 또 묻겠지만 여전히 답은 없으리. 그냥 흘러가는 대로 바람처럼 구름처럼 그렇게 순리대로 사는 게 가장 평화로운 삶의 한 순간 아닐까. 지금 이 글을 쓰는 이 순간 대웅전에서는 청량한 풍경 소리와 스님의 염불 낭송, 목탁의 작은 울림이 자연의 바람 소리와 더불어 조화롭게 춤을 춘다. 가만히 듣다가 불교의 돈오돈수가 심장을 때린다. 결국 삶이란, 인생이란 빈 배 가득 달빛만 싣고 오는, 색즉시공 공즉시색의 텅 빈 충만이 아닐는지.