손절과 절교의 차이

큰사진보기 ▲'빠른 손절'에 익숙한 요즘 세대. (ai생성이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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한 오륙 년 전이었다. 젊은 지인에게 어떤 이의 흉을 봤더니 단호하게 '그런 사람은 손절해야죠'라는 것이었다. '손절이라, 이건 주식 용어인데' 하다, '아 절교를 말하는구나' 알아들었다. 지인은 선의로 내 입장을 두둔한 것일 테다. 하지만 흉을 봤어도 절교까지 생각한 것은 아니었기에, 그로부터 갑자기 튀어나온 '손절'이란 말에 적잖이 당황했었다.이후 여기저기서 '손절'이란 말을 자주 듣게 되었다. 하지만 나는 여전히 '손절'이란 말도 '손절'을 적극적으로 권하는 분위기도 이해하지 못했다. 그러다 이승연의 책 <손절 사회>를 읽고, 이 유행어가 사회 현상을 반영하고 있다는 걸 깨달았다. 1998년생 청년 여성 독립 연구자가 신자유주의 시대의 '손절' 권하는 병리적 기류를 이렇게 날카롭게 해부하다니, 역량이 놀라웠다.'손절'은 이 시대의 경제적 인간관계론을 구축하고 있는 듯하다. 옛날 사람인 나는 누군가와 관계를 정리해야 할 때 절교라는 말을 써왔는데, 이는 지금의 '손절'과 다르다. 절교는 '손절'처럼 자신의 정신 건강이나 경제적 이익 여부를 따져 관계를 끊어내는 것이 아니다. 인내해도 이 관계를 지속하는 것이 무가치하다고 판단될 때, 서로의 신뢰를 거두고 관계를 정리하는 방식이기 때문이다.그렇기에 누군가에게 절교를 권장할 수도 절교했다고 떠들고 다니지도 않았다. 잘잘못이 어디 있든 오랜 고민 끝에 다다른 결론인 데다, 관계를 끝내는 데는 아픔이 따르기 마련이고, 이를 삭힐 물리적 시간이 필요했기 때문이다. 이렇게 의례를 가지던 이별이 어떻게 손쉬운 '손절'로 대체되었을까. 저자는 여기에 신자유주의의 획책과 이에 적극적으로 공명한 청년세대가 있다고 본다.그런데 아이러니는 그렇게나 신속히 '손절'하는 주체인 청년 세대들이 자신들을 '가장 외로운 세대'로 여기고 있다는 점이다. 자신을 지키기 위해 빠른 '손절'을 감행하지만, 정작 정신 건강 상태가 양호하달 수 없는 짙은 외로움이나 우울감에 빠져 있다. 그래서 재차 이러한 부정적 감정을 끊어내기 위해 서둘러 자기 치유에 나선다. '소확행', 요가나 명상, 필라테스나 운동과 심리 상담 등 '손절'로 남은 생채기를 서둘러 봉합하기 위해서다. 그래야 다음 단계로 나아가기 때문이다.더 나은 자신이 되기 위해, 사소한 것이라도 경력에 도움 되는 무언가로 이력의 빈칸을 채우기 위해, 그래서 결국 더 경쟁력 있는 시장의 상품이 되기 위해, 나다운 내가 되라는 신자유주의의 명령을 바삐 시행하는 것이다. 신자유주의는 오로지 자기 자신만을 탐구하고 자신만을 위한 삶에 복무할 것을 명했다. 그렇게 찾아낸 완벽한 나다운 나만이 이 사회에 살아남을 가치가 있다고 믿게 했다.저자는 개인의 라이프스타일로 보이는 '엠지'의 '손절 문화'가 실은 자기 관리를 중시하는 자본주의 경영자 모드에 기반하고 있음을 간파한다. 개인에게 이득이 되지 않는 유해한 타인을 신속히 '손절'하고 일상으로 복귀할 것을 권장하는 이유는, 그 개인을 위한 것이 아니라 바로 노동(경영)의 로스를 피하기 위해서다.노동 현장의 로스를 줄이기 위한 전략은 경영상 관리법이지 결코 개인 삶의 지향이 될 수 없지만, 경쟁과 통제라는 자기 관리를 내면화한 청년들은 이에 무감하다. 이렇게 손절도 치유도 전적으로 개인의 책무로 귀결시키면, 구조적 문제를 꺼내기조차 힘들어진다. 타인과의 공감을 위한 노력도, 공동체에 대한 필요도, 공적인 요구도, 개입의 여지를 급격히 축소하며 고통받는 개인은 철저히 고립된다.고립된 개인은 두려움과 무력감을 떨치기 위해 치유에 나선다. 무속인이나 타로 등에 자신의 미래를 의존하고, 개개인의 맥락을 지운 각종 소셜미디어의 '이런 유형 손절하라'는 권고를 적극 수용하고, 그래도 부족하면 심리 상담을 받거나, 이제는 AI와의 '무해'한 대화를 통해 자신을 교정하려 든다. 그런데 문제는 교정된 자아가 대면해야 하는 상대가 균질한 가상의 대상 아닌 예측 불가하거나 통제 불가능한 현실의 타인이나 상황이라는 데에 있다.극도로 개인화된 공간에서 사회는 붕괴하고 공동성이나 공동체에 대한 요구도 사라진다. 이를 가장 환호할 주체는 누구인가. 일부를 엘리트로 선별하기 위해 다수를 들러리 세우는 교육, 노동자가 일하다 죽어 나가도 미동도 않는 경영 주체, 빈약한 복지를 제공하고도 안일한 정부, 암장이나 페미사이드가 산재해도 개선되지 않는 치안, 부동의 OECD 성별 임금 격차 1위와 '유리 천장', 홍수나 지진 산불이 일어나도 무대책인 글로벌 정부 등, 이들의 이익은 흩어지는 개인들을 기반해 상승하고 있다. 취약한 개인만 남은 폐허에서 그때도 나를 지키기 위한 '손절'만 고수한다고 삶이 온전해질까.저자가 힘주어 지적하는 손절-치유 문화-포스트페미니즘으로 구조화된 친연성은 '손절 사회' 특히 청년 여성 주체들에게 함의하는 바가 크다. SNS가 압도적으로 쏟아내는 이미지에 무의식으로 잠식당한 청년 여성들은 스스로의 욕망보다 미디어가 요구하는 욕망에 길들어 있다. 성적으로 과도하게 편향된 이미지에 경도되기도 하고, 좋아하는 인플루언서가 열광하는 소비(결국 인플루언서의 돈벌이)에 기꺼이 동참하고, 자신을 강화하라는 '바디포저티브'에 몰입하면서 결국 신자유주의가 꾀하는 "정치 없이 자유와 해방과 평등을 달성하라"는 모토를 적극적으로 실행하고 있는 셈이다.그렇다면 어떻게 해야 할까. 청년과 시대의 문제를 온몸으로 같이 겪어내고 있는 동시대 청년으로서 저자는 '손절' 말고 타인에 대한 공감과 이해 그리고 연대를 호소한다. '손절'을 내면화한 이들은 필시 한가한 소리라고 일축할 것이다. '당장 오늘 얼마나 힘든데, 당장 오늘 해내야 하는데, 누구를 공감하고 누구에게 연대를 청하란 말이야'라고 화를 낼 것이다. 그렇지만, 그런데도, 달리 생각해야 한다. 살만한 곳이 손절' 권하는 사회의 모습을 하지 않는 것은 명백하기 때문이다.청년을 자녀로 둔 나는 꽤 오래전부터 뭔가 잘못되어가고 있다고 절감했다. 속마음을 터놓는 친구에게 주변 사람들이 이상하다고 타인에 대한 연민이 사라졌다고 토로하곤 했다. 치유니 힐링이니 호들갑 떠는 문화는 어느새 청년만의 것도 아니었다.언젠가부터 나이 든 지인들도 자신의 일상(잘 먹고, 잘 쓰고, 여행하고, 고가의 가족 케어 등)을 당연한 듯 경쟁적으로 전시하기 시작했고, 이제 모든 지인이 일상을 공개한다. 하지만 이를 통해 정작 누구와 더욱 친밀감을 형성하거나 연대감을 가지게 되었는가. 이는 분명 병리적 징후였다. 전시된 삶으로 증명하고 싶은 힐링이 정말로 완성되었다면, 그들 삶에 과잉된 자신 말고 타인이 있어야 한다. 거짓된 힐링이었다.