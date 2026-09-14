투쟁하다 쓰러져도... 홍성군 송전탑 반대운동 계속 합니다

큰사진보기 ▲용인 반도체 산단 및 초고압 송전선로 원점 재검토 촉구 전국대행진지난 8월, 용인반도체 산단과 초고압 송전선로 원전 재검토를 촉구하며 해남에서 용인까지 전국을 누빈 행진단이 충남 홍성에 당도해 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 박해정(스튜디오 H) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남 송전탑 백지화 대책위원회3월 23일 충남도청 앞에서 진행된 송전탑 반대 결의대회 현장. ⓒ 이철의 제공 관련사진보기

"책임있는 사람은 왜 한번도 안 오나요? 대리님만 오지 말고 한전의 본부장이나 과장들도 나와서 주민 여론을 확인하라고 해요."

큰사진보기 ▲홍성군수 후보 협약식6.3지방선거 송전선로 반대 홍성군수 후보 협약식 ⓒ 이철의 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성군 갈산면 송전탑 반대 현수막홍성군에 걸린 많은 현수막 중 하나 ⓒ 이철의 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을공동체 파괴하는 송전탑 반대용인 반도체 산단과 초고압 송전선로 원점 재검토를 촉구하는 시민들이 홍성군 시내를 행진하고 있다. ⓒ 박해정(스튜디오H) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 홍성군 송전탑 백지화대책위원회 집행위원장을 맡아 송전탑과 맞서 싸우고 있습니다.

올해 3월 18일, 내가 사는 홍성군에 송전탑 반대운동 조직이 탄생했다. '홍성군 송전탑 백지화대책위원회'에 홍성군 이장연합회를 비롯해 11개 읍면 이장협의회, 주민자치회, 농업인 단체, 임업인 단체, 녹색당, 정의당, 환경운동연합등 50여개 조직이 참여했다. 우리가 대책위원회를 출범시키는데 대략 한달 정도의 시간이 필요하였다.우리는 2월 초부터 홍성군은 물론 인근 부여, 청양, 공주, 서천, 당진, 천안 등 충남 여러 지역에 플래카드를 걸었다. 한전의 송전선 설명회에 찾아가 "주민동의 없는 송전선에 반대한다. 형식적인 절차 대신 송전선 통과지역 주민들의 여론조사나 설문조사부터 시작하라"고 항의했다. 주민들은 설명회를 거부하거나 도중에 퇴장하며 반대 여론을 확인시켜 주었다. 나는 홍성은 물론 청양, 부여까지 찾아다니며 설명회에 참관하며 반대 여론을 확인하였다. 이 과정에서 정부 투자기관이자 공공기관인 한전의 사업 관행이나 주민을 대하는 태도를 충분히 경험할 수 있었다.한전은 주민 홍보용 책자 첫머리에 일론 머스크나 젠슨 황, 순다르 피차이 같은 초국적 자본가들의 발언을 실었다. 일론 머스크는 "AI가 내년 중반쯤 전력 용량 문제에 직면할 수 있다"고 하였고 젠슨 황은 "AI와 같은 완전히 새로운 사업은 에너지 없이 불가능하다"고 주장했다. 순다르 피차이 구글 CEO는 "AI에 대한 폭발적인 수요로 원자력을 포함한 재생에너지에 투자할 수 밖에 없다"고 주장했다. 마지막으로 한전은 국제에너지 기구가 주장했다는 "오는 2030년까지 전 세계 데이터 센터의 전력 수요가 현재의 2배 이상으로 증가할 것"이라고 결론지었다.한전이 인용한 한국 언론들의 보도를 보자. KBS는 "AI 데이터센터 에너지 사용량 폭증, 2030년에는 현재의 4배", SBS는 "AI는 사실 전기 먹는 하마, 블랙아웃 턱밑까지 왔다"고 전력 증가의 필요성을 강조했다. 한국 자본을 대변하는 한국경제신문은 "AI산업 폭발에 글로벌 전력망 비상"이라며 전력망 건설을 강력하게 촉구하였다.한전의 홍보 책자만 보아도 지금 진행되는 송전선 건설의 목적이 무엇인지 한눈에 알 수 있다. 가끔 한전은 "충남을 지나는 송전망은 수도권 전기를 공급하는 것은 아니다. 용인 반도체 산업단지로만 가는 것은 아니다"라고 주장한다. 하지만 그 후의 진행된 일들을 보면 확신할 수 있게 된다. 대통령이 먼저 나서서 3대 메가 프로젝트를 외친다던가, 기후 에너지부와 한전이 SK 최태원 회장, 삼성전자 이재용 회장과 함께 전력공급 업무협약을 체결한다던가, 8월 20일 전력망 3법이 국회를 통과한다던가 하는 일들은 모두 현재의 전력망 확대가 AI 인프라 구축과 반도체 증산이 최종 목적이라는 것을 확인하게 해 준다.처음에 한전의 홍보 책자를 보았을 때는 의아했다. 아니 칠팔십 먹은 시골 노인들에게 왜 저런 이야기를 해야 하나? 우리 고장에 송전탑이 지나가는데 구글이나 엔비디아, 테슬라같은 초거대 기업 자본가들의 말로 뒷받침해야 하는 이유가 무엇인가? 한전은 시골 노인들이 알아보지 못할 유인물을 주면서 "말해 주어도 당신들은 몰라. 굳이 이유를 묻지 마"하는 것 같았다.한전은 설명회와 입지선정위원회를 위해 드림 엔지니어링이라는 용역 회사에 수백억원의 금액에 발주하였다. 용역사 직원들은 설명회에서 "송전선은 반드시 건설된다. 여러분이 반대한다고 해도 국가정책을 막을 수 없다"고 확언했다. 그리고 "송전선에서 나오는 전자파는 아주 미미하다. 기준보다 훨씬 적어서 건강에 미치는 영향은 없다"고 단언하였다. "보상은 신속히 할 것이다. 먼저 합의하는 마을이나 당사자는 더 많은 보상을 해 줄 것이다. 합의하지 않거나 늦어지는 곳은 손해를 볼 것이다"고 하였다.최근 한전은 주민 설명회에서 "송전선 바로 아래의 주택이나 토지는 시가로 매입할 것이다. 한전의 설명에 따르면 송전선 주변의 토지나 마을(송전선 아래 양측 700미터 범위내)은 월 전기료 1만 5천원 감면, 마을은 월 60만원의 지원금이 책정되어 있다. 송전선이 지나가는 지자체는 KM당 20억원의 기금을 지급할 것"이라고 하였다.용역회사의 직원들은 때로는 심드렁한 얼굴로, 때로는 무표정한 얼굴로 설명회를 진행했다. 단 두명이 참석해도 설명회를 진행하였고 주민들이 강하게 항의하거나 설명회를 거부하면 싹싹하게 물러났다. 그들은 설명회를 했다는 실적이 필요하였고 그것을 확인해 줄 한전의 대리가 늘 참석하였다. 나는 어느 날 안면이 익은 대리에게 말을 붙였다.대리는 겸연쩍은 얼굴로 웃을 뿐이었다.설명회를 찾아 다니면서, 주민들과 대화하면서 대책위원회 구성 의지가 점점 모아졌다. 홍동면에 먼저 대책위원회가 구성되었고 이어서 홍성군 대책위원회가 결성되었다. 나는 대책위원회 집행위원장을 맡았다. 내 나이 올해로 69세, 홍성군을 지나가는 마지막 노선이 2040년 준공이니 80이 넘을 때까지 투쟁하다 쓰러져 죽을 팔자가 되었다. 쓰고 보니 허탈한 웃음이 절로 나온다.대책위원회는 "모임이 있으면 찾아간다"는 방침을 가지고 있었다. 이장협의회나 주민자치회, 음악회 등은 물론 동문 체육대회까지 요청이 있든 없든 무조건 찾아가 유인물을 나눠주고 반대서명을 받았다. 홍성군 모든 마을 이장들이 대책위원회에 포함되어 있어 마을별로 서명운동도 진행하였다. 홍성군 5일 장에 가서 주민들에게 가두 방송을 하고 유인물을 나눠 주기도 하였다. 그 결과 홍성군 전체에 송전탑 반대 분위기가 확산되었다.지방선거가 다가오자 대책위원회는 군수 후보들과 군의원 후보들에게 송전탑 반대 정책협약을 제안하였다. 다행히 출마한 후보 모두가 협약서 서명에 동의하였다. 홍성 5일장 장터 주차장에서 진행한 협약식에는 군수 후보들은 물론 군의원 후보 대부분이 참석하여 협약서에 서명하였다. 이로써 군은 물론 11개 읍면까지 송전탑 반대 분위기를 확산할 수 있는 최소한의 조건이 만들어졌다.우리 홍성군에는 세 개의 송전선이 지나가도록 계획되어 있다. 새만금 변전소에서 신서산 변전소를 잇는 신서산선과 청양-고덕, 군산-신천안 등의 노선이다. 그중 신서산선이 가장 진도가 빨라 이미 입지선정위원회가 진행되고 있다. 입지선정위원회는 세부 노선을 결정하는 기구이다.그런데 문제는 송전선의 건설에 대한 찬성 반대의 결정권이 없다는 것이다. 한전이 최적 경과대역으로 지정한 곳에서 세부 노선만 정할 수 있을 뿐이다. 예를 들면 1905년의 을사보호조약 과정에서 '찬성하거나 반대를 할 수는 없다. 협정 조인을 지금 당장 할 것인지 내년에 할 것인지만 의논하자"고 하는 꼴이라고 할까? 사정이 이러니 위원들이 순순히 응할리 없다. 2026년에 진행된 대부분의 입지선정위원회가 노선 결정을 반대하거나 거부하였다.즉 한전의 거수기 노릇을 거부한 것이다. 입지선정위원회가 결정을 하지 못하면 어떻게 되나? 한전이 소집한 자체 위원회에서 결정하도록 되어 있다. 그러니까 주민이 반대하거나 거부하거나 송전탑은 세워지게 되어 있는 것이다. 이런 황당한 경우가 어디 있다는 말인가? 그래서 송전탑 반대 운동 진영은 최소한 송전탑이 지나가는 곳의 주민들에게 공청회나 설명회 등을 요구하고 설문조사나 찬반투표를 거치라고 요구하고 있다.나는 송전선 반대운동이 농촌과 지역을 지키는 운동이라고 믿고 있다. 지금 진행되고 있는 송전선과 송전탑, 반도체 산단과 데이터 센터 등 정부의 계획이 그대로 실현된다면 농촌 사회는 소멸을 가속화할 것이다. 환경의 파괴는 말할 것도 없고 기후위기는 가중될 것이다. 대통령이라는 사람이 어떻게 "농사를 짓지 말고 태양광에 투자하라"고 말할 수 있는가? 대통령과 정부는 농민들을 "돈으로 충분히 빨리 보상하면 된다"는 사고방식을 버려야 한다.홍성에 이웃한 청양군에서 그토록 반대하던 지천댐 건설이 마침내 확정되었다. 배경을 알아보니 역시 3대 메가프로젝트와 관련이 있다. 충남에 데이터 센터가 들어서 물을 독점하면 곳곳에 물이 부족하게 된다. 전력망 건설을 정부가 총력을 다해 추진하고 한국의 자본이 뒤를 받치는 일이다.반도체나 AI등의 주식에 투자한 시민들은 송전선 반대 운동을 결코 곱게 보지 않을 수도 있다. 그래도 우리는 싸울 것이다. 우리가 가진 힘만큼, 우리가 할 수 있는 만큼 송전탑 공사 주변에 드러누워 발버둥칠 것이다. 반대하여 싸우는 농민이 한 사람이라도 있다면 우리 홍성군 송전탑백지화 대책위원회가 함께 할 것이다.