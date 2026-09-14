30년 깻잎 농사 접은 엄마가 처음 월급 받고 한 말

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큰사진보기 ▲엄마가 평생 해왔던 깻잎농사 ⓒ AI 이미지 생성 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄마는 매일 20인분의 요리를 만든다. ⓒ AI 이미지 생성 관련사진보기

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"엄마. 일하는 건 어때? 안 힘들어?"

"깻잎 딸 때는 쪼그려 앉으니까 다리도, 허리도 아팠는데 여기는 서서 일하니까 힘든지도 모르겠다."

"그래도 가스불 앞에 있으면 덥잖아. 물에 손도 많이 담그고.."

"주방에 에어컨도 달려있고 괜찮다. 집에만 있으면 심심하기나 하지. 갔다 오면 하루가 금방 가고 좋아. 돈도 벌고!"

"거기선 다들 선생님이라고 부르더라. 내 평생 일하면서 선생님이라는 말도 들어보고 출세했다."

"우리 내일 오리백숙 먹으러 갈래? 엄마가 월급 받은 기념으로 한 턱 낼게!."

"와 엄마가 한턱 쏜다! 오예 외식이다."

엄마는 30년이 넘도록 깻잎 농사를 지으셨다. 내가 아주 어렸을 땐 남의 집 깻잎 밭에 나가 일을 했고, 내가 초등학교에 들어갈 무렵엔 드디어 집 근처 땅을 사 비닐하우스를 손수 지었다. 그렇게 휴일 없이 365일 농사일에 매달렸고 쏟아지는 졸음은 커피믹스 하나로 참아가며 일을 했다.여름에는 깻잎이 자라는 속도가 너무 빠른 나머지 남들은 한밤중인 오전 4시에 일어나 일을 시작했고, 저녁 8시가 넘어서야 겨우 집으로 돌아올 수 있었다. 냉장고에서 꺼낸 반찬들로 대충 저녁을 차려 먹고는 소화할 새도 없이 곯아떨어졌다. 토시와 장갑을 껴도 내리쬐는 땡볕은 막을 수 없었고 손톱 끝에는 늘 시커먼 깻잎 물이 들어있었다.그랬던 엄마가 어느새 지하철을 무료로 탈 수 있는, 나라에서 인정한 만 65세 이상 어르신이 되었다. 나이가 들면서 조금씩 농사 면적을 줄였던 엄마는 올해 초, 깻잎 농사를 아예 그만하겠노라 선언했다. 이제 좀 편히 쉬려나 싶었는데 난데없이 시니어 일자리에 지원했고 지역아동센터의 급식지원 도우미로 출근한다는 소식을 전했다.주 5일, 하루에 3시간만 일한다지만 평생 농사만 짓던 엄마가 적응은 잘할 수 있을지, 오히려 몸이 더 힘들진 않을지 걱정이 되었다.그렇게 걱정스러운 마음으로 한 달이 지났다. 오랜만에 본가에 갔더니 엄마는 예상치 못한 이야기를 나에게 꺼냈다.첫 사회생활에 적응은 잘할 수 있을까, 걱정했던 내 마음은 기우에 지나지 않았다. 직장에서 있었던 일을 미주알고주알 뱉어내는 엄마의 얼굴은 살짝 신나 보이기까지 했다. 노년에 접어든 엄마는 자신이 필요하다는 곳이 있다는 것에 감동한 눈치였다.평생을 일했지만 매달 통장에 꽂히는 월급은 처음인 엄마. 그렇게 모은 월급으로는 올겨울 극세사 이불 한 벌을 사겠노라 미리 계획까지 세워두었단다.한참을 이야기하던 엄마가 눈이 초롱초롱해지더니 한마디 덧붙였다.평소라면 돈 아깝게 무슨 외식이야 했겠지만 이번만큼은 엄마의 월급턱을 기분 좋게 받아보려 한다.