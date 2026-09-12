아들 맡길 곳 없어 죽음 생각한 아버지, 그의 싸움이 남긴 것

큰사진보기 ▲지난 9월 10일 방송된 MBC <실화탐사대> ⓒ MBC 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 7월 2일 방송된 MBC <실화탐사대>의 한 장면 ⓒ MBC '실화탐사대' 화면 갈무리 관련사진보기

"기적이 이루어졌다."

"현실에도 동화가 있다."

큰사진보기 ▲9월 10일 '발달장애인 돌봄 국가책임제 추진 방안'을 발표하는 정은경 보건복지부 장관 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다. 박인숙 작가는 2010년 '서라벌문예' 시부문 신인 작품상으로 처음 등단하였고, 저서로는 시집 <나, 어머니로 태어나 아버지로 살았네(2014)》를 출간하였습니다. 현재 '울림'과 '문학의 뜨락' 등 동인지에 기고하고 있으며, 뉴스피치 전문기자로도 활동하고 있습니다.

<안녕, 피터 팬>의 저자 전경철 작가가 63세의 일기로 지난 5일 세상을 떠났다. 그는 27년 동안 중증 자폐성 장애를 가진 아들을 돌보며 살아오던 중 간암 말기 판정을 받았다. 그에게 남은 6개월의 삶은 아들과의 생이별을 준비해야 하는 시간이었다.그는 아들의 거처를 찾기 위해서 전국의 장애인 거주 시설 1000여 곳을 찾아다녔다. 그러나 최중증 자폐 스펙트럼 장애가 있는 아들을 받아주는 곳은 단 한 곳도 없었다.현재 보건복지부는 18세 이상 65세 미만의 지적·자폐성 장애인 가운데 최중증으로 판정된 사람에게 24시간 개별 1:1 통합돌봄 서비스를 제공하고, 주거 공간에서도 개별화된 지원을 하도록 하고 있다.그러나 실제 현장에서는 돌봄이 가장 절실한 사람에게 전문 인력과 비용이 많이 든다는 이유로 입소를 거부하는 일이 발생한다. 26살의 나이에 도전적 행동(공격성)까지 있는 최중증 발달장애인 아들을 받아주는 시설은 어디에도 없었다.작가는 수많은 돌봄의 문을 두드릴 때마다 자신의 모습을 말없이 쳐다보던 아들의 쓸쓸한 눈빛이 너무나 아팠다고 했다.그는 아들을 위해 할 수 있는 일이 아무것도 없다는 사실에 절망했다. 평생 아들을 지켜온 자신마저 떠나야 하는 날이 오면 아들은 어디에서 누구의 도움을 받으며 살아갈 것인지 답을 찾을 수 없었다. 자신이 세상을 떠난 뒤 홀로 남겨질 아들의 삶이 너무나 두려웠기에 죽음까지 생각했다는 그의 고백은 한 가족에게 돌봄의 책임이 얼마나 무겁게 지워져 있는지를 보여준다.그는 아들을 살게 하고 싶었다. 그래서 좌절하며 눈물을 흘리는 대신 국가에 따져 묻기로 했다. 국민의 생존권을 보장하는 것은 국가의 기본적인 책무다. 국가는 왜 그 책임을 한 사람의 부모에게 고스란히 떠넘기는가. 왜 중증장애인의 삶을 지키는 일이 오롯이 가족의 희생으로만 가능해야 하는가.그는 싸우기로 했다. 더도 말고 생존권만 보장해 달라는 진정서를 행정기관에 제출하고, 자신의 사연을 보도해 줄 언론사를 찾아가 도와달라고 호소했다. 그는 자식을 위해 가만히 있지 않았다.법은 만드는 것보다 필요한 사람 앞에서 제대로 작동하는 것이 중요하다. 여러 가지 이유로 정부가 책임을 회피한다면 그런 제도는 허울에 불과하다.그가 삶의 마지막 여정에서 아들의 거처를 찾는 과정은 MBC <실화탐사대>를 시작으로 각종 방송에 소개됐다. 독자들의 응원과 후원도 이어졌다. 1년 동안 이루지 못했던 생이별의 준비가 방송 한 달도 되지 않아 아들의 거처인 생활공동체 입소로 이어졌다.그는 말했다.자신의 도움 요청을 외면하지 않은 사람들의 모습은 신처럼 느껴졌다고 했다. 이렇게 따뜻한 사회 속에 살 수 있어서 행운이라고도 했다.그러나 이 기적이 한 사람의 행운으로 끝나서는 안 된다. 전경철 작가는 자신만의 문제를 해결하는 데서 멈추지 않았다. 더 가혹한 길을 걷고 있는 발달장애인 가족을 위해 '피터팬 자폐인복지재단' 설립 추진을 시작했다.유일한 보호자인 부모가 사라진 후에도 그들이 존엄하고 행복하게 살아갈 수 있는 마을 '피터 팬 네버랜드'를 포기하지 말아 달라고 부탁했다. 그는 "자신이 꿈꾸던 일이 이제 막 시작한 이 길 위에서 비현실적이었던 좌절의 기록이 되지 않고, 21세기 우리나라의 현실 동화가 될 수 있도록 힘을 실어 달라"고 했다.우리는 어려울 때 서로 손을 내밀어 왔다. 전경철 작가가 받은 후원과 응원 역시 그런 마음에서 시작됐을 것이다. 그는 엄청난 후원과 응원을 '별똥별의 습격'이라고 표현했다. 후원금 8000만 원은 요청 없이 자발적으로 모인 금액으로는 50년 역사상 우리나라 신기록이라고도 했다.정은경 보건복지부 장관은 지난 10일 관계부처 합동 '돌봄 국가책임제' 추진방안 발표 기자회견에서 "실제로 발달장애인 10명 중 7명이 성인이라 돌봄 공백이 크다"며 "정부는 발달장애인 돌봄 국가책임제를 국정과제로 채택해 추진하기로 했다"고 밝혔다.부모의 고령화가 계속되는 만큼 국가와 지역사회가 함께 책임지는 두터운 지원 체계를 만들고, 가족의 심리 안정을 위한 지원도 확대하겠다는 의지를 밝힌 것이다.하지만 정책의 방향을 제시하는 것만으로 충분하지 않다. 중요한 것은 그 정책이 실제로 가장 돌봄이 필요한 사람에게 닿는가 하는 것이다. 제도가 있어도 받아주는 시설이 없고, 서비스가 있어도 가족이 끝까지 돌봄의 문을 두드려야 한다면 국가의 책임은 아직 현실이 아니다.피터 팬 아빠는 나에게 앞으로 어떤 방향으로, 어떤 마음을 품고 살아가야 할지 삶의 기본을 다시 설정하게 했다. 행복은 편안함에 있는 것이 아니라 어려운 일을 기꺼이 해내는 데 있음을, 그리고 우리가 살아가는 이 세상이 서로 손을 내미는 사람들의 힘으로 함께 만들어가는 곳임을 마음 깊이 일깨워 주었다.그는 사회에 큰 변화를 남기고 별이 되었다. 그 별이 장애인들이 걸어갈 길을 환하게 비추며, 우리 사회가 약자를 보듬는 시민사회로 한 걸음 더 나아가는 힘이 되기를 바란다.아름다운 세상의 변화는 부모라는 이름을 가진 사람들, 그리고 그 길에 동행하는 선한 이웃들로부터 시작된다고 믿는다. 그들이 내딛는 발걸음마다, 자식이 살아갈 내일의 진짜 동화가 쓰기 때문이다.