튀르키예서 한국여행 선물로 가장 인기 있는 것은...

큰사진보기 ▲한국여행에서 가장 사고싶은 것들아이는 불닭볶음면과 김밥, 바나나 우유를 사고 행복해 했다. ⓒ 본인 관련사진보기

큰사진보기 ▲튀르키예에서 불닭볶은면 가격튀르키에서 가장 보편적으로 이용하는 인터넷 쇼핑몰 trendyol에서는 불닭볶은면이 한개에 1만 5천원 정도(527TL/ 2026년9월11일 기준) 하고, 그것도 좋은 가격이라는 미명하에 1만 3천원 (495TL) 정도로 판매하고 있다. ⓒ https://www.trendyol.com/ 관련사진보기

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해외에 거주하다 오랜만에 한국을 찾았다. 공항을 나서기도 전부터 평소 얌전하던 중학생 딸의 눈빛이 달라졌다. 아이가 외친 첫 마디는 뜻밖에도 "엄마, 편의점 먼저 가자"였다. 유튜브와 숏폼으로만 보던 불닭볶음면과 삼각김밥을 향한 열망은 상상 이상이었고, 그 열망은 비단 내 딸만의 것이 아니었다.해외에서 오래 생활하다 보면 한국 편의점이 얼마나 특별한 존재인지 잊고 지내기 쉽다. 그러나 이번 방문에서 딸에게 편의점은 서울의 명소와 견줄 정도로 가고 싶은 곳이었다. 딸은 편의점 냉장고 앞에서 눈을 반짝이며 좀처럼 자리를 뜨지 못했다. 유튜브와 숏폼 영상에서 몇 번이고 보았다는 불닭볶음면과 삼각김밥을 손에 넣고서야 발걸음을 옮겼다.한국에 도착한 첫날, 딸은 종일 분주했다. 영상 속에서만 보던 불닭볶음면을 실제로 구입해 손에 쥐던 순간, 편의점 삼각김밥의 포장을 처음 뜯어보던 순간까지, 사소한 경험 하나하나에 크게 기뻐했다. 화면 너머로만 동경하던 대상이 눈앞의 현실이 되는 순간을 지켜보며, 부모로서 이른바 'K-문화'의 영향력을 새삼 체감할 수 있었다.이런 반응은 딸에게만 국한되지 않았다. 딸의 한국행 소식을 들은 해외 친구들은 저마다 불닭볶음면을 사다 달라 부탁해왔고, 결국 친구들에게 선물할 불닭볶음면만으로 가방 하나가 가득 찼다.튀르키예에는 불닭 볶음면이 없나? 하는 의문이 생기겠지만, 불닭큰사발면은 그곳에선 한 개에 만오천원 정도 하는 고가 식료품이다. 기자 역시 튀르키예 있을 때에는 먹고 싶어도 잘 사먹지 못하였었다. 그래서 선물용으로 준비한 불닭라면은 캐리어의 절반 정도를 차지했고, 이에 더해 기자의 지인들이 부탁한 한국 화장품을 챙기다 보니, 어느덧 캐리어는 꽉 차 있었다.해외 생활을 이어가다 보면 한국의 위상이 얼마나 높아졌는지 일상 곳곳에서 체감하게 된다. 자녀의 친구들 사이에서, 동네 마트에서, 때로는 전혀 예상치 못한 자리에서도 "한국 사람이냐"는 반가운 질문을 받는 일이 잦아졌다. 불과 몇 년 전만 해도 상상하기 어려웠던 변화다.이러한 변화의 이면에는 콘텐츠를 만들어온 연예인들, 품질 좋은 제품을 생산해온 제조업자와 유통업자들, 그리고 세계 곳곳에 한국을 알려온 무수한 인플루언서들의 노력이 자리하고 있다는 생각이 든다.해외에서 아이를 키우는 한 학부모로서, 이들 모두에게 새삼 감사한 마음을 전하고 싶고, 이러한 K-문화가 단기간에 그치지 않고, 지속가능하게 유지될 수 있도록 모두들 제자리에서 이제까지 해 온것 마냥 열심히, 성실히 맡은바 임무를 다하려는 노력들이 계속되기를 기대한다.