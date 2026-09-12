"농기계도 여성시대"… 당진 해나루팀, 전국 2위

큰사진보기 ▲전국 30개 팀 가운데 종합 2위를 차지하며 금상을 수상한 당진 해나루팀 선수들(이산중·임선영·이종숙·최현정)이 수상의 기쁨을 나누고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제2회 여성농업인 농기계 챌린지에 출전한 당진 해나루팀 선수가 경기장에서 농기계를 운전하며 경기에 임하고 있다. ⓒ 당진농업기술센터 관련사진보기

충남 당진시 여성농업인으로 구성된 '해나루팀'이 지난 9일 농촌진흥청 농촌인적자원개발센터에서 열린 '제2회 여성농업인 농기계 챌린지'에서 전국 30개 참가팀 가운데 종합 2위를 차지하며 금상을 수상했다.이번 대회에는 전국 시·군에서 추천받은 여성농업인 등 30개 팀이 참가했다. 한 팀은 4명으로 구성됐으며, 참가자들은 ▲ 두둑·멀칭하기 ▲ 옥수수 모종 심기 ▲ 수신호를 활용한 콤바인 운전 ▲ 트랙터·트레일러 주행 등 4개 종목에서 실력을 겨뤘다.당진 해나루팀은 관리기 이산중(63), 정식기 임선영(53), 콤바인 이종숙(54), 트랙터 최현정(49) 선수로 팀을 꾸렸다. 서로 다른 종목을 맡은 네 명의 여성농업인은 여름 내내 함께 연습하며 한 팀으로 호흡을 맞췄다.해나루팀의 종합 2위가 더욱 눈길을 끄는 것은 결과에 이르기까지의 과정이다. 선수들은 지난 6월 26일 처음 만나 대회 준비를 시작했다. 하지만 막상 연습에 들어가자 가장 먼저 부딪힌 문제는 연습 환경이었다.대회에 필요한 트랙터와 콤바인, 트레일러, 보행식 휴립피복관리기, 반자동 모종정식기 등을 당진에서 모두 확보해 충분히 연습하기가 쉽지 않았다. 결국 선수들은 제대로 실습하기 위해 충남 예산에 있는 충남농업기술원까지 오가야 했다.당초 예정된 연습 횟수는 5~6차례 정도였다. 하지만 선수들은 전국대회를 준비하기에는 연습량이 부족하다고 판단해 추가 연습을 요청했다. 당진시농업기술센터 농업기계팀과 충남농업기술원이 선수들의 요청에 힘을 보태면서 연습 기회는 대회 전까지 10여 차례로 늘어났다.이민범 당진시농업기술센터 주무관은 선수들과 함께 예산까지 이동해 연습을 지원했다. 농기계는 조작법을 익히는 것만큼 안전하게 다루는 것도 중요하다. 선수들이 기계를 익히는 동안 담당자들은 현장에서 조작 방법을 지도하고 안전사고가 발생하지 않도록 살폈다.당진과 예산을 오가는 이동부터 장비와 일정 조율, 현장 안전지도까지 선수들의 도전 뒤에는 농업기계 담당자들의 지원이 있었다.선수들의 노력도 만만치 않았다. 각자의 농사일과 가사를 병행하면서 별도의 연습 시간을 내는 것 자체가 쉽지 않았지만, 네 사람은 무더위 속에서도 연습장을 찾았다. 여름휴가까지 반납하고 당진과 예산을 오갔다.농기계를 움직일 때마다 옷이 땀으로 흠뻑 젖는 날도 있었지만, 한 사람이 지치면 다른 사람이 격려하고 부족한 부분은 서로 알려주며 연습을 이어갔다.정식기 종목에 출전한 임선영 선수에게 농기계는 처음부터 익숙한 장비가 아니었다. 20년 넘게 아이들을 가르친 교사 출신인 임 선수에게 농기계는 신기하면서도 두려운 존재였다. 하지만 안전교육을 받고 하나씩 조작법을 익히면서 생각이 달라졌다.임선영 선수는 "안전하게 사용하는 방법을 배우면서 이제는 당당히 트랙터를 몰고 이앙기로 모를 심으며 온 동네를 누비는 농부가 됐다. 이젠 농기계도 여성시대라고 말하고 싶다"며 "집안일과 농업활동으로 바쁜 가운데서도 도전하기 위해 모인 여성들을 만난 것도 소중한 경험이었다. 노력한 시간과 흘린 땀이 전혀 아깝지 않았다"고 말했다.임 선수는 이 "물심양면으로 지원해주신 당진시농업기술센터 선생님들께 감사드린다"며 "우리의 도전은 앞으로도 농업 현장에서 계속될 것"이라고 밝혔다.콤바인 종목에 출전한 이종숙 선수는 "부모님의 농업을 이어가기 위해 농기계 운전을 배우기 시작했는데, 이번 챌린지를 통해 한층 더 자신감을 갖게 됐다"며 "처음에는 콤바인 운전이 어렵고 긴장됐지만 해나루팀원들과 함께 연습하며 조금씩 실력을 키울 수 있었다"고 말했다.이어 "서로 격려하며 함께 도전한 시간이 소중했고, 앞으로도 부모님의 농업을 이어가며 배우고 성장하는 농업인이 되겠다"고 강조했다.관리기 종목에 출전한 이산중 선수는 "각자의 농업터전에서 열심히 일하며 새로운 도전에 나선 많은 여성농업인들과 함께할 수 있어 기뻤다"며 "대회를 준비하며 서로의 경험을 나누고 응원하는 과정에서 농업인으로서 새로운 힘을 얻었다"고 말했다. 이어 "이번 경험을 계기로 농기계를 더욱 익히고 농업 현장에서 자신감을 갖고 도전해 나가겠다"고 밝혔다.트랙터 종목에 출전한 최현정 선수에게 이번 도전은 농업과 자신의 삶을 다시 돌아보는 계기가 됐다. 당진에서 농사를 짓고 정미소를 운영하던 부모님을 보며 자란 최 선수는 어린 시절 고된 농촌생활을 가까이에서 지켜보며 '나는 농사를 짓지 않겠다'고 생각했다. 하지만 삶은 다시 그를 흙으로 이끌었다.최현정 선수는 "다시 흙을 만지는 순간 마음의 평안을 느끼면서 농업을 떠난 것이 아니라 잠시 돌아서 있었음을 깨달았다"며 "해나루팀원들과 여름 내내 함께 땀 흘려 연습한 시간은 잊지 못할 소중한 추억"이라고 말했다.이어 "옷이 땀으로 흠뻑 젖을 만큼 힘든 순간도 있었지만 서로 격려하고 의지하면서 끈끈한 동료애를 쌓았다"며 "농부의 딸로 태어나 다시 고향의 흙으로 돌아온 지금, 농업이 더욱 자랑스럽다"고 강조했다.이민범 주무관은 "여성농업인 농기계 챌린지를 준비하면서 어려움도 많고 힘든 과정도 있었지만 선수들이 전국 종합 2위인 금상이라는 좋은 성적을 거뒀다"며 "대상을 차지하지 못한 아쉬움은 있지만 무엇보다 선수들의 도전 자체가 아름다웠다"고 평했다.이어 "앞으로도 여성농업인들의 도전정신이 농업 현장에서 계속 이어지길 바란다"고 응원했다. 대회 당일에는 당진시농업기술센터 소장과 농업기계팀장 등 관계자들도 현장을 찾아 선수들을 응원했다.선수들의 도전에는 당진시농업기술센터 농업기계팀과 충남농업기술원의 지원도 더해졌다. 선수들의 요청에 따라 연습 기회를 늘리고, 담당자들이 현장에서 장비 사용법과 안전을 살피며 도전을 뒷받침했다.그 결과 해나루팀은 전국 30개 팀 가운데 종합 2위라는 성적을 거뒀다. 처음에는 어렵고 두려웠던 농기계를 반복해서 다루며 기술을 익혔고, 서로의 부족한 부분을 채우며 전국 무대에서 실력을 보여줬다.한편 대회의 슬로건처럼 해나루팀의 도전은 시상대에서 끝나지 않았다. 네 여성농업인은 다시 각자의 농업 현장으로 돌아가 농기계를 잡으며 이번 도전을 이어가고 있다.전국 30개 팀 가운데 종합 2위라는 성과와 함께 무더운 여름 서로 격려하며 흘린 땀과 '우리도 할 수 있다'는 자신감을 얻은 것이 이번 도전의 또 다른 성과로 남았다.