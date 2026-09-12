시흥시 지방채 추가발행 시의회 통과... "죄송한 마음"

큰사진보기 ▲임병택 시흥시장. ⓒ 임병택 페이스북 관련사진보기

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경기도 시흥시 지방채 추가발행안이 지난 11일 시의회를 통과했다.이날 임병택 시흥시장은 세입결손을 예상하지 못한 상황에서 지방채를 추가 발행하게 된 것에 대해 사과했다.임병택 시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "지방채 추가발행에 다시 한번 사과드린다"며 "시흥시 살림을 책임지고 있는 시장으로서는 참으로 무겁고 죄송한 마음이었다"고 밝혔다.그러면서 "(세입결손을) 예기치 못했다는 건 그만큼 시흥시정부의 책임자인 저의 부족함이었음을 반성한다"고 사과했다.다만 현재 진행 중인 사업들이 반드시 필요한 사업이라는 점을 강조했다.임 시장은 "전철역 2곳을 동시에 짓고 있다. 100% 시흥시 예산이 들어간다. 서울대병원 건립 지원비와 시흥과학고 예산도 그렇다. 이 시기를 놓치면 불가능한 건립이다"라며 "위 4개 사업만으로도 시흥시 예산 4000억 원이 5년 동안 들어가야 하는 엄중한 상황이다. 5년 중 2년 6개월을 버텨왔다. 앞으로도 2년 6개월을 더 힘겹게 지원해야 한다"고 현 상황을 설명했다.이어 "믿었던 중앙정부의 지원도, 경기도의 지원도 쉽지 않은 상황"이라며 "또한 1400억 원 세입이 가능한 매각용 시유지가 계약을 앞두고 군부대 작전계획 변경 문제로 늦춰지는 바람에 부득이하게 추가 지방채 발행이 불가피했다"고 밝혔다.그러면서 "이런 가운데 꼭 필요한 민생 지원 예산을 삭감할 수도 없는 상황까지 겹쳤다"고 덧붙였다.임 시장은 시의회를 향해서도 감사의 뜻을 전했다. 그는 "큰 부담을 드렸다. 걱정하시고 지적해주신 말씀들 다 옳은 이야기다. 그럼에도 오늘 시의회 본회의에서 동의라는 쉽지 않은 결단을 내려주셨다"라고 말했다.그러면서 "이제 다시 뛰겠다. 더 적극적인 예산 절감과 투자유치를 병행해 재정 정상화를 반드시 이뤄내겠다"고 의지를 다졌다.