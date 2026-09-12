9·11 테러 25주년, 미국 전역 추모... '현재진행형 상처'

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지난 11일(현지시간), 미국 전역에서 2001년 9월 11일 발생한 테러 공격 25주년을 추모하는 행사가 잇따라 열렸다. 미국 본토에서 발생한 최악의 테러로 2977명이 숨진 지 25년이 지난 가운데, 미국 사회는 희생자를 기리는 동시에 외교·안보 정책과 사회 전반에 남긴 장기적인 영향을 되돌아봤다.2001년 9월 11일 알카에다에 납치된 여객기 4대 가운데 2대는 뉴욕 세계무역센터(WTC) 쌍둥이 빌딩에 충돌했고, 한 대는 버지니아주 알링턴의 국방부 청사(펜타곤)에 충돌했다. 나머지 한 대는 워싱턴을 향하던 중 승객들이 저항하는 과정에서 펜실베이니아주 섕크스빌에 추락했다.이날 도널드 트럼프 대통령은 펜타곤에서 9·11 25주년을 추모했다. JD 밴스 부통령은 옛 WTC 쌍둥이 빌딩이 있던 뉴욕 맨해튼의 '그라운드 제로' 추모식에 참석했다. 조 바이든·버락 오바마·조지 W. 부시·빌 클린턴 등 생존한 전직 대통령 4명도 희생자 유가족 및 조란 맘다니 뉴욕시장과 함께 기념식에 참석했다.뉴욕에서는 당시 납치된 여객기가 세계무역센터에 충돌한 시각과 두 건물이 붕괴한 시점에 맞춰 묵념이 진행됐다. 유가족들은 뉴욕·버지니아·펜실베이니아에서 희생된 이들의 이름을 낭독하고, 1993년 세계무역센터 폭탄 테러 희생자 6명의 이름도 함께 불렀다. 올해 행사에서는 9·11 이후 유독물질에 노출돼 관련 질병으로 숨진 사람들을 기리는 묵념도 처음 추가됐다.9·11의 피해는 당일 희생자에 그치지 않았다. 세계무역센터 붕괴 이후 수주 또는 수개월 동안 현장에서 구조·수색 작업을 벌인 소방관과 구조대원, 인근 주민 등은 먼지와 유독물질에 노출됐고 이후 호흡기 질환과 암 등 각종 질병을 앓았다.9·11의 피해는 당일 희생자에 그치지 않았다. 세계무역센터 붕괴 이후 구조·수색과 복구 작업에 참여한 소방관과 구조대원, 인근 주민 등은 먼지와 유독물질에 노출됐고, 이후 호흡기 질환과 암 등 각종 질병을 앓았다.뉴욕소방국(FDNY)은 9·11 당일 소방관 343명을 잃었다. 이후에도 구조·복구 작업에 참여했던 소방관과 구조대원 가운데 관련 질환으로 숨지는 사람이 이어졌다. 뉴욕시와 FDNY에 따르면 9·11 관련 건강 문제로 사망한 FDNY 구성원은 600명을 넘어섰다.미국 질병통제예방센터(CDC) 산하 세계무역센터 건강 프로그램(WTC Health Program)은 9·11 직후 며칠, 수주, 수개월 동안 약 40만 명이 유독물질과 신체적 부상 위험, 극심한 스트레스 등에 노출된 것으로 추산한다. 구조·복구 인력뿐 아니라 당시 로어맨해튼에 거주하거나 일하거나 학교에 다녔던 사람들도 피해 대상에 포함된다.이들 가운데 상당수는 25년이 지난 지금도 호흡기 질환과 암 등으로 치료를 받고 있다. 9·11 이후 유독물질 노출과 관련한 질병으로 숨진 사람도 9400명을 넘어선 것으로 추산된다.25주년을 앞두고 당시 대기질 대응을 둘러싼 논란도 다시 불거졌다.뉴욕시는 지난 8일 9·11 직후 세계무역센터 주변 대기질과 건강 문제, 시 정부의 대응 등을 담은 17만 쪽 이상의 문서를 공개했다. 이번 공개는 9·11 관련 단체가 장기간 정보 공개를 요구하며 제기한 소송과 합의에 따른 것이다. 뉴욕시는 앞으로도 추가 자료를 공개할 예정이다.맘다니 시장은 문서 공개 기자회견에서 과거 지도자들이 시민들에게 유독물질이 섞인 공기를 안전하다고 알렸다고 비판했다. 그는 사람들이 병에 걸린 것은 자신들이 신뢰했던 지도자들이 독성 공기를 안전하게 마셔도 된다고 말했다는 취지로 주장했다.<뉴욕타임스>는 공개된 문서를 분석한 결과, 당시 당국이 세계무역센터 주변 대기오염의 위험성을 인지하고 있었던 정황이 담겨 있다고 보도했다. 문서에는 9·11 이후 대기질과 건강 문제를 둘러싼 우려가 상당 기간 이어졌던 정황도 포함됐다.당시 현장의 공기가 안전하다는 판단을 내리는 데 관여했던 미국 환경보호청(EPA)의 대응도 논란의 대상이 됐다. EPA의 전 수장이었던 크리스틴 토드 휘트먼은 2016년 인터뷰에서 당시 세계무역센터 주변 공기가 안전하다고 말했던 것에 대해 사과했다. 그러나 당시에는 가용한 정보와 지식을 바탕으로 최선을 다했다고 밝혔다.9·11은 미국의 국가안보 체계와 대외정책도 크게 바꿨다. 테러 이후 이른바 '테러와의 전쟁'이 시작됐고 국토안보부(DHS)가 출범했으며, 미국은 아프가니스탄과 이라크에 군사적으로 개입했다. 이 과정은 이후 미국의 외교정책과 국내 정치, 국민들의 안보 인식에 장기간 영향을 미쳤다.공항 보안 절차 역시 9·11 이후 크게 강화됐다. 교통보안청(TSA)은 테러 이후인 2001년 11월 설립됐으며, 이후 미국 공항 보안검색을 담당하는 핵심 기관으로 자리 잡았다.다만 9·11 이후 강화됐던 보안 절차 가운데 일부는 기술 발전 등을 이유로 완화되고 있다. 대표적으로 미국 국토안보부는 2025년 7월부터 미국 공항의 일반적인 보안검색에서 승객들이 신발을 벗지 않아도 되도록 정책을 변경했다.신발을 벗도록 하는 절차는 2001년 이른바 '슈밤버'로 불린 리처드 리드의 항공기 폭탄 테러 미수 사건 이후 도입돼 2006년부터 일반 승객에게 적용됐다. 현재도 추가 검색이 필요한 경우에는 신발을 벗도록 요구할 수 있다.9·11 이후 미국의 안보정책은 테러 위협에 대응하는 과정에서 개인정보 보호와 시민의 자유를 어디까지 제한할 수 있는지를 둘러싼 논쟁도 낳았다. 오사마 빈 라덴이 2011년 파키스탄에서 미군 작전으로 사살된 이후에도 미국은 알카에다와 이슬람국가(IS) 등 테러조직의 위협에 대응해 왔다. 아프가니스탄에서는 탈레반과의 전쟁도 이어졌다.테러 직후 미국 사회에서는 강한 연대와 애국심이 나타났지만, 동시에 무슬림 미국인과 무슬림이 다수인 국가 출신 이민자들을 대상으로 한 편견과 증오범죄도 증가했다. 9·11의 기억은 이후 미국 사회의 무슬림에 대한 인식과 정치적 갈등에도 장기적인 영향을 미쳤다.맘다니 시장은 뉴욕 최초의 무슬림 시장이라는 이유로 일부 보수 인사들로부터 추모식 참석에 반대하는 목소리가 나왔만, 이날 행사에 참석했다.9·11을 직접 기억하지 못하는 세대도 크게 늘었다. 2001년 이후 태어난 미국의 젊은 세대 가운데는 9·11을 직접 기억하지 못하는 사람이 많다. 하지만 이들 역시 테러 이후 형성된 미국의 외교·안보 정책과 사회 분위기 속에서 성장했다.희생자 유가족들에게 25주년은 과거의 비극을 추모하는 날인 동시에 그날의 기억을 다음 세대에 전달하는 날이기도 하다.9·11 테러는 25년이 지난 지금도 미국 사회에 현재진행형의 기억으로 남아 있다. 희생자에 대한 추모를 넘어 테러 이후 변화한 미국의 외교·안보 정책, 무슬림과 이민자를 둘러싼 사회적 갈등, 그리고 현장 구조·복구 과정에서 발생한 장기적인 건강 피해까지 9·11의 유산을 어떻게 기억하고 평가할 것인지는 여전히 미국 사회가 풀어야 할 과제로 남아 있다.