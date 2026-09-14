국내 최초 샌드뮤지엄 짓는다는데... 태안군의회는 왜 걱정하나

큰사진보기 ▲충남 태안 샌드뮤지엄 조감도. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

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일본 돗토리현의 모래조각 전시관을 참고해 국내 최초의 '샌드뮤지엄' 건립을 추진하고 있는 충남 태안군. 국내 최대 해안사구를 품고 있는 태안군이 신두리 해안사구 인근에 모래를 주제로 한 체험·전시시설을 조성한다는 계획이다.그러나 민선 9기 윤희신 태안군수의 군수직 인수위원회는 '샌드뮤지엄' 조성사업에 대해 "운영비가 지속적으로 발생할 수밖에 없는 구조"로 적자 운영을 우려하는 한편, "장기 운영모델과 콘텐츠 확보방안을 먼저 검토해야 한다"는 이유를 들어 "재검토가 필요하다"는 의견을 냈다.태안군의회에서도 운영 적자 가능성과 향후 군비 부담 등에 대한 우려가 제기됐지만, 태안군은 "샌드뮤지엄으로 인해 주변 지역은 물론 태안반도 관광의 낙수효과를 불러올 수 있는 매력있고 비전있는 사업"이라며 사업 추진 의지를 내비치고 있다. 특히 인수위원회의 재검토 의견에도 사업을 계속 추진하겠다는 입장을 밝히면서 사업의 필요성을 강조하고 있다.태안군은 "샌드뮤지엄으로 인해 주변 지역은 물론 태안반도 관광의 낙수효과를 불러올 수 있는 매력있고 비전있는 사업"이라며 강력 추진 의지를 내비치고 있다. 특히 "재검토" 의견을 제시한 군수직 인수위원회에도 샌드뮤지엄의 추진 의지를 표명해 부정적이었던 사업의 부활을 이끌낼 정도로 사활을 걸고 있다.그렇다면 '샌드뮤지엄' 조성사업이 무엇이기에 군수직 인수위원회와 태안군의회가 운영 문제를 우려하는 걸까.국내 최초로 조성될 '샌드뮤지엄'은 충남 태안군 원북면 신두리 일원의 6349㎡ 부지에 192억 원의 예산을 들여 2030년까지 모래조각 전시관을 비롯해 교육·체험장, 편의시설 등을 조성하는 사업이다. 여름 한철에 집중된 태안 관광의 한계를 넘어 사계절 동안 보고, 즐기고 체험할 수 있는 연면적 2430.41㎡ 규모의 모래 체험관을 조성한다는 계획이다.이를 위해 태안군은 2024년 7월 제2단계 제2기 균형발전사업 공모에 선정돼 93억 원의 예산을 확보했다. 2025년 9월에는 제2단계 제2기 균형발전사업 개발계획서 승인과 지방재정투자심사를 거쳤으며, 지방소멸대응기금(광역) 10억 원도 확보했다. 같은 해 12월에는 공유재산관리계획안(건축)에 대해 공공건축 심의를 받았다.올해에는 건축 설계공모를 진행해 당선작을 선정한 뒤 지난 5월부터 건축설계 용역에 착수했다. 용역은 2027년 3월까지 계속된다. 태안군은 올해 인허가 및 건축설계 등을 완료하고, 2027년 4월부터 공사에 들어가 2029년 12월까지 공사를 마친 뒤 2030년 1월 개관한다는 로드맵을 갖고 있다.이와 관련해 군수직 인수위원회는 "샌드뮤지엄 조성사업은 민선 8기부터 이어진 계속사업이자 민선 9기 공약에도 포함된 사업으로, 국내 최초 모래 체험·전시시설이라는 상징성을 갖고 있다"면서도 "국내 최초라는 상징성이 곧바로 사업의 경제성이나 지속가능성을 보장하는 것은 아니"라며 재검토 사유로 지속적인 운영비 발생을 들었다.인수위는 "샌드뮤지엄은 대형 시설 조성사업으로, 건립 이후 운영비, 인건비, 전시 콘텐츠 교체비, 체험 프로그램 운영비가 지속적으로 발생할 수밖에 없는 구조"라며 "특히 모래조각 전시와 체험 콘텐츠는 일회성 방문에 그치지 않고 반복 방문을 유도할 수 있는 콘텐츠 갱신 체계가 중요하므로, 단순 건축물 조성보다 장기 운영모델과 콘텐츠 확보방안을 먼저 검토해야 한다"고 의견을 제시했다.그러면서 인수위는 샌드뮤지엄사업에 대해 "실제 이용객 전망, 관광객 유입 효과, 지역경제 파급효과, 운영수지, 콘텐츠 지속비용, 국외 유사사례, 신두리 해안사구 등 주변 환경 여건과의 조화 여부를 면밀히 재검토할 것"을 권고했다.'샌드뮤지엄'에 대한 우려는 태안군의회에서도 나왔다. 태안군의회 장영숙 부의장은 지난 11일 태안군의회 본회의장에서 열린 제323회 태안군의회 제1차 정례회기 중 전략사업담당관 소관 행정사무감사에서 예상 데이터를 근거로 샌드뮤지엄의 예상 운영계획에 대해 집중적으로 질의했다.장 부의장에 따르면 샌드뮤지엄 사업계획상 2030년 개관 이후 연간 수입은 25억 5400만 원이며, 연간 지출은 21억 4000만 원으로 수입과 지출의 차액은 약 4억 1400만 원이다. 개관 이듬해인 2031년에는 연간 수입이 25억 5400만 원으로 개관 첫해와 같지만, 연간 지출은 25억 3100만 원으로 줄어드는 금액은 2300만 원에 불과할 것으로 전망됐다. 2032년과 2033년에도 비슷한 수준의 수입과 지출이 예상됐다. 이는 연간 예상 방문객을 14만 명 정도로 잡은 사업계획을 전제로 한 것이다.이에 장 부의장은 "사업계획을 보면 수입의 약 99%가 운영비로 나가고 있고 지출은 변함이 없는데 남는 건 연간 2300만원 정도로 상당히 우려되는 구조"라고 분석한 뒤 "이렇게 마진이 거의 없는 운영구조라면 예상방문객이나 매출이 조금만 줄어도 곧바로 적자로 전환될 가능성이 높다"고 우려했다.2031년 사업계획을 기준으로 보면 연간 수입 25억 5400만 원 가운데 지출이 25억 3100만 원으로, 지출 규모가 수입의 약 99%에 달한다는 것이다.이에 이계명 전략사업담당관은 "계산을 해봤는데 방문객 14만명 정도에서 10%가 줄었을 경우 수지가 - 1억 3000만 원 정도 나온다. 타당성이나 기초자료에 들어있는 건 아니고 별도로 계산을 해봤다"면서 "하지만 샌드뮤지엄이 건립되면 해수욕장이나 신두사구나 사구센터를 찾아오는 관광객이 오히려 좀 더 늘지 않을까 전망하고 있다"고 긍정적으로 내다봤다.장 부의장이 재차 "연간 14만192명으로 잡았는데 늘어날 거라는 예상은 하지만 줄어들 거라는 예상은 왜 못하나"라고 반박하자, 이 담당관은 "줄어든다는 건 비단 신두리해수욕장이나 신두리사구뿐만 아니라 태안반도 전체적으로 방문객이 줄 거라고 보고, 10%대가 줄면 -1억 3000만 원, 20%대는 3억 원 정도 마이너가 되지 않을까 생각하고 있다"고 답했다.그러자 다시 장 부의장이 반박에 나섰다. 장 부의장은 "특히 궁금한 건 예상방문객이 14만 192명인데, 이 수치가 실제 태안의 관광수요와 신두리 지역의 접근성, 계절별 관광객 분포 등을 충분히 반영한 것인가"라고 물었다.이에 이 담당관은 "데이터랩 등 두가지 지표를 3년간 적용한 수치에서 나온 게 14만명과 일치했기 때문에 어느 정도 기반은 신빙성은 있다고 판단이 된다. 어느 정도 확신하고 있다"고 답했다.장 부의장의 우려는 계속됐다. 장 부의장은 "앞으로 인건비나 냉난방비, 전기료, 시설관리비, 콘텐츠 교체비용 등은 시간이 갈수록 올라갈 가능성이 높다. 그렇다면 2300만 원 수익은 적자로 봐야 한다"면서 "1년이 지나고 2년이 지나면 지출이 더 늘 것"이라고 우려했다.계속해서 장 부의장은 "시설을 짓는 것보다 중요한 것은 준공 이후에 10년, 20년 미래를 내다봐야 하는데 관리가 어렵다. 태안군에 그런 시설이 많다"면서 "가까이는 남면 별주부마을도 태안군의 것인데 전기세도 한달에 187만 원씩 주민들이 낸다. 자꾸 하드웨어 건축물만 지어놓고 인구는 계속 감소되는 데 참 문제"라고 걱정했다.덧붙여 "사계절 관광시설을 표방하고 있는데 실제 태안관광은 계절별 편차가 크다"면서 "겨울철과 비수기 방문객을 어떻게 확보할 것인지 강구해야 한다"고도 했다.이에 이계명 담당관은 "관에서는 수익창출보다 그 시설이 들어감으로써 수익이 남는 것보다는 그 지역의 실물경기라든지 관광자원에 도움을 줘야한다. 즉 낙수효과를 누리는 쪽에 지표가 나와줘야 이 사업을 추진할 수 있다"면서 "인수위에서도 재검토하라고 했는데 비전이 있고 신두리 뿐만 아니라 태안반도에 찾아오는 손님들에게도 도움이 될 거라 생각을 가졌고, 확신을 갖고 해보고 싶은 사업이라고 의지를 표명했고, 그래서 사업이 다시 부활했다"고 밝혔다.이 담당관은 이어 "그래도 관에서는 0이 나온다면 공공의 영역에서 해볼 만하다. 예를 들어 –10%라고 하더라도 지역경제를 위해서라면 해야 될 사업이라고 생각한다. 샌드뮤지엄이 있음으로써 이 지역이나 주변지역의 관광객이 늘 것이라는 소신을 갖고 있다"면서 "이 사업만큼은 매력있고 비전이 있다. 2030년도에 개관해서 잘 운영되면 그 주변에 모래와 관련되는 다른 콘텐츠를 만들어놓으면 어떨까 하는 먼 미래 비전도 생각을 하고 있다"고 향후 계획도 밝혔다.이 담당관의 답변을 전해들은 뒤 장 부의장은 "샌드뮤지엄을 지적하는 이유는 문화관광시설을 반대하기 위해서가 아니라 10년, 20년을 내다보자는 것이다. 관광시설은 건물을 짓는 것으로 끝나는 것이 아니라 군민과 관광객이 실제로 찾아오고 지역에서 소비하고 지역경제에 도움이 되어야 그 목적을 달성시킬 수가 있다고 본다"고 전제했다.이어 "현재 사업계획만 보더라도 방문객이나 카페 매출이 조금만 줄거나 운영비가 증가하면 적자로 전환될 가능성이 아주 높다. 지금이라도 사업의 필요성과 적정규모 예산, 이용객, 군비부담, 콘텐츠 지속 비용, 기존관리자원과의 연계가능성을 다시한번 면밀하게 점검해주길 바란다"고 주문했다.덧붙여 "특히 이미 추진해왔다는 이유만으로 계획대로 밀고 가기 보다는 문제가 확인된다면 규모를 조정하고 불필요한 시설은 과감히 줄이는 것도 행정의 책임"이라고도 했다.장 부의장에 이어 홍상금 태안군의원도 "샌드뮤지엄이 성공하려면 역설적으로 신두사구가 살아야 한다"면서 "지역의 요구사항도 있었는데, (천연기념물인) 신두사구가 관리되는 방향으로 가면 샌드뮤지엄은 성공 보장이 없다. 역설적으로 사구가 잘 관리되고 보존됐을 때 샌드뮤지엄이 성공하는 것"이라고 조언했다.임해환 행감특위위원장도 샌드뮤지엄의 직영에 대해 우려를 나타냈다. 그는 "직영한다는데 태안군 시설의 직영이 너무 많다"면서 "가능하면 아웃소싱하는 게 좋을 것 같다"는 의견을 전했다.이에 이계명 담당관은 "개관 이후 1-2년이라도 행정의 노하우가 있기 때문에 초기 단계에서는 행정에서 끌고 싶은 생각이 있다"면서 "행정가가 초기 단계를 이끈 뒤 (아웃소싱으로) 넘겨주는 방안으로 생각하고 있다"고 밝혔다.