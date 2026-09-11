김승원 후보자 측 "제넨셀 인수는 민원 전달 전 결정… 주가조작·피해 관여 안 해"

큰사진보기 ▲법무부장관 후보자인 김승원 더불어민주당 의원이 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실에 출근하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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김승원 법무부 장관 후보자의 과거 식품의약품안전처 민원 전달과 관련해 제넨셀 인수 및 주가조작 관여 의혹 논란이 커지고 있는 가운데, 김 후보자 인사청문준비단은 "계약 조건과 거래 경위에 부합하지 않는 단정적 주장"이라며 관련 의혹을 전면 부인했다.김 후보자 측은 11일 해명자료를 내고 제넨셀 투자 협상 경위와 인수 계약 조건, 이후 발생한 경영권 인수 및 주가조작 사건과의 관계를 단계별로 구분해 설명했다.준비단은 "제넨셀 투자 협상은 김 후보자의 식약처 민원 전달 이전부터 진행돼 왔으며, 임상시험계획 승인은 인수 계약상 전제 조건이 아니었다"고 주장했다. 김 후보자가 2021년 10월 12일 식약처에 현황을 문의하고 식약처가 자료 보완을 거쳐 같은 달 26일 임상 2·3상 계획을 승인하기 전인 같은 달 19일, 이미 제넨셀의 최대주주는 세종메디칼로 변경된 상태였다는 해명이다.이어 준비단은 "공시된 인수 계약서에는 임상 승인을 인수 조건으로 명시하거나 실패 시 대금을 반환하도록 한 조항이 없었으며, 가치평가의 대부분도 기존에 완료된 임상 1상 성과에 기반했다"고 설명했다. 그러면서 "'민원이 없었다면 인수가 불가능했다'는 관련 인물의 주장은 사실과 다르다"고 강조했다.준비단은 이후 발생한 관계사 투자 및 주가조작 사건과 김 후보자 간의 연관성도 부인했다. 카나리아바이오엠의 세종메디칼 인수는 민원 전달 9개월 뒤인 2022년 7월에 발생했고, 같은 해 12월 세종메디칼의 1,300억 원대 관계사 투자 역시 별개의 경영 행위라는 설명이다.이에 따라 "해당 거래나 2023년 검찰이 구속기소한 주가조작 사건, 2024년 임상 실패로 인한 투자 손실 등에 김 후보자가 관여했다는 객관적 근거는 존재하지 않는다"고 강조했다.김 후보자 측은 "서로 다른 시점과 주체에 의해 이뤄진 거래와 손실을 단지 민원 전달과 연결해 책임을 지우는 것은 부당하다"며 "책임 여부는 자금 흐름과 실제 관여 행위 등 객관적 근거로 판단해야 한다"고 밝혔다. 아울러 "김 후보자는 평소 무자본 M&A와 주가조작을 비판하며 투자자 보호를 위한 입법을 추진해 왔다"며 보도에 사실관계를 충실히 반영해 줄 것을 당부했다.