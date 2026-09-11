청와대 '용혜인·김승원, 청문회는 보자' 고수

▲ 강유정 수석대변인이 1일 청와대 기자회견장에서 김용범 정책실장 사퇴 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.9.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사에서 소개한 여론조사의 개요는 아래와 같다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.



- 조사기관 : 한국갤럽

- 조사기간 : 2026년 9월 8~10일

- 조사방식 : 전국 만 18세 이상 1000명 대상 무선전화 전화면접

- 표본오차 : ±3.1%포인트(95% 신뢰수준)