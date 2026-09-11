서울대 긴급행동 "침략전쟁에 파병 강요하는 미국 규탄!"

큰사진보기 ▲호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 서울대인 긴급행동 ⓒ 박근호 관련사진보기

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"이라크 파병 반대 운동이 한창이던 해에 태어나 이제 대학생이 되어 호르무즈 파병 반대를 호소하러 이 자리에 섰다. 2003년 미국은 있지도 않은 대량 살상 무기를 들먹이며 이라크를 침공했고, 2026년 미국은 있지도 않은 핵 위협을 들먹이며 이란을 침공했다. 2003년의 부시는 안보리 결의와 의회 승인을 거치며 최소한의 정당성이라도 인정받으려 애썼지만, 2026년의 트럼프는 그 노력마저 집어치웠다. 2003년 9월 명분 없는 전쟁에 파병을 요구하던 부시는 2026년 9월 더 추악한 얼굴을 한 트럼프가 되어 우리 앞에 돌아왔다."

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'호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 서울대학교 긴급행동 호소문' 지난 9월 3일 한 언론을 통해 정부가 호르무즈 파병을 결정했으며, 곧 국회에 파병동의안을 제출할 예정이라는 소식이 알려졌습니다. 논란이 확산되자, 다음날 청와대는 호르무즈 해협 파병과 관련해 "정해진 것은 없다"라는 입장을 내놓았습니다만 우려는 식지 않고 있습니다.



호르무즈가 어떤 곳입니까? 미국-이란 전쟁의 전장입니다. 미국-이란 전쟁이 어떤 전쟁입니까? 미국이 일으킨 침략 전쟁입니다. 지난 2월 28일, 미국과 이스라엘은 국제법을 무시하고 일방적으로 이란을 침공하였습니다. 미국은 이 전쟁에서 이란의 최고지도자를 살해하고, 여자초등학교를 폭격해 수많은 민중을 학살하는 등 끔찍한 전쟁범죄를 자행하였습니다. 파병은 이러한 미국의 전쟁범죄에 동참하는 일과 다름없습니다. 우리 청년들의 손에 이 '더러운 전쟁'으로 죽어간 수많은 민간인의 피를 묻힐 수 없습니다.



호르무즈 파병은 우리나라 헌법에 반하는 일이기도 합니다. 우리나라 헌법 제5조 1항은 "대한민국은 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다"라고 명시하고 있습니다. 따라서 침략국 미국의 편에 서서 병력을 파견하는 일은 전투병이든 비전투병이든 그 형에 상관없이 우리 헌법과 충돌합니다.



이재명 정부가 어떤 형태로든 파병을 결정한다면, 우리나라가 미국의 침략전쟁과 전쟁범죄에 동참하게 되는 것입니다. 심지어 현재 호르무즈 해협은 이란이 철저히 통제하며 미국과 그에 동조하는 국가에게는 매우 위험하여 우리 국민 그 누구라도 파병으로 호르무즈에 가게 된다면 미국의 총알받이 신세가 될 것이 자명합니다.



이 문제의 근본 원인은 미국이 한국에 파병을 강요한다는 것입니다. 우리의 주권을 무시한 채 자신들의 침략전쟁과 학살 범죄를 이어가기 위해 우리 국민을 죽음으로 내모는 미국을 규탄합니다. 미국은 그 어떤 이유로든 파병을 강요할 권리가 없습니다. 정부도 침략전쟁을 단호히 거부해야 합니다.



이에 <호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 비상대책위원회>는 다음과 같이 요구합니다.

하나, 침략전쟁에 파병 강요하는 미국을 강력히 규탄한다!

하나, 20대 청년들을 총알받이로 내모는 호르무즈 파병 절대 반대한다!



아울러 서울대학교 학우 및 구성원 여러분께서 <호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 서울대인 긴급행동> 및 후속 행동에 참여해주실 것을 호소드립니다.

구체적으로는 '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 서명운동 연명'과 '10월 3일 전국 대학생 평화대행진'에 함께해 주실 것을 호소드립니다.



우리의 힘으로 파병을 막아내고 평화를 열어냅시다!



2026년 9월 11일

호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 비상대책위원회서울대지부

덧붙이는 글 | 이 기사는 민플러스에도 실립니다.

11일 오후 1시, 서울대학교 행정관 앞 잔디광장에서 '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 비상대책위원회 서울대지부' 학생들이 주최한 '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 서울대인 긴급행동'이 진행됐다.사회를 맡은 황중현 지부장(자연과학대학 물리천문학부)은 "연초 미국이 이란을 처음 침공했을 때부터 피어오르던 호르무즈 파병 우려가 이제는 가시화되는 것은 아닌가 하는 우려가 심각해지고 있다"라며 "바로 어제는 미국 중간선거 전까지 파병을 결단하라는 서한을 백악관이 우리 정부에 보냈다는 보도가 있었다"라고 우려를 표했다.이어 "이란전쟁은 미국의 침략전쟁이자 미국의 학살 범죄이다. 우리는 그 어떤 이유로든 침략전쟁과 학살 만행에 함께할 수 없다"며 "우리의 주권을 무시하고 청년 학생 세대의 목숨을 이용하려 드는 미국을 규탄하기 위해 이렇게 대학생들이 모여 비상대책위원회를 꾸리고 긴급행동을 열게 되었다"라고 긴급행동의 목적을 밝혔다.이러 김지은 부지부장(인문대학 서양사학과)이 '침략전쟁에 파병 강요하는 미국 규탄, 20대 청년을 총알받이로 내모는 호르무즈 파병 반대'를 주제로 발언하였다.김지은 부지부장은 이어 "이런 비극이 반복되는 이유는 자국의 패권을 위해서라면 불법 침략 전쟁도 서슴지 않는 미국의 잔인함이 변하지 않았기 때문이며, 미국이 주권국가에 한미동맹이라는 족쇄를 채워 명분 없는 전쟁으로 끌고 가려는 그 습관을 버리지 못했기 때문"이라고 주장했다.또한, "파병에 대한 거의 유일한 국제법상 근거는 호르무즈 항행권을 언급한 유엔 안보리 결의 2817호이다. 하지만 이 결의 어디에도 다국적군 투입을 승인하는 내용은 없다. 국제사회가 이번 전쟁을 일말의 정당성도 없는 미국만의 침략전쟁으로 보고 있다는 방증 아니겠는가"라고 설명하며 "이런 침략전쟁에 우리 군대를 파견하는 것은 평화 유지와 침략전쟁 부인을 명시한 헌법 제5조 1항에도 반하는 행위이다. 미국의 뜻이 국제 규범과 우리 헌법보다 위에 있어서야 되겠는가"라면서 정부가 미국의 협박이 아닌 국제 규범과 헌법 정신, 국익에 귀 기울일 것을 촉구하였다.마지막으로 "호르무즈 파병을 막는 데에 만족해서는 안 된다. 호르무즈 파병 압박을 불평등한 한미관계를 성찰할 기회로 삼아야 한다"라고 주장했다. 이어 "미국이라는 나라 자체를 반대하자는 것이 아니라, 미국이 하라면 옳지 않은 일도 따르는 숭미주의에서 벗어나, 미국의 그릇된 행보를 직시할 줄 아는 나라가 되자는 것이며, 미국을 상대로 우리 주권을 주장할 협상력을 기르자는 것"이라고 외쳤다.다음으로는 장원택 서울대학교 민주동문회 회장의 연대 발언이 이어졌다. 장원택 회장은 "미국은 우크라이나 전쟁을 일으키고도 성과를 못 내고 수렁에 빠지니 다른 전장을 찾아 베네수엘라 대통령을 납치하며 석유를 헐값에 뺏어가고 있다. 그에 도취하여 또 이란전쟁을 일으켰다"라며 이란과의 협상 도중에 침공한 미국에 규탄의 목소리를 높였다. 이어 "젊은이들이 애꿎은 전쟁에, 그것도 침략전쟁에 가서 죽어서야 되겠는가"라며 "가열차게 밀어붙여서 파병을 저지해야 한다"라고 주장했다.마지막 순서로 황중현 지부장과 김지은 부지부장이 서울대학교 긴급행동 호소문을 낭독했다. 이번 서울대 긴급행동을 시작으로 이후 '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 비상대책위원회' 대학별 지부의 긴급행동이 계속해서 이어질 전망이다.한편, '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 서명운동'이 진행 중이다. 또한, '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 평화대행진'이 10월 3일 토요일 청계광장에서 열릴 예정이다.아래는 호소문 전문이다.