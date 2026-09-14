"일반고가 안전하지 않나요?" 중3 학부모 질문에 대한 늦은 답변

큰사진보기 ▲중3 학생·학부모로 가득 찬 직업계고 학교설명회지난 9일 서울웹툰애니메이션고 체육관에서 열린 '2026 강남·서초 특성화고·마이스터고 학교설명회'에 중학교 3학년 학생과 학부모들이 자리를 가득 메우고 있다. 이날 설명회에는 서울웹툰애니메이션고, 서울로봇고, 수도전기공업고, 단국대학교부속소프트웨어고, 대진디자인고가 참여했다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

"선생님, 그래도 일단 일반고 보내는 게 안전하지 않나요?"

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큰사진보기 ▲국가데이터처의 '8월 고용동향'에 따르면 8월 15세 이상 취업자는 2천915만1천명으로, 작년 같은 달보다 18만4천명 증가했다. 다만 청년층 취업자는 14만3천명 줄며 46개월째 감소세를 이어갔다. 사진은 지난 9일 서울의 한 대학 일자리플러스센터 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

9월의 체육관은 더웠다. 접이식 의자가 모두 차고도 모자라 중학교 3학년 학생과 학부모들이 벽을 따라 서 있었다. 지난 9일 서울웹툰애니메이션고 체육관에서 열린 '2026 강남·서초 특성화고·마이스터고 학교설명회' 자리. 체육관 가장자리에는 다섯 학교의 상담 부스가 나란히 놓였고, 나는 그중 서울로봇고 부스를 지켰다. 먼저 밝혀둔다. 이 글은 중립적인 관찰자의 기록이 아니라, 직업계고 쪽에 서 있는 사람의 기록이다.우리 부스를 찾은 한 학부모가 물었다.나는 선뜻 그렇다고 답하지 못했다. 안전해 보이는 길이 예전만큼 안전하지 않다는 신호가 고용 통계 곳곳에서 올라오고 있기 때문이다. 앞서 학교 소개 순서에서 직접 만든 로봇을 들고 무대에 오른 우리 학교 2학년 학생은 후배들에게 "어디를 선택하든, 자신의 선택을 증명할 수 있어야 한다"고 말했다. 어른들이 '안전'을 따질 때 정작 학생은 '증명'을 말했다.'좋은 대학에 가야 좋은 일자리를 얻는다'는 공식은 인공지능(AI) 확산 앞에서 흔들리고 있다. 한국은행이 지난 8월 내놓은 'BOK 이슈노트(제2026-19호)-청년고용 위축, AI 탓인가?' 보고서를 보면, 2022년 6월부터 2026년 6월까지 청년층(15~29세) 일자리 28만 5000개가 사라졌고 그중 26만 8000개(94%)가 AI 노출도 높은 업종에서 나왔다. 반면 같은 기간 50대 일자리는 23만 개 늘었는데, 이 가운데 17만 3000개(75.2%)가 똑같은 고노출 업종에서 증가했다. 같은 산업 안에서 유독 신입의 자리만 지워진 것이다. 조직의 맥락을 읽어야 하는 시니어 업무는 남고, 매뉴얼화된 주니어의 초급 업무가 먼저 대체된 결과다.학력별 실업률의 순서도 뒤집혔다. 챗GPT 출시 이전인 2019년 1월부터 2022년 10월까지는 대졸 청년 실업률 8.2%, 전문대졸 이하 8.0%로 차이가 거의 없었다. 그러나 2022년 11월 이후 대졸은 7.0%, 전문대졸 이하는 5.4%로 1.6%포인트 벌어졌다. 대졸 실업률 자체가 나빠진 게 아니라(8.2%→7.0%), 전문대졸 이하가 더 크게 떨어진 결과다. 다만 이 통계에서 고졸은 '전문대졸 이하'라는 한 칸에 전문대 졸업자와 함께 담겨 있다. 고졸만 떼어낸 수치는 보고서에 없다. 말할 수 있는 것은 '고졸이 유리해졌다'가 아니라 '대졸이 주던 우위가 얇아졌다'까지다. 그 이상은 내가 보태는 짐작이다.30~59세에서는 대졸자의 실업률이 여전히 더 낮다. 순서가 뒤집힌 것은 노동시장에 막 들어서는 구간에서만 벌어진 일이다. 학력의 값이 떨어진 게 아니라, 학력이 경력으로 환산되던 첫 관문이 막혔다. 실제로 AI 고노출 업종에서 실업자로 이탈한 청년은 코로나19 이전보다 3분의 1 가까이 늘었고, 새로 들어온 청년은 10%가량 줄었다. 한국은행이 '경력 사다리'라는 말을 꺼낸 이유가 여기에 있다.보고서에는 단서가 하나 더 있다. AI에 업무를 통째로 넘기는 '자동화' 비중이 높은 업종일수록 청년고용 감소 폭이 컸던 반면, AI를 보조 수단으로 쓰는 '증강' 비중이 높은 업종에서는 그런 패턴이 나타나지 않았다. 갈림길은 AI가 들어오느냐 마느냐가 아니라 어떻게 쓰이느냐에 있었다. 학생이 AI가 내놓은 제어 코드를 그대로 올리느냐, 로봇이 왜 그 지점에서 멈추는지 따져 고쳐 쓰느냐는 3년 뒤 전혀 다른 사람을 만든다. 그 차이를 가르치는 것이 지금 직업계고가 할 일이라고 나는 생각한다.반대편 숫자도 있다. 2023년 고용형태별 근로실태조사를 보면 경력 1년 미만에서 고졸 이하 2779만 원, 대졸 이상 3781만 원으로 1000만 원 남짓이던 임금 차이는 10년 이상 구간에서 2900만 원대까지 커진다. 실업률 순서가 바뀌었다는 사실이 곧 '고졸이 유리해졌다'는 뜻은 아니다.한국은행도 청년고용 부진을 모두 AI 탓으로 돌리지는 않았다. 코로나19 이후의 고용조정과 경력직 중심 채용이 겹쳤고, 청년층은 적응력이 높아 장기적으로 주요 수혜자가 될 수 있다고 봤다. 애초에 고교 진학을 다룬 자료도 아니다. 그 통계를 중3의 선택으로 잇는 것은 어디까지나 현장에 서 있는 내 해석이다.이 숫자들을 부스에서 그대로 읊을 수는 없었다. 학부모가 알고 싶은 것은 업종별 기여율이 아니라 '우리 아이가 3년 뒤 어디에 서 있느냐'였다. 그날 내가 건넨 말은 결국 하나였다. 어느 쪽이 안전한지는 저도 답을 못 드린다고, 다만 무엇을 확인하고 고르셔야 하는지는 말씀드릴 수 있다고.대학 진학이 예전만큼 취업을 담보하지 못하자, 등록금과 4년을 치른 뒤 뒤늦게 기술을 배우러 돌아오는 청년이 역대 최대를 기록했다. 한국폴리텍대학의 'U턴 입학생' 비율은 2021년 16.8%에서 2025년 25.2%로 올랐다. 지난해 입학생 5909명 가운데 1489명, 넷에 한 명꼴이다.사범대를 나와 물류자동화 기술로 스마트팩토리 기업에 들어간 청년의 이야기가 보도자료에 실렸다. 물론 이것은 폴리텍이 고른 성공 사례다. 기술을 배웠지만 자리를 찾지 못한 청년은 거기 실리지 않는다. 그래도 한 가지는 남는다. 이들은 등록금과 시간을 먼저 치른 뒤에야 '대체하기 어려운 실무 능력'이라는 답에 닿았다.비슷한 신호가 마이스터고에서도 보인다. 반도체 호황에 힘입어 SK하이닉스와 산학협력을 맺은 한국반도체마이스터고는 올해 신입생 경쟁률이 1.67대 1, 충북반도체고는 2.26대 1을 기록했다. 검정고시로 고졸 자격을 딴 뒤 대학에 진학한 학생이 자퇴를 하고서라도 수원하이텍고에 다시 들어갈 수 있는지 문의했다는 한국경제 보도(9월 10일)도 있었다. 대학을 나온 뒤가 아니라, 대학을 그만두고서라도 돌아오겠다는 것이었다. 그런데 나는 이 열기가 마음 편하지만은 않다. 산업의 호황을 보고 고른 선택은 호황이 끝날 때 함께 흔들린다. 그것 역시 아이 대신 어른이 하는 또 하나의 베팅이다.로봇공학에는 인간에게 어려운 고도의 추론은 컴퓨터에 쉽고, 인간에게 쉬운 감각운동과 현장 기술은 기계에 극도로 어렵다는 '모라벡의 역설'이 있다. 그러나 이 명제는 1980년대에 나왔고, 학습 모델이 빠르게 발전하며 '손끝의 영역'마저 좁아지고 있다는 반론이 만만치 않다. 로봇을 가르치는 학교의 교장으로서 나는 그 반론이 맞을 가능성을 더 크게 본다. 그래서 우리 학교가 목표로 삼는 것도 특정 기술의 숙달이 아니라, 기술이 바뀔 때 다시 배울 수 있는 몸과 태도다.물론 직업계고가 안전지대라는 뜻은 아니다. 우리 학교가 다루는 로봇·자동화도, 그날 옆 부스에 나온 웹툰·소프트웨어·디자인 계열도 설계와 제어 코드의 상당 부분은 이미 AI가 초안을 내놓는다. 중요한 것은 학교의 간판이 아니라, 기계가 대신할 수 없는 감각과 숙련을 얼마나 일찍, 얼마나 깊이 쌓느냐다.지표도 정직하게 볼 필요가 있다. 교육부와 한국교육개발원의 2025년 직업계고 졸업자 취업통계를 보면, 진학자·입대자 등을 제외한 취업 가능자 기준 취업률은 55.2%로 전년보다 0.1%포인트 낮아졌다. 반면 2차 유지취업률은 68.2%로 2.0%포인트, 300인 이상 기업 취업자 비중은 36.3%로 4년 연속 올랐다. 뒤집으면 셋 중 한 명은 1년 뒤 보험 자격을 유지하지 못했다는 뜻인데, 회사를 옮겨도 자격이 이어지면 '유지'로 잡히고 남은 31.8%에는 진학이나 입대도 섞여 있어 '셋 중 한 명이 실패했다'고 읽을 수는 없다. 그래도 첫 일자리에서 1년을 버티는 일이 당연하지 않다는 사실은 남는다. 나는 이 숫자를 가린 채 학교를 권하고 싶지 않다.취업률의 분모가 줄어든 이유는 진학이다. 2025년 진학률은 49.2%(2만 9373명)로 전년보다 1.2%포인트 올라 절반에 육박한다. 직업계고가 취업 아니면 진학이라는 낡은 양자택일의 문이 아니라, 두 갈래 길이 모두 열린 통로라는 뜻이다. 반면 일반고 졸업생이 대학에 간 뒤 어떻게 됐는지는 학교 단위로 공표되지 않는다. '어디가 안전한가'라는 질문은 지금 우리가 가진 숫자로는 답할 수 없고, 내가 그날 답하지 못한 데에는 그런 이유도 있었다.오해가 없기를 바란다. 일반고가 나쁜 선택이라는 말이 결코 아니다. 진로를 더 오래 고민할 여유를 준다는 것은 분명한 장점이다. 문제는 '고민 없이' 택하는 관성이지 일반고라는 선택지 자체가 아니다. 적성과 무관하게 떠밀리듯 오는 직업계고 역시 또 다른 형태의 유예일 뿐이라는 것을, 나는 직업계고 교장으로서 매년 확인한다. 어느 쪽 문으로 들어가든, 들어간 뒤에 무엇을 하느냐가 그 선택의 이름을 정한다.그래서 나는 부스를 찾는 학부모들에게 늘 세 가지를 권한다. 학교알리미에서 '졸업생의 진로 현황'을 최근 3년치 나란히 놓고 볼 것(한 해의 좋은 숫자는 호황이 만들 수 있지만 3년은 쉽게 꾸미지 못한다. 다만 이 숫자는 졸업 시점의 스냅샷일 뿐, 그 뒤 대학을 그만뒀는지 회사를 계속 다니는지까지는 알려주지 않는다), 그래서 졸업생이 어느 기업 어느 직무로 갔고 3년 뒤에도 남아 있는지는 학교에 직접 물을 것(학교가 답을 못 하면 그것도 하나의 답이다). 입학 후 전공을 바꿀 수 있는지와 대학으로 가는 길이 어떻게 설계돼 있는지 확인할 것.다시 그 질문을 마주한다면, 이번에는 이렇게 답하고 싶다. 안전한 길을 찾는 마음은 너무도 당연하지만, 요즘은 어느 쪽도 그 자체로 안전하지 않다고. 안전을 만드는 것은 학교 간판이 아니라 아이가 3년 동안 무엇을 쌓았는지 스스로 증명할 수 있느냐라고. 누군가 미리 그려준 지도를 의심 없이 따라가는 삶이 아니라, 서툴러도 제 손으로 자기 지도를 그리는 힘. 지금 우리 교육이 아이에게 건네야 할 진짜 진로는 학교 이름이 아니라 그 힘이 아닐까.