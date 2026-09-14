딸 결혼식에서 축가 한번 불렀다가 확 바뀐 노년

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큰사진보기 ▲지난 9월 11일, 서울문화예술교육센터 서초의 4층에서는 진행된 합창단 교육 ⓒ 이규승 관련사진보기

"어려분은 곧 우리나라 최고의 합창단원이 될 겁니다."

큰사진보기 ▲합창단에서 테너를 맡은 최고령 단원인 차성기 씨가 연습에 참여하고 있다 ⓒ 이규승 관련사진보기

"집에 가서도 계속 연습합니다. 그런데 아직 많이 부족해요. 특히 박자를 맞추는 게 쉽지 않더라고요."

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"화음이 참 좋았습니다."

"독창은 혼자 노래하니까 화음이 없잖아요. 합창을 하면서 다른 사람의 목소리가 더해지니까 화음이 이렇게 아름다운 것이구나 싶었어요. '아, 내가 이걸 잘 선택했구나' 하는 생각이 들었습니다."

큰사진보기 ▲지난 9월 11일, 서울문화예술교육센터 서초에서 음악에 관한 이야기를 들려줬다. ⓒ 이규승 관련사진보기

"딸에게 뭘 해줄까 고민했어요. 그러다가 나폴리에서 결혼식을 하니까 이탈리아 노래 한 곡을 불러주면 어떨까 생각했죠."

"1절을 부를 때는 다들 놀라서 쳐다보는 것 같았어요. 그런데 2절에 들어가니까 어디서 마음이 움직였는지 사람들이 같이 부르기 시작하더라고요."

"혼신의 힘을 다해서 배웠는데 그만두려고 하니 너무 아까웠어요."

큰사진보기 ▲AMUSS 시민합창단은 평균연령 61세, 총 41명으로 구성되었다. ⓒ 이규승 관련사진보기

"국민학교 4~5학년 때였을 겁니다. 그 노래를 부르다가 눈물을 쏟은 기억이 있어요."

"사회 생활을 해야 했으니까요. 일하다 보니 자연스럽게 음악과 멀어지게 되더라고요."

큰사진보기 ▲Amuss 합창단 연습장면 ⓒ 서울문화재단 제공 관련사진보기

"합창단은 나이 제한이 있다는 이야기를 여러 번 들었어요. 그래서 어디 지원하기가 쉽지 않았죠. 이번 공고를 보면서 '이번이 마지막 기회일 수도 있겠다'는 생각이 들었습니다."

"아무리 찍어도 마음에 안 들었어요. 자기소개와 노래를 2분 안에 넣어야 하니 노래도 중간에 잘리고요. 마지막 날에는 그냥 '한번 저질러보자' 하는 마음으로 보냈습니다."

큰사진보기 ▲AMUSS 합창단 연습장면 ⓒ 이규승 관련사진보기

"평생 일만 하다 끝낼 거예요?"

"언제까지 일을 하고 지낼 거예요? 평생 일만 하다가 끝낼 거예요?"

"그동안은 생활을 위해서 일을 했다면 이제는 내 자신에 대해서 좀 돌아봐야 하지 않을까 생각했습니다."

"나이가 들었다고 뒷방에 있을 게 아니라고 생각합니다. 항상 호기심을 가지고 배우는 자세로 있어야 하지 않을까요."

큰사진보기 ▲AMUSS 시믾바창단 연습장면 ⓒ 이규승 관련사진보기

"누구보다 가족이죠. 그중에서도 아내겠지요."

"3개월 동안 헌신을 다해서 쏟아부을 테니까요. 그때는 아마 '모두 다 이루었다'는 생각이 들지 않을까요. 그러기 위해서 열심히 해야죠."

"아리아를 좀 더 수준 높게 배우고 싶습니다. 그리고 기회가 된다면 콩쿠르에도 한번 나가보고 싶어요."

피아노에서 첫 음이 흘러나오자 우주호 지휘자는 합창단원에게 이렇게 말했다. 그의 말대로 서로 다른 목소리가 하나둘 합을 맞추기 시작했다.지난 11일, 서울문화예술교육센터 서초의 4층에 위치한 마스터클래스룸에 모인 41명의 단원들이 악보를 펼치며 지휘자의 손끝을 바라봤다. 테너 파트에는 올해 78세 차성기씨가 앉아 있었다. 그는 최근에 결성된 'AMUSS 시민합창단'의 최고령 단원이다.차씨는 악보와 지휘자를 번갈아 바라봤다. 음악이 멈추면 설명을 귀담아듣고, 다시 피아노 소리가 들리면 숨을 고른 뒤 목소리를 냈다.그가 사는 목동에서 서초까지 오는 데 대략 한 시간 남짓이다. 적지 않은 거리지만 그의 표정에서는 힘든 기색보다 설렘이 먼저 읽혔다. 지난 두 차례의 연습을 해본 소감을 묻자 차씨는 기다렸다는 듯 말했다.지난 5년간 주로 독창곡과 아리아를 공부해온 그에게 합창은 전혀 다른 세계였다.차씨가 다시 노래를 시작한 것은 코로나19가 시작될 무렵이다. 계기는 딸의 결혼이었다. 딸이 이탈리아 나폴리에서 결혼식을 올리자 아버지로서 특별한 선물을 해주고 싶었다.그가 선택한 곡은 '오 솔레 미오(O Sole Mio)'였다. 문제는 제대로 성악을 배워본 적이 없다는 것이었다. 혼자 해보려 했지만 뜻대로 되지 않았다. 결국 개인 레슨 선생을 찾아 6개월 동안 노래를 배웠다. 결혼식 당일, 차씨는 나폴리 사람들을 비롯한 하객들 앞에 섰다.딸에게 들려주려고 시작한 노래였다. 그런데 정작 그 노래는 아버지의 남은 인생을 바꾸어 놓았다. 한국으로 돌아온 뒤 그는 성악을 그만두려고 했다. 하지만 6개월 동안 온 힘을 쏟아 배운 노래를 그대로 내려놓기가 아까웠다.그렇게 레슨은 계속됐다. 가곡을 배우고 아리아를 불렀다. 어느새 4~5년이 흘렀다.사실 차씨와 노래의 인연은 그보다 훨씬 오래됐다. 그의 집안은 대대로 가톨릭 신앙을 이어왔다. 6·25전쟁 때 아버지를 잃은 뒤 어린 차씨는 어머니 손을 잡고 성당에 다녔다. 서울 약현성당 성가대에서도 노래했다. 지금까지 기억에 남아 있는 곡은 'Panis Angelicus(생명의 양식)'다.그러나 노래를 좋아하던 소년의 삶은 음악과 다른 길로 흘러갔다. 아버지가 일찍 세상을 떠나면서 집안 형편을 생각해야 했다. 대학을 졸업한 뒤 곧바로 생업에 뛰어들었고, 이후 수십 년을 과학기술 분야에서 일했다.성가대에서 노래하던 소년이 다시 합창단의 악보를 펼쳐 들기까지 60년 가까운 시간이 흘렀다.차씨는 평소 문화예술에 관심이 많았다. 서울문화재단 홈페이지를 컴퓨터에 연결해 놓고 새로운 프로그램을 수시로 찾아볼 정도다. 그러다 'AMUSS 시민합창단' 모집 공고를 발견했다. 마음이 움직였다.지원하려면 자기소개와 자유곡을 합쳐 2분 이내의 영상을 제출해야 했다. 당시 배우고 있던 우리 가곡 '마중'과 이탈리아 칸초네 'Core 'ngrato(무정한 마음)'를 놓고 고민했다. 휴대전화 앞에 혼자 서서 영상을 찍었다. 한 번 찍고 다시 찍었다. 또 마음에 들지 않아 다시 불렀다. 그렇게 찍은 영상이 20여 개에 이르렀다.결과는 합격이었다. 가족들의 첫 반응은 "웬일이야?"였다. 정작 차씨 자신도 합격을 확신하지 못했다고 했다. 아내는 남편에게 짧게 한 마디를 건네며 용기를 북돋아줬다.서울문화예술교육센터 서초에서 운영하는 AMUSS 시민합창단에는 모두 75명이 지원해 41명이 선발됐다. 평균 연령은 61세. 각 연령대를 보면, 50대가 19명, 60대 15명, 70대 7명이다. 그중에서 최고령이 바로 차씨다. 41명 가운데 합창 경험이 있는 사람은 27명, 경험이 없는 사람도 14명이란다.서로 살아온 삶도, 음악을 접해온 시간도 다르다. 그러나 합창단에서는 모두 같은 악보를 들고 같은 곳을 바라본다. 교육은 발성과 호흡, 음정과 리듬부터 시작해 파트 연습과 앙상블, 합창 마스터클래스, 시창·청음, 공연 리허설까지 총 20회에 걸쳐 이어진다. 그리고 그 끝에는 오는 11월 21일 최종 발표공연이 기다리고 있다.차씨가 60여 년 만에 다시 만난 합창의 가장 큰 매력은 '잘 부르는 것'만이 아니었다. 내 목소리를 내면서 동시에 다른 사람의 소리를 듣는 것. 혼자서는 만들 수 없는 소리를 함께 만들어내는 것이었다.차씨에게 78세에 다시 무언가를 시작한다는 것이 어떤 의미인지 물었다. 그는 몇 년 전 아내에게 들었던 한 마디를 꺼냈다. 70대 초반까지 현직에서 일했던 그는 은퇴할 생각이 별로 없었다. 돈이 부족해서라기보다 오랫동안 일을 중심으로 살아오면서 일하지 않는 자신의 모습을 상상하기 어려웠다. 그때 아내가 물었다.차씨는 그 말을 듣고 정신이 번쩍 들었단다.은퇴한 뒤 그는 전혀 다른 삶을 시작했다. 먼저 글을 썼다. 과학기술 분야에서 30~40년간 경험한 것을 후배들에게 전하고 싶어 전공서적을 썼고 여행과 손주 이야기도 기록했다. 그러다 수필을 본격적으로 공부했고 수필가로 등단했다.두 달 전에는 첫 수필집 <사랑은 다 쏟고 가자>도 펴냈다. 동화책도 썼다. 과학기술인으로 수십 년을 살아온 사람이 70대에 수필가가 되고, 성악을 배우고, 78세에 다시 합창단원이 된 것이다. 그는 과거 시민교육 현장에서 '액티브 시니어'를 주제로 강의했던 경험도 있다고 했다. 그때 다른 사람들의 사례를 소개했던 차씨가 이제는 스스로 그 삶을 살아가고 있다.오는 11월 21일 오후 5시, 서울체임버홀. 차씨는 다른 단원들과 함께, 총 41명의 한 사람으로 무대에 선다. 공연 날 객석에 꼭 있었으면 하는 사람이 누구인지 물었다.평생 일만 하던 남편에게 "언제까지 일만 할 거냐"고 물었던 사람. 78세에 합창단원이 된 남편에게 "잘 해낼 것"이라고 말해준 사람이다. 아내가 객석에서 자신을 바라보는 가운데 마지막 노래를 마치고 박수를 받는다면 어떤 마음일까.그런데 인터뷰가 끝날 무렵 다시 물었다. 이 무대가 끝나면 다음에는 무엇을 하고 싶으냐고. 차씨는 망설이지 않았다. 책을 더 쓰고 싶다고 했다. 아직 기록해야 할 과학기술 이야기도 있고 수필집도 계속 펴내고 싶다. 노래도 끝나지 않았다.78세의 다음 목표는 명확해 보였다. 사람들은 인생을 흔히 나이로 제단한다. 배울 나이, 일할 나이, 은퇴할 나이. 그러나 차씨를 만나고 돌아오는 길에는 이런 생각이 남았다. 어쩌면 나이 든다는 것은 할 수 있는 일이 하나씩 줄어드는 것이 아니라, 그동안 미뤄두었던 '나'를 하나씩 되찾아가는 과정인지도 모른다.연습을 마친 차씨가 악보를 챙겼다. 11월 피날레 무대까지 아직 맞춰야 할 박자도 많고 익혀야 할 노래도 남아 있다. 하지만 일흔여덟 살의 그에게 그것은 부담보다 기다림에 가까워 보였다.차성기씨의 인생이라는 악보에는 아직 부르지 않은 노래가 남아 있다. 그리고 그가 넘겨야 할 다음 페이지도 아직 많이 남았다. 그래서 더욱 그의 앞날에 박수를 보낸다.