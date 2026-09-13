노무현 대통령이 파키스탄 대통령에 한 질문… 23년 전 파병의 고민

큰사진보기 ▲한-파키스탄 정상 악수2003년 11월 6일 오전 청와대에서 열린 공식환영식에서 무샤라프 파키스탄 대통령과 노무현 대통령이 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"노무현은 먼저 한국이 이라크에 파병할 경우 이슬람 국가들의 반응이 어떨지 물었다. 무샤라프 대통령(파키스탄)은 "별로 개의치 않을 것"이라고 답했다. 이어서 "한국이 군대를 파병할 경우 어떤 성격의 군대여야 하고, 이라크에서 어떤 일을 할 수 있을까요?"라고 질문하자 무샤라프 대통령은 주저 없이 " 이라크 재건을 도와주는 일을 하는 것이 이라크 국민의 마음을 살 수 있을 것입니다. 경찰 활동은 절대로 하지 말고, 특히 문제 지역에서는 더더욱 그러합니다"라고 대답했다. (중략)



이로써 추가 파병을 둘러싼 기나긴 논쟁은 종지부를 찍었다. 12월 17일에 열린 안보관계 장관회의에서 정부는 '3000명 이내 독자적 지역 담당 혼성 부대'를 골자로 한 파병동의안을 최종 확정했다. 부대는 사단편제를 갖추었고 자이툰(Zaytun)을 명명되었는데, 이는 '올리브'라는 뜻의 아랍어로 '평화'를 상징했다." - <노무현 평전> 405쪽(사람사는세상 노무현재단 기획, 윤태영 지음, 위즈덤하우스)

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큰사진보기 ▲에스마일 바가이 이란 외무부 대변인이 7일 X에 올린 글. 한국어로 올렸다. ⓒ @IRIMFA_SPOX 관련사진보기

지금 호르무즈는 엄연히 주권국가인 이란정규군과 정예 혁명수비대가 시퍼렇게 눈을 뜨고 있는 실전 교전 구역

큰사진보기 ▲인권·노동·종교·평화·민중 등 601개 시민사회단체와 조국혁신당·진보당·기본소득당 관계자들이 9일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 기자회견을 열어 미국의 호르무즈해협 군사적 기여 압박을 규탄하며 이재명 정부에 한국군 파병 검토 중단을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

이재명 정부는 어디를 어떻게 조사하는지, 누가 조사하는지 등의 내용을 공식적으로 밝히지 않고 있다

[참고 기사]

덧붙이는 글 | 기사 내 인용된 한국갤럽 9월 2주차 정례조사는 9월 8~10일 전국 만 18세 이상 1000명 대상 전화면접 방식으로 진행됐으며 휴대전화 가상번호(100%) 이용했습니다(응답률 9.4%). 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p입니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고하면 됩니다.