'싼값 자동차 거래'부터 마약류 관리까지... 이천시 감사서 65건 적발

큰사진보기 ▲경기도가 이천시를 대상으로 실시한 종합감사에서 부적정한 인사와 인허가, 공유재산·마약류 관리 소홀 등 65건이 적발됐다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기도가 이천시를 대상으로 실시한 종합감사에서 부적정한 인사와 인허가, 공유재산·마약류 관리 소홀 등 65건을 적발했다.11일 경기도의 '2026년 이천시 종합감사 결과보고서'에 따르면 도는 지난 4월 22∼30일 이천시와 소속기관을 대상으로 2021년 10월 이후 업무 전반에 대한 감사를 벌였다.감사 결과 행정상 조치는 65건으로 기관경고 3건, 시정 17건, 주의 42건, 통보 23건이다. 한 건에 복수 처분이 내려진 경우가 있어 세부 처분 건수 합계는 전체 지적 건수보다 많다.신분상 조치는 경징계 3명과 훈계 35명 등 모두 38명이다. 재정상으로는 16억2천544만원을 추징·회수하도록 했다.주요 지적 사례를 보면 한 공무원은 직무 관련 업체와 시세보다 저렴한 가격으로 자동차를 거래해 재산상 이익을 취득한 것으로 조사됐다.경기도는 이 공무원이 '부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률'을 위반했으며, 해당 거래 사실을 정해진 기간 내 소속 기관장에게 신고하지 않아 '공직자의 이해충돌 방지법'도 위반했다고 판단했다. 도는 관련자를 경징계하도록 하고 법 위반 사실을 과태료 재판 관할 법원에 통보하도록 했다.농지전용 허가 과정에서도 부적정한 업무 처리가 확인됐다. 시는 보전관리지역 내 동일 농지에 연접해 단독주택을 건축할 경우 농지전용 면적이 1천㎡를 초과할 수 없는데도 특정 지역에서 2023∼2025년 10차례에 걸쳐 제한면적을 7천514㎡ 초과해 농지전용허가를 한 것으로 조사됐다.공무원 인사에서는 필수보직기간을 채우지 않은 직원에 대한 전보가 과도하게 이뤄진 사실이 적발됐다. 감사 대상 일부 연도의 필수보직기간 미도과자 전보 비율은 47.5∼55.1%로 나타났다.특히 필수보직기간을 채우지 않은 직원 1150명을 전보하면서 이 가운데 477명에 대해 사전에 받아야 할 인사위원회 심의를 거치지 않은 것으로 조사됐다.경력경쟁임용자 7명도 최초 직위 임용일부터 3년의 필수보직기간을 채우지 않은 상태에서 다른 직위로 전보됐다.경기도는 이천시의 인사 운영에 대해 기관경고하고 관련자를 훈계하도록 했다.마약류 관리에서도 문제가 적발됐다. 이천시는 일부 병원과 약국이 폐업하는 과정에서 마약류취급자가 보유하고 있던 프로포폴 등 12종의 마약류 실물 재고를 확인하지 않은 채 폐업 처리한 것으로 조사됐다.이에 따라 해당 마약류의 유실이나 불법 유통 여부 등 행방이 감사 당시까지 파악되지 않은 것으로 나타났다.동물병원 4곳에서는 마약류통합관리시스템상 재고가 마이너스로 누적됐고, 일부 마약류는 취급 후 769일이 지나도록 시스템에 보고되지 않았지만 이천시는 제대로 지도·점검하지 않은 것으로 조사됐다.경기도는 실제 재고와 시스템상 재고가 일치하지 않는 마약류취급자에 대해 행정처분과 고발 또는 수사의뢰 등 필요한 조치를 하도록 했다.개발행위허가 과정에서는 연접한 토지에 대한 신청이 하나의 사업에 해당하는지 제대로 검토하지 않고 허가한 사례가 적발돼 관련자 1명에 대해 경징계 등이 요구됐다.공유재산 관리에서는 법령상 수의 사용허가 대상이 아닌데도 수의 방식으로 사용을 허가하거나 무상 사용허가 과정에서 공유재산심의회 심의를 거치지 않은 사례가 확인됐다.이 밖에도 소기업·소상공인 확인서가 없는 업체와 물품·용역 수의계약을 체결하거나 건설공사의 품질시험계획과 품질관리자 배치를 제대로 관리하지 않은 사례 등이 적발됐다.이번 감사는 2021년 11월 이후 4년 5개월 만에 실시됐다. 전체 지적 건수는 이전 감사와 같은 65건이지만 기관경고는 0건에서 3건으로, 징계 인원은 2명에서 3명으로 늘었다.경기도는 "일부 공무원들이 위법한 업무수행으로 행정에 대한 신뢰와 공정성을 저해하고 있다"며 법령에 따른 시정과 개선대책 마련을 요구했다.이천시는 행정·재정상 시정 및 신분상 조치 사항을 원칙적으로 2개월 이내 처리해 경기도에 보고해야 한다.