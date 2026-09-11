80년이 지나서야 윤동주의 '부끄러움'을 알았다

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큰사진보기 ▲영화 <동주> 포스터여수지역사회연구소에서 10일 저녁 단체 관람을 추진했다. ⓒ 김경희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영화 <동주>연구소에서 여러 회원들이 함께 영화 관람 ⓒ 김경희 관련사진보기

"죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를."

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통에도 실립니다.이 기사는 여수넷통에도 실립니다.학창시절 시험을 위한 시로만 읽고 지난친 세월이 너무 길고 나의 무지함에 고개가 숙여진다.

10일 저녁, 여수지역사회연구소 회원 몇 명과 함께 영화 <동주>를 관람했다. 흑백 화면 속 윤동주와 송몽규의 짧은 삶이 끝나고 자막이 올라갔다. 쉽게 자리에서 일어나지 못했다. 마음 한쪽이 먹먹했다. 함께 영화를 본 회원 중 작가로 활동하는 분이 있었다. 이 영화를 두 번째 본다는 그는 "두 번째 보는데도 눈시울이 붉어진다"고 했다.그러면서 송우혜 작가의 <윤동주 평전>을 꼭 한번 읽어보라고 권했다.'서시', '쉽게 씌어진 시', '참회록', '별 헤는 밤'. 모르는 시들이 아니다. 학창 시절 국어 시간에 배웠고 시험을 보기 위해 주제와 시어의 의미를 외웠다. "죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를"이라는 '서시'의 첫 구절은 지금도 자연스럽게 떠오른다. 그런데 나는 윤동주의 시를 정말 알고 있었을까. 영화 <동주>를 보고 다시 읽으니 같은 시가 아니었다. 그동안 내가 알고 있던 윤동주는 그의 삶 가운데 아주 작은 부분이었구나 싶었다.시험 문제를 풀기 위해 외웠던 '부끄럼'이라는 말이 이제야 가슴에 걸렸다. '쉽게 씌어진 시'에서 시가 쉽게 씌어지는 것을 부끄러워했던 마음도, '참회록'에서 자신을 들여다보던 청년의 마음도 전과는 다르게 다가왔다. 시가 이렇게 마음 아린 시대의 기록이었다는 것을 너무 늦게 알았다. 영화 속 윤동주의 곁에는 늘 송몽규가 있었다.두 사람은 1917년 북간도에서 태어난 고종사촌이자 친구였다. 함께 자라고 공부했지만 시대를 살아가는 방식에는 차이가 있었다. 송몽규는 일찍부터 독립운동에 뛰어들었고, 윤동주는 시를 쓰며 끊임없이 자신을 돌아봤다. 윤동주의 시가 오늘까지 우리 곁에 남아 있는 동안, 그와 같은 시대를 치열하게 살았던 송몽규의 삶은 상대적으로 잘 알려지지 않았다는 것도 새삼 생각하게 됐다.하지만 윤동주의 시 역시 시대를 외면한 것은 아니었다. 오히려 그는 자신에게 더 엄격했던 것 같다. 나라를 빼앗긴 시대를 살아가면서 자신은 무엇을 하고 있는지, 어떻게 살아야 하는지를 끊임없이 물었다. 그 질문이 80여 년의 시간을 건너 오늘을 살아가는 우리에게도 닿는다. 지금은 윤동주가 살았던 시대와 분명 다르다. 우리는 자유롭게 말하고 투표하며 잘못된 권력과 사회를 비판할 수 있다. 그런데 그 자유를 우리는 어떻게 사용하고 있을까.생각이 다르다는 이유로 쉽게 편을 가르고, 얼굴을 마주했다면 하지 못했을 말을 인터넷에서는 아무렇지 않게 내뱉는다. 내가 믿고 싶은 이야기만 믿고, 내 편의 잘못에는 눈을 감으면서 상대편의 잘못에는 쉽게 분노하기도 한다. 그럴 때 윤동주의 '부끄러움'을 떠올려 본다. 요즘 우리 사회에도 이런 '부끄러움'이 조금은 필요하지 않을까.잘못했다고 말하는 것이 지는 것이 아니고, 내가 틀릴 수도 있음을 인정하는 것이 부끄러운 일도 아니다. 서로를 향한 목소리는 커져가는데 정작 자기 자신에게 던지는 질문은 점점 작아지고 있는 것은 아닌지 돌아보게 된다. 윤동주와 송몽규는 일본 유학 중 독립운동 협의로 체포돼 후쿠오카형무소에 수감됐다. 윤동주는 1945년 2월 16일, 송몽규는 3월 7일 세상을 떠났다. 광복을 불과 몇 달 앞둔 때였다. 그토록 기다렸을 해방된 조국을 두 사람은 끝내 보지 못했다.영화가 끝난 뒤 "두 번째 보는데도 눈시울이 붉어진다"던 회원의 말이 오래 남았다. 나 역시 그랬다. 80여 년이 지나 영화 한 편을 보고서야 윤동주의 시를 조금이나마 이해하게 됐다는 것이 부끄러웠다. 교과서에서 그렇게 많이 만났던 시인인데 나는 그의 작품을 시험을 위한 시로만 읽고 지나쳤던 것은 아닐까. 이제라도 다시 읽어보려 한다. 함께 영화를 본 회원이 권한 송우혜 작가의 <윤동주 평전>도 읽어볼 생각이다.이번 영화 관람은 여수지역사회연구소가 회원들의 문화생활을 위해 마련한 자리였다. 뜻밖에 좋은 영화를 한 편을 만나 오래도록 마음에 남을 것 같다. 연구소에서는 회원들의 반응이 좋으면 앞으로 2주에 한 번씩 이어갈 계획이라고 한다. 영화 한 편이 오래전에 배웠던 시를 다시 펼치게 했다. 그리고 스물일곱의 짧은 생을 살다 간 청년이 80여 년의 시간을 건너 나에게 묻고 있는 것 같다.