3년 차와 30년 차... 우리는 '모녀 국어교사'입니다

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큰사진보기 ▲2026년 함께 하는 2학년 담임 선생님! 서로 돕고 이해하며 아이들을 바라보고 가르치는 일을 즐기는 사람들이다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲갤러기에 저장된 소소한 기억들 중 몇 가지, 힘든 날에는 꺼내 보며 용기를 내 본다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 브런치에도 실립니다.

퇴근 후 큰딸에게 전화를 거니, '2026 인천교육종단연구 워크숍' 사진과 함께 연수 중이라는 메시지가 울린다. 결혼한 지 이제 서너 달, 여전히 열심히 생활하는 딸의 모습은 변함이 없다.딸은 발령받은 지 올해 3년 차인 신규교사, 엄마인 나는 퇴직을 앞둔 30여 년 차 원로교사이다. 모녀 국어교사! 얼마나 바라고 바라던 일이었던가. 임용 고시를 치르고 딸의 최종 합격을 확인하던 그날의 기쁨과 설렘이 아직도 가시지 않는다.자식이 나와 같은 전공을 선택해 공부를 하고, 나와 같은 직업을 향해 수 년간 노력을 기울이고, 결국에는 그 직업을 통해 보람과 기쁨을 얻는다는 것은 생각보다 훨씬 많은 의미를 지닌다. 부모로서, 선배 교사로서 고맙고 감사하고 자랑스럽다.나의 교직 생활을 돌아본다. 강산이 세 번 바뀔 정도의 긴 시간이 정말 후딱 지나간 듯하다. 학생과 교직에 대한 순수한 열정으로 의욕이 하늘을 찌르던 신규 시절, 갈팡질팡, 우왕좌왕의 모습으로 시행착오를 거듭하면서 아이들 따라 나도 성장했다.참된 교사란 어떤 모습인가, 고민하며 맞이한 수많은 날들! 국어 수업, 담임교사, 업무 담당 교사 등 쌓여만 가는 수업과 행정 업무 속에서 헤매고 버티고 해결하며 지나온 시간이 새삼 새롭다.'수업만 하고 싶어요'라는 말이 절로 나올 정도로 다양한 행정 업무로 분주한 교직이다. 수업이 교사의 본질이지만 현실은 수업에만 몰두할 수 없는 일이 매일 벌어진다. 교사의 능력이 수업보다는 행정 업무 수행 능력으로 드러나고 평가받을 때는 쓴웃음이 종종 나오기도 한다.큰딸이 그렇게 원하던 교사가 되었을 때, 기쁨도 잠시 부모로서, 선배교사로서 걱정이 앞섰다. 악성민원으로 , 아동학대 신고로 교사의 정당한 교육적 지도마저 어려워진 마당에 내 딸이 안전하게 교사의 길을 걸을 수 있을까?친구끼리 조금만 잘못 쳐다봐도 학폭 사안에 연루되고, 친구 사이의 순수한 감정마저 거칠어진 곳에서 과연 내 딸은 보람과 행복을 얻을 수 있을까? 학교생활에서 각종 안전사고 등의 부담을 감당해야 하는 이 무거운 현실에서 의연하게 교육자의 자세를 유지할 수 있을까?다행히 딸은 나의 동료 교사, 후배 교사, 동 교과 교사가 되어 교직에서 고군분투 중이다. 기쁨에 겨운 얼굴로 그날의 수업을 이야기할 때도 있고, 어느 날은 세상 무너진 듯 의기소침해져 학생과 학교에 관한 근심을 털어놓을 때도 있다.그래서 저녁에는 저경력 교사와 원로 교사가 모인 자발적 '전학공' 모임이 집에서 펼쳐졌다. '전문적 학습 공동체', 교사가 허심탄회하게 마음을 터놓으며 수업에서, 생활지도에서, 상담에서 느끼고 겪은 실수와 어려움을 나누고 아픔과 상처를 함께 극복해 가는 모임을 이르는 명칭이다.이런저런 이유로 힘들어하는 부적응 학생을 어떻게 지도해야 할까요?라는 딸의 문의에 나는 그간의 경험과 지혜를 살려 의견을 말해 준다. 국어 수업, 이런 단원에 이런 문제가 있는데 이것을 해결하려면 어떠한 학습 방법이 좋을까요? 아이들 사이에 이런 갈등과 오해로 학급 경영이 어려운데 현명한 해결책이 있을까요? 학부모님께 이런 오해를 받아 속상했는데, 어찌 대응하고 풀어가야 할까요? 등등 모녀 교사의 대화가 끊임없이 식탁에서 이어졌다.'엄마, 이런 편지를 학생에게 받아 눈물이 핑 돌았어요. 아이가 결국에는 제 진심을 알아주어 정말 고마웠어요. 제 국어 수업이 그렇게 재미있대요. 그래서 국어 과목에 흥미가 생겼다고 해요. 오늘 업무 처리를 정말 빠르게 수행해서 칭찬을 받았어요. 바르고 건강한 아이들이 정말 예뻐요.'딸과 나는 서로를 향한 응원과 지지 속에서 자잘한 문제부터 큰 고민까지 공유하며 성장 중이다. 혼자가 아니라는 믿음, 함께 하면 좀 더 수월하게 이 길을 걸을 수 있다는 든든함이 얼마나 중요한지 알기에 학교에서도 연대해 언제든 도움을 주고받는 선배교사의 모습이 되고 싶다.전임교에서 학년부장일 때, 가까이 지낸 저경력 교사가 있었다. 마침 그 반의 부담임이라 이런저런 학생의 문제를 공유하며 나의 경험과 그 선생님의 민감성, 합리성을 더해 아이들 상담이나 문제행동 수정을 하는 데 협업했다. 함께 손을 잡으면 훨씬 더 수월하게 나아갈 수 있음을 경험했다.원로 교사의 숙달된 경험 만큼이나 저경력 교사가 지닌 강점 또한 눈부시다. 에드테크에 능한 교사, 갖가지 도구를 이용하여 학생, 배움 중심 수업을 하는 그들의 열정과 정보력이 마냥 부럽다. 학생과 수업에 대한 순수한 열정과 노력, 분주한 발걸음, 친절한 말투, 건강한 체력 등 그리고 다양한 연수와 전학공 모임의 적극적인 참여까지! 부지런히 배우고 진지하게 실천하는 젊은 교사의 행보가 감동적이다.동 교과 회의에서 수업 시수를 정하거나, 업무를 분장하거나, 업무 협조가 필요할 때, 경력을 내세워 유세를 부리거나 나이 탓으로 게으름을 피운다는 것은 참 볼품없는 모습이다. 마땅히 할 일을 수행하고, 이기적인 모습이 아닌 협력하는 자세로 합리적이고 민주적으로 일을 하는 것은 후배든 선배든 가리지 않고 장착해야 할 근무자세다.진정한 역지사지 마음은 어디서 나오는가! 딸이 교생이 되었을 때, 매년 봄이면 만나는 교생들이 달리 보였다. 무심히 지나치던 교생에게 좀 더 적극적으로 관심을 가지고 그들의 앞날을 응원하며 도움을 주고 싶었다. 학습, 생활지도, 업무 파악 등 조금이라도 보탬이 되고자 노력하는 나를 보고 피식 웃음이 나왔다.나는 딸을 통해 학교의 저경력 교사를 이해하고, 딸은 나를 통해 교무실의 고경력 교사를 바라본다. 자녀가 부모와 유사한 직종에 종사했을 경우, 적응도나 업무 수행력이 높다는 연구 결과를 기사로 접한 적이 있다. 나의 직업이 딸에게 이어져 교사와 학생이 행복해지고, 학교가 안전하고 즐거운 곳이 되는 데 도움이 된다면 얼마나 뿌듯한 일인가!아무리 교사의 권위가 낮아지고, 교직을 바라보는 시선이 냉정하다 할지라도, 교사는 아이들을 좋아하고, 교직을 진심으로 위하는 사람들이다. 내 주변에 있는 교사 대부분이 사명감으로 아이들과 교실을 지키고 있다. 아이들의 사소한 성장과 변화에 진심으로 박수를 보내고, 이심전심으로 학생과 교감하며 그들의 건강한 성장을 위해 애쓰고 있다. 교직이 좋아 선생님이 된 교사들이 더 이상 지치거나 무력감을 느끼거나 위험해지지 않았으면 좋겠다.나의 스마트폰 갤러리에는 아이들과의 추억이 수 년간 차곡차곡 쌓여 가고 있다. 아이들이 쓴 소소한 내용의 편지부터 자잘한 마음의 선물까지 모두 사진으로 저장해 놓았다. 가끔 지치거나 힘들 때 보람과 웃음으로 위안을 받는 곳, 선생님에 대한 존경과 사랑이 모여 있는 곳, 나의 정체성을 깨닫고 다시 힘을 낼 수 있는 장면을 일부러 모아놓은 곳이다.배움의 중요함을 알고, 학교와 교사의 필요성을 체감하며, 흔들리지 않을 초심으로 오늘도 칠판 앞에 설 것이다. 아이들의 초롱한 눈망울을 바라보며 삶의 지혜를 나누는 어른으로서 내 일을 수행할 것이다. 나는 아이들을 좋아하고 가르치는 일을 즐기는 사람, 나의 직업을 사랑하고 자랑스러워하는 교사이다.