반가운 시골마을 돌잔치, 마을주민들도 모였다

큰사진보기 ▲가은양의 돌잔치를 축하해주는 영전2리 마을주민들아기 울음 소리가 들린 지 오래인 시골마을 충남 태안군 소원면 영전2리에서 돌잔치가 열렸다. 11일 열린 이날의 돌잔치에는 마을 어르신들이 총출동해 가은양의 첫 번째 돌잔치를 축하해줬다. 이에 보답하듯 가은양의 아빠 주명훈씨는 마을주민들에게 식사를 대접하며 시골마을의 정겨움을 더했다. ⓒ 김동이 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲첫 돌 맞은 가은 양의 가족들아기 울음 소리가 마른 지 오래인 시골마을 충남 태안군 소원면 영전2리에서 돌잔치가 열렸다. 11일 열린 이날의 돌잔치에는 마을어르신들이 총출동해 가은양의 첫 번째 돌잔치를 축하해줬다. 이에 보답하듯 가은양의 아빠 주명훈씨는 마을주민들에게 식사를 대접하며 시골마을의 정겨움을 더했다. ⓒ 김동이 관련사진보기

어린아이 울음소리가 그리운 고요한 시골마을에 돌을 맞은 아이를 위한 돌잔치가 열렸다. 돌잔치가 열린 집에 마을주민들도 모여들었다. 왜일까?충남 태안군 소원면 영전2리(이장 김경회, 노인회장 박상준, 새마을지도자 박강서) 마을. 11일 이 마을에서는 지난해 귀촌해 살고 있는 주명훈(40)씨의 딸 주가은 양의 돌잔치가 열렸다. 식당이나 파티룸을 빌려 돌잔치를 여는 경우는 종종 볼 수 있지만, 요즘 시골마을에서 돌잔치를 접하기란 쉽지 않다.영전2리 마을의 돌잔치도 언제 마지막으로 열린 지 기억이 나지 않을 정도로 오래 전 일이 되었다. 그래서일까. 바쁜 농사일을 제쳐 두고 가은 양의 돌잔치를 축하하기 위해 마을주민들이 오랜만에 한 자리에 모였다. 어린아이 돌잔치가 마을주민들의 잔치 마당이 된 것이다.태안군의 경우 지난해 2월 기준으로 인구 6만 선이 무너지고, 8월 기준으로 5만 8858명을 기록했다. 1년 6개월 여 만에 인구 1천명 이상이 감소하는 등 급격한 인구절벽 현상을 겪고 있다.특히, 행정안전부의 인구통계에 따르면 태안군의 올해 출생아 수는 1월부터 8월말까지 74명 정도다. 5월에는 단 1명의 아이만 태어났다.가은 양이 살고 있는 소원면에서는 올해 5월에 여자아이 1명이 태어났다. 요즘 시골마을에서는 어린아이 울음소리를 듣기 어려워졌다.이날 돌잔치가 열린 영전마을을 방문한 신경철 전 태안군의회의장은 "마을에서 돌잔치가 열리는 것도 오랜만이지만, 돌을 맞은 아이 부모가 마을 어르신들을 초청해 식사를 대접하는 정겨운 모습이 인상 깊었다"고 말했다.이 마을 최종화 부녀회장도 "우리 마을에서 열린 오랜만의 돌잔치다. 아이의 돌잔치가 온 마을주민들을 한 자리에 모이게 했다. 자연스레 미소가 지어질 정도로 흐뭇하다"라면서 "귀촌해 우리 마을로 온 아이 부모가 주민들을 초청해 식사 대접을 해줘서 고맙다. 살기 좋은 우리 마을이 정겨워진 것 같다"고 소회를 전했다.마을잔치를 연 가은 양의 아빠 주명훈씨는 "부모님은 20년 전에 귀농해 이 마을에서 정착해 살고 계셨고, 나는 작년에 인천에서 살다가 귀촌해 내려와 아버지를 도와 농사를 짓고 있다"면서 "이번에 가은이 돌잔치를 하면서 마을주민들과 함께 기쁨을 나누고 싶어 식사를 대접하게 됐는데, 마을어르신들이 함께 가은이 돌을 축하해주니 더욱 뜻깊은 것 같다"고 소감을 전했다. 더해 "첫 딸 돌잔치인데 앞으로 더 아이를 낳고 싶은 생각도 있다"고도 했다.태안군에서는 올해 1월부터 8월까지 74명의 아이가 태어났는데, 이중 남자아이가 31명, 여자아이가 43명이 태어났다. 태안군은 전국 89개 인구소멸지역에 속하기도 했다. 급속한 인구절벽에 대비하기 위한 시급한 대책 마련이 필요한 대목이다.