안 입는 옷 세 벌 들고 가니... '공익활동' 참여하셨습니다

'공익활동'이라는 말을 들으면 거창한 캠페인이나 전문적인 시민단체 활동부터 떠올리기 쉽다. 하지만 안 입는 옷을 다른 사람의 옷과 바꾸고, 풀린 밑단을 직접 고쳐 입는 일도 공익활동이 될 수 있다.
11일 서울 용산구 삼각지에 있는 서울시공익활동지원센터를 찾았다. 이날부터 12일까지 이틀 동안 열리는 '2026 서울공익활동박람회'를 둘러보기 위해서였다.
올해 박람회 주제는 '취향이 가치가 되는 곳, 삼각지 공지순례'다. 환경과 자원순환, 이동권, 다양성과 포용, 지역공동체 등 서로 다른 의제를 다루는 28개 단체와 기관이 참여해 40여 개 프로그램을 선보인다. 행사장을 돌아다니며 도장을 모으는 '순례' 형식을 빌렸지만, 현장에서 만난 공익활동은 관람에 머물지 않았다. 옷과 빈 용기, 고장 난 우산처럼 집에서 가져온 물건 하나가 새로운 활동의 출발점이 됐다.
안 입는 옷이 다른 사람의 옷으로
가장 먼저 찾은 곳은 사단법인 다시입다연구소가 운영하는 '21%파티'였다. 옷장에 잠들어 있던 의류와 패션잡화를 가져와 다른 사람이 내놓은 물건과 교환하는 행사다.
나도 더 이상 입지 않지만 버리기에는 아까웠던 옷 세 벌을 챙겨 갔다. 교환 대상은 단순히 처분하고 싶은 헌 옷이 아니었다. '친구에게 권할 수 있을 만큼 상태가 좋은 옷'이어야 한다. 현장에서 옷의 상태를 확인받은 뒤 가져온 수량만큼 교환 티켓을 받았다.
행사장에 진열된 옷에는 저마다 다른 사람의 취향과 시간이 남아 있었다. 옷가게에서 새 옷을 고를 때와 비슷한 설렘이 있었지만, 의미는 조금 달랐다. 누군가에게 필요 없어진 옷이 다른 사람에게는 새롭게 입고 싶은 옷이 되는 과정이었다.
마음에 드는 옷을 골라 교환하자 '21%파티 환경영수증'도 받았다. 영수증에는 옷 세 벌을 새로 사는 대신 중고 옷으로 선택하면 탄소배출량 약 11.44kg, 에너지 49.44kWh, 물 1008리터를 아낄 수 있다고 적혀 있었다.
옷 세 벌의 선택이 나무 한 그루가 522일 동안 흡수하는 탄소량, LED 전구를 198일 사용하는 전력, 한 사람이 366일 동안 마시는 물의 양과 비교돼 있었다. 숫자의 산정 방식과 조건에 따라 실제 효과에는 차이가 있을 수 있지만, 옷을 다시 입는 행위가 자원 절약과 어떻게 연결되는지 직관적으로 보여줬다.
환경을 위해 무엇을 해야 할지 막연하게 느껴질 때가 많다. 그러나 이미 만들어진 옷을 한 번 더 입는 일이라면 오늘 바로 시작할 수 있다.
직접 재봉틀을 밟아 옷을 고칠 수도
오후에는 같은 공간에서 진행된 재봉틀 의류 수선 체험도 진행된다. 수선 전문가에게 옷을 맡기고 기다리는 방식이 아니라, 안내를 받으며 참가자가 직접 재봉틀을 다뤄보는 1대1 체험존이다. 간단한 단추 꿰매는 법도 친절하게 알려준다. 짧은 체험이었지만 옷 한 벌을 고치는 데 필요한 손길과 기술을 조금이나마 느낄 수 있다.
수선 체험은 바지나 치마 길이 줄이기, 풀린 밑단처럼 비교적 간단한 작업을 대상으로 한다. 청바지와 아우터처럼 두꺼운 옷, 니트와 스판 소재처럼 잘 늘어나는 옷은 체험하기 어렵다. 하루 선착순 13명만 참여할 수 있어 현장 접수를 서두를 필요가 있다.
빠르게 사고 쉽게 버리는 생활에 익숙해지면서 수선은 점차 낯선 일이 됐다. 작은 구멍이나 풀린 밑단 때문에 옷을 버리고 새 옷을 사는 경우도 적지 않다. 그러나 수선집이 아니라 직접 손으로 실과 바늘을 잡고 재봉틀을 움직이면서 '고장 난 물건을 고쳐 쓰는 능력' 역시 되살려야 할 생활문화라는 생각이 들었다.
고쳐 쓰려 해도 고칠 곳이 없다
행사장 내 또 다른 한쪽에는 수리상점 곰손이 마련한 '수리할 권리' 전시가 열리고 있었다. 벽면에는 "고장 났다고 버리는 대신, 수리하는 사회가 필요합니다"라는 문구가 적혀 있었다.
수리할 권리란 소비자가 구입한 제품을 합리적인 비용으로 수리하고 오래 사용할 수 있어야 한다는 개념이다. 이를 위해서는 제조사가 부품을 일정 기간 보관하고, 수리 설명서를 공개하며, 제품을 처음부터 분해와 수선이 쉽도록 설계할 필요가 있다.
전시 자료에 따르면 물건 수리를 포기하는 이유로 '수리·수선할 곳을 찾지 못해서', '가격이 비싸서', '부품을 구할 수 없어서' 등이 제시됐다. 고쳐 쓰고 싶어도 수리점과 부품, 제품 정보가 없다면 소비자는 새 제품을 구입할 수밖에 없다.
수리상점 곰손 부스에서는 이러한 문제를 데이터와 그림으로 소개하는 데 그치지 않고 우산과 전선 수리도 진행했다. 자주 망가지는 충전기 전선을 고치거나 수재사용 클리커와 천연 클렌징밤 만들기 같은 체험도 함께 마련됐다.
수리는 개인의 알뜰한 소비 습관만을 의미하지 않는다. 수리할 수 있는 제품을 만들고, 동네에서 기술자를 쉽게 만나며, 적정한 가격으로 부품을 구할 수 있는 사회적 기반이 함께 필요하다. 그래서 '수리할 권리'는 소비자의 권리이면서 쓰레기를 줄이기 위한 공공의 과제이기도 하다.
빈 용기와 폐장난감도 공익활동의 출발점
또 다른 인기 공간으로 알맹상점 리필스테이션이 있다. 방문객이 가져온 깨끗한 빈 용기에 생활세제와 화장품을 필요한 만큼 담을 수 있었다. 일회용 컵을 사용하지 않는 '일회용 없다방'에서는 비건 음료와 간식도 무료 경험할 수 있다.
사단법인 트루의 '장난감의 재탄생을 위한 순례'에서는 버려진 장난감을 분해하고, 그 부품으로 새로운 장난감을 만드는 과정을 소개했다. 단순한 장난감 수리 서비스가 아니라 장난감이 어떤 재료와 부품으로 만들어졌는지 살펴보고 재사용 가능성을 찾아보는 프로그램이다.
계단뿌셔클럽 부스에서는 휠체어와 유아차 이용자도 편하게 이동할 수 있는 도시를 만드는 활동을 만날 수 있었다. 삼각지 골목의 접근성을 직접 조사하는 원데이클럽도 12일 진행된다.
이 밖에도 삼각지 일대를 걸으며 쓰레기를 줍는 플로깅, 버려진 폐비닐과 커피박·우유팩·바다유리를 활용한 업사이클 체험, 외로움 보관소, 문장채집소, 신이어상담소 마음자판기 등이 행사장 곳곳에 마련됐다.
각 부스가 다루는 의제는 달랐지만 여기엔 공통점이 있다. 시민에게 "좋은 일에 동참해 달라"고 일방적으로 호소하는 대신, 평소 좋아하는 일과 일상적인 행동에서 공익활동을 발견하도록 이끈다는 점이다.
옷을 좋아하는 사람은 옷을 바꿔 입으며 의류 폐기 문제를 접할 수 있고, 걷기를 좋아하는 사람은 플로깅에 참여할 수 있다. 만들기를 좋아한다면 버려진 자원으로 새로운 물건을 만들 수 있다. 공익활동에 대한 지식이 없어도 자신의 취향을 따라가다 보면 자연스럽게 사회문제와 만나는 구조다.
공익활동은 특별한 사람만 하는 게 아니었다
이번 박람회에서 인상적이었던 점은 구호를 전달하는 데 그치지 않고, 시민의 직접적인 참여를 지속가능한 사회에 대한 고민으로 자연스럽게 이어낸다는 것이었다. 옷장에서 잠자던 옷 세 벌은 다른 사람의 옷과 교환됐고, 입지 못했던 옷 한 벌은 바느질과 재봉틀을 거쳐 다시 입을 수 있게 됐다.
기후위기와 자원순환이라는 말은 거대한 담론처럼 멀게 느껴질 수 있다. 그러나 옷 한 벌을 더 오래 입고, 빈 용기를 다시 채우고, 고장 난 우산을 고쳐 쓰는 행동은 구체적이다. 개인의 작은 생활습관도 같은 생각을 가진 시민과 단체가 연결되면 새로운 문화를 만들고 제도의 변화를 이끄는 공익활동으로 확장될 수 있다.
'취향이 가치가 되는 곳'을 주제로 한 2026 서울공익활동박람회는 12일까지 오전 10시부터 오후 5시까지 서울시공익활동지원센터와 삼각지 일대에서 열린다. 참가비는 무료다. 일부 프로그램은 사전신청이 필요하며, 우산·전선 수리와 재봉틀 수선 등 현장 체험은 선착순으로 마감된다.
12일 행사장을 찾는다면 안 입는 옷이나 깨끗하게 씻어 말린 빈 용기, 고장 난 우산 중 하나를 챙겨가도 좋겠다. 모든 부스를 빠짐없이 돌아볼 필요는 없다. 버리려던 물건 하나를 다시 사용하는 경험만으로도 공익활동은 이미 시작된 셈이기 때문이다.
2026 서울공익활동박람회
일시: 2026년 9월 11일(금)~12일(토) 오전 10시~오후 5시
장소: 서울시공익활동지원센터 및 삼각지 일대
주소: 서울 용산구 백범로99길 40, 용산베르디움프렌즈 101동 지하 1층
교통: 지하철 4·6호선 삼각지역 8번 출구에서 도보 약 5분
참가비: 무료
참고: 일부 체험은 사전신청 또는 현장 선착순 접수 [링크]