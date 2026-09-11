안 입는 옷 세 벌 들고 가니... '공익활동' 참여하셨습니다

▲빈 용기에 담아가는 새로운 생활습관알맹상점은 '일회용없다방'과 '리필스테이션' 공간을 마련하여 시민들이 가져온 텀블러에 음료를 담고, 용기에 생활세제와 화장품을 필요한 만큼 담을 수 있게 도와주고 있다. 일회용 용기를 줄이는 행동을 현장에서 경험할 수 있다. ⓒ 김주영 관련사진보기