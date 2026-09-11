태안군 위원회만 120개... "정비하겠다"

큰사진보기 ▲각종 위원회 정비 주문하는 최성미 태안군의원7명 중 6명이 새 얼굴로 바뀐 제10대 태안군의회의 첫 번째 행정사무감사가 11일부터 시작된 가운데 최성미 태안군의원이 120개에 달하는 태안군 각종 위원회의 시급한 정비를 주문했다. ⓒ 태안군의회 생방송 캡쳐 관련사진보기

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큰사진보기 ▲태안군 각종 위원회의 시급한 정비를 주문하는 최성미 의원7명 중 6명이 새얼굴로 바뀐 제10대 태안군의회의 첫 번째 행정사무감사가 11일부터 시작된 가운데 최성미 태안군의원이 120개에 달하는 태안군 각종 위원회의 시급한 정비를 주문했다. ⓒ 태안군의회 생방송 캡쳐 관련사진보기

충남 태안군의 군정 위원회가 120개에 달하는 것으로 나타났다. 위원회는 군정의 전문성 제고로 합리적인 정책추진을 도모하고, 다양한 의견수렴을 통해 이해관계를 조정, 행정의 전문성과 민주성, 투명성, 공정성을 높이기 위해 운영된다.문제는 특정 인물이 최대 10개의 위원회에 이름을 올리고 있는 점이다. 5~6개, 7개에 달하는 위원회에 소속돼 있는 1인도 수명이 있는 것으로 나타났다. 특히, 위원회와 관련된 조례가 제정돼 있음에도 조례와는 무관하게 방만 운영되고 있어 시급한 정비가 필요하다는 지적이다.태안군의회 최성미 의원(국민의힘, 비례)은 11일 열린 제10대 태안군의회 출범 이후 제323회 태안군의회 제1차 정례회기 중 열린 첫 행정사무감사에서 120개가 넘는 위원회의 정비를 주문했다.최 의원은 이날 기획예산담당관과 행정지원과 소관 행감에서 연달아 각종 위원회의 과감한 정비를 지적했다. 더불어 위원회 정비로 수당 지급 등의 예산 낭비를 줄여야 한다고 목소리를 높였다.최 의원은 전진봉 기획예산담당관과 김장호 행정지원과장에게 공통으로 "'태안군 각종 위원회 설치 및 운영에 관한 조례'에 따르면 위원회, 협의회, 협의체도 있고 명칭 불문하고 명예감사관, 이장단협의회 등 120개가 넘는다"고 했다.이어 "1명이 10개의 위원회에 소속돼 있는 분도 있고, 어떤 분은 5~6개, 7개의 위원회에 소속돼 있는 분도 있다. 조례에 따르면 연임은 한 차례 가능한데, 무제한 연임은 공정한 기회를 차단하는 것"이라고 지적했다.위원의 임기를 정한 해당 조례 제8조에서는 '공무원이 아닌 위원의 임기는 다른 법령에 규정이 있는 등 특별한 경우를 제외하고는 2년 이내로 한다'고 규정한다. 또한 '같은 사람이 2개 위원회를 초과하여 위촉되거나 같은 위원회에서 4년을 초과하여 연임되지 않도록 하여야 한다'고 규정한다.조례에 따른 위원회 정비 계획을 물은 최 의원은 태안군의 각종 위원회 중에서 규모가 가장 큰 '군정발전위원회'도 사례로 들며 "법적 근거도 없는 위원회는 조속히 정비해야 한다"고 지적했다.최 의원은 "군정발전위원회가 가장 큰데 위원이 50명이고 수당이 나간다. 안건이 있을 때마다 하는 건지 모르겠는데 예산집행 근거라든지, 심의하는 법적 단체인지, 단순한 자문 기구인지 정체성이 뭔가"라며 "검토 결과 군정발전위원회는 지자체 단체장의 필요에 의해서 행정자문을 받는 자문기구인데 예산을 받는 법적 단체가 아니다. 군 조례로만 적용된다. 조례에 따라 예산집행이 되는데 엄청나게 수당이 나간다. 2023년부터 현재까지 통계를 보면 50명에 2600만 원이 나갔다. 활동 실적도 없고 법적 근거도 없는 위원회는 조속히 정비를 해야 한다"고 주문했다.이어 "(태안군의) 재정자립도가 낮다 보니 전향적으로 세일즈기획단까지 만들어서 외부 세원을 확보하려고 노력하는데, 내부에서 예산 낭비가 있다면 안된다"면서 "원칙을 분명히 적용해서 집행하기 바란다"고 주문했다.임해환 행정사무감사특별위원회 위원장도 위원회와 관련해 "불필요한 위원회는 깔끔하게 정리해야 한다"고 말을 보탰다.이에 전진봉 기획예산담당관은 "개선될 수 있도록 행정지원과와 협업하겠다"고 밝혔다.주무부서인 행정지원과 김장호 과장은 "위원회가 121개로 알고 있는데, 각 부서에서 위원회 통계 다시 한번 확인해 보겠다"고 했다.이어 최 의원이 사례로 든 군정발전위원회와 관련해 "군정발전위원회 위원들이 많다. 상위법이 있는 것도 아니고, 위원회는 대규모 건이 있을 때 열리는데 상시로 운영하지는 않는다. 위원이 많아서 개최하기도 불편하고, 행정과에서 가장 큰 위원회인데 정비할 건 정비하고 전문화, 세분화를 추진하겠다"며 위원회 정비 의지를 밝혔다.한편, 제10대 태안군의회의 첫 번째 행정사무감사가 열린 이날 윤희신 태안군수는 인사말에 나서 각별한 당부와 함께 든든한 동반자로서의 협력을 기대했다.윤 군수는 "행정사무감사는 군민을 대표하는 의회가 집행부의 행정 전반을 점검하고 잘못된 부분은 바로잡아 더 나은 대안을 제시하여 군정의 책임성과 신뢰를 높이는 중요한 자리"라고 의미를 부여했다.이어 "집행부는 감사의 취지를 무겁게 새기고, 위원님들의 질문과 의견을 경청하며 진솔하고 책임 있는 자세로 감사에 임하겠다"고 했다.윤 군수는 태안군의 현안을 꺼내며 협업을 강조했다. 윤 군수는 "지금 태안은 태안화력의 단계적 폐지와 발전공기업 통합본사 유치, 소나무재선충병 대응 등 군민의 삶과 지역의 미래에 직결된 여러 과제를 마주하고 있다"면서 "어느 하나 쉽지 않지만, 집행부는 주요 현안을 의원님들과 수시로 공유하고 더욱 자주 소통하며 함께 해법을 찾겠다"고 의지를 드러냈다.