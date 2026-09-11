개혁진보 4당 "파병은 헌법 정신 위배"

▲조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당이 11일 국회에서 공동 기자회견을 열고 정부가 호르무즈 파병 검토를 즉각 중단하고, 파병 불가를 선언할 것을 촉구한 가운데 윤종오 진보당 원내대표가 발언하고 있다 ⓒ 진보당 관련사진보기