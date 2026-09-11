"극심한 혼돈의 터널..." 난제 받은 이 대통령의 한마디

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 11일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.9.11 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"국제 질서가 극심한 혼돈의 터널을 지나고 있는 지금, 우리의 힘을 키우고 외교 지평을 넓히고 국제 사회와의 긴밀한 공조로 다양한 문제들을 해결하는 지혜가 더 없이 필요하다. 오직 국민과 국익의 더 나은 내일을 생각하며 그 길을 묵묵히 개척해 나가야겠다. 국민 여러분들께서도 관심을 갖고 함께 해주길 부탁드린다."

이재명 대통령이 프랑스 순방 후 첫 공개석상에서 호르무즈 해협 파병 문제 등 혼잡한 국제 정세로 인한 어려움을 토로했다. 그는 이럴 때일수록 "우리의 힘을 키우고, 외교 지평을 넓히고 국제 사회와의 공조로 문제들을 해결하는 지혜가 필요하다"고 강조했다.이 대통령은 11일 청와대 본관에서 주재한 수석보좌관회의 모두발언에서 "(프랑스 국빈방문을 통해) 프랑스와 정치, 경제, 첨단산업, 문화예술 분야에 이르기까지 양국 간의 파트너십을 내실화하는 성과를 거뒀다"고 자평했다. 이어 "시야를 좀 더 넓혀보면 EU(유럽연합) 핵심 국가 프랑스와의 협력 강화로 대(對)유럽 외교 지평도 그만큼 넓어질 것"이라고 기대했다.이 대통령은 "모두 아시는 것처럼 현재 세계 질서가 빠르게 다극화되고 있다"며 "다음 주에는 서울에서 제1차 한국-중앙아시아 정상회의가 개최된다"고 소개했다. 그는 "중앙아시아는 유라시아 대륙의 지정학적 중심지이고 풍부한 에너지와 핵심 광물을 두루 갖춘, 성장 잠재력이 매우 큰 지역"이라며 "동시에 우리와 각별한 역사적인, 문화적인 인연을 맺고 있는 지역"이라고도 했다.이 대통령은 "이번 정상회담을 통해 한국과 중앙아시아의 관계는 정상급의 다자협력 체제로 공고화되고 우리가 그간 취해 왔던 신북방정책도 보다 탄력 받게 될 것이고, 아울러 유럽과 중동으로 이어지는 새로운 경제·문화 실크로드를 확보하게 될 것"이라고 기대하며 관계기관들의 철저한 준비를 당부했다. 그는 국제 정세를 구체적으로 언급하진 않았지만, 미국 정부의 호르무즈 해협 압박 등 난제가 쌓인 상황을 에둘러 표현하기도 했다.현재 한국 정부는 트럼프 행정부의 노골적인 파병 요구와 부정적인 국민 여론을 동시에 맞닥뜨린 상태다. 최근 공표된 NBS(전국지표조사)와 갤럽 조사 모두 호르무즈 해협 파병에 관한 의견을 물었을 때 부정적 의견이 과반을 기록했다. 정부는 이 같은 상황을 종합해 파병 여건 파악 목적으로 중동에 국방부 현지 조사단을 파견하는 한편, 조현 외교부 장관이 아바스 아라그치 이란 외무장관과 통화해 입장을 교환하기도 했다.이 대통령은 또한 여전히 생사여부를 확인 못한 네팔 대홍수 피해 국민들을 걱정했다. 그는 "현지 상황이 대단히 열악해서 실종된 국민들에 대한 수색·구조 작업이 안타깝게도 별 진전이 없는 상황"이라며 "오늘 새벽에 긴급구조대 2진이 현지에 파견됐다. 많은 어려움 속에서도 최선을 다해준 1진 대원 여러분께 수고하셨다는 말씀을 드린다"고 했다. 다만 임무교대 과정에서 수색·구조에 공백이 생기지 않도록 신경써달라고 덧붙였다.이 대통령은 "지금 무엇보다 중요한 것은 조속하고 꼼꼼한 수색·구조 활동과 함께 심신이 크게 다치신 실종자 가족들의 마음을 정성을 다해 보살피는 일"이라고도 얘기했다. 그는 "특히 피해자 가족 분들이 혹여라도 국가로부터 버림받았다든지, 억울하다 이런 마음이 들지 않도록 수색·구조 작업, 그리고 가족들과의 소통에 최선을 다해주길 바란다"고 말했다. 지난달 26일 발생한 홍수에 휩쓸린 국민 9명은 11일 현재까지 발견되지 않았다.