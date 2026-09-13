부천 과수원의 효시와 친일파 송병준

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큰사진보기 ▲1912년 11월 27일 관보98호에 실린 과수원경영상황조선총독부는 1912년 6월말 전국적으로 사과, 배, 복숭아, 포도 등을 과수원 5묘이상 경영한 상황을 조사하여 관보에 올렸다. 전 조선에 과수원에 경영한 사람들은 총 1,227명이었으며 이중 일본인은 593명이었다. 그리고 총 투자액 1,329,598원이었다. 이를 통해 과수재배가 조선에서 많은 이익을 얻을 수 있다는 것을 알 수 있다. ⓒ 박종선 관련사진보기

큰사진보기 ▲1938년 4월 19일 조선일보기사의 부천 소사 과수원 풍경이 당시 조선일보는 <구미끄는 수밀도는 소사지방의 명산>이라고 소개하며 백집이 넘는 과수원이 있었으며 그 중 서른집만 조선인이라고 하였다 ⓒ 네이버라이브러리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문 에도 실립니다.

일제는 1910년 경술국치를 통해 대한제국을 식민지로 만들었다. 하지만 일제가 대한제국을 식민지로 만들기 위한 그 시점은 1876년 조일수호조규(朝日修好條規)에까지 올라간다. 불평등한 이 조약을 통해 인천과 원산항 등이 개항되었으며, 이후 맺어진 부속 조약을 통해 일본 화폐가 조선에서 유통되었다.조선에서 생산된 곡물은 일본으로 무제한 유출되었으며 이로인해 식량이 부족해지고 물가가 폭등하여 경제적으로 큰 타격을 입었다. 농민과 도시의 하층민들은 생활이 어려워졌으며, 이와반대로 큰 이익을 볼 수 있는 일본인들은 분야를 넓히며 조선으로 진출하였다.서울과 인천 사이에 위치한 부천은 평야와 야산이 동시에 갖추고 있고 1899년 경인철도과 완성되어 많은 일본인들이 진출한 곳중 하나였다. 실제로 1910년부터 1912년 사이에 이루어진 토지조사부를 보면 부천에 일본인들이 소유한 면적이 꽤 많음을 확인할 수 있다.계남면 구지리를 구체적적으로 살펴보면 송전정일(松田正一), 적우근학길(赤羽根鶴吉), 곡구소차랑(谷口小次郞), 백정원치(白井元治), 비전정태랑(飛田貞太郞) 등이 대표적이다. 1910년 이전에도 많은 일본인들이 부천에 정착하여 생활했음을 확인할 수 있다.그렇다면 초기에 부천에는 어떠 분야의 일본인들이 진출했을까?대표적인 분야가 바로 과수를 재배한 사람들이었다. 조선은 일본에 비해 물가와 지세가 저렴했기 때문에 적은 비용은 많은 소득을 얻을 수 있었다. 또한 과수를 재배하기 위한 기후 또한 일본보다 좋다는 것이 한 몫 했다. 1903년 빈전전병위(濱田傳兵衛) · 황목충일(荒木忠一) · 죽원농원(竹原農園)은 연합하여 석천면(石川面) 소사(素砂)지역에 과수를 재배하기 시작했다.잘 될 것이라는 예상과 다르게 과수농사는 잘 되지 않았다. 이러한 사태가 계속되자 빈전전병위(濱田傳兵衛)는 이 분야에 전문가를 초빙하여 정밀한 조사까지 했다. 전문가의 의견에 의하면 소사지역이 과수재배에 적당한 곳이 아니라고 결론 내려졌다.하지만 빈전전병위(濱田傳兵衛)는 여기에 낙담하지 않고 과수재배를 위한 비료개량부터 과수의 가지를 전지하는 방법 등을 새롭게 하여 소사에 과수재배가 성공할 수 있도록 토대를 마련하였다. 빈전전병위(濱田傳兵衛)의 노력 이후 소사지역은 본격적으로 과수가 재배되기 시작하였으며 이는 부천의 과수원의 효시로 인정받게 되었다.조선총독부관보에 의하면 10년 후인 1912년에는 경기도에서 과수원을 경영한 일본인들이 81명에 이르렀으며 투자금액은 48만 원에 달하였다. 이것은 경남에 이어 두번째로 경영자와 투자금액이 많은 것이었는데, 경기도에 투자된 상당한 금액은 부천 소사에 집중되었다.빈전전병위의 동업자였던 황목충일(荒木忠一)은 석천면 소사에 있으면서 소사농회를 조직하여 일본인들이 원예활동을 할 수 있도록 도와주었다. 1913년에 소사농회에 참여한 일본인들이 60여명에 달하였다고 하니 그 당시 소사지역이 과수재배로 한창 번성하고 있었음을 알 수 있다. 이 단체는 나중에 조선인들도 참여할 수 있도록 개방하였으며 석천면농회로 이름을 바꾸었다.(啓農園)부천 소사에 과수원이 잘 된다는 것을 확인한 송병준은 1905년 4월 부평군 석천면 소사(富平郡 石川面 素砂)에 일본인 6명과 함께 계농원(啓農園)을 설립하였다. 과수원을 통해 막대한 수익을 올릴 수 있다는 것을 송병준이 증명한 것이다. 송병준은 대단지 과수원을 조성한 후 농사법을 개량하고, 농업 종사자들을 모집하여 실습을 할 수 있도록 했다.실제로 송병준은 계농원에 사과16정보와 포도 4정보를 조성하였으며, 이외에도 양잠을 설치하여 일진회 회원 자제와 주민들에게 양잠기술을 전수하였다. 1911년에는 회사를 모두 사들여 독자적인 농장 경영을 꾀했다. 처음에는 일본인을 고용하여 농업기술을 전달 받았으나 나중에는 직접 일본으로 사람들을 유학시켜 농학을 배울 수 있도록하였다.이러한 과정을 거친 후 부천 소사에는 복숭아, 사과, 배 등 다양한 과수원이 조성되었다. 1920년대부터 전국적으로 유명해진 소사는 1927년 10월 당시 경기도에서 과수 생산 1위를 차지하였으며,1936년에는복숭아가 약 30만관 생산되었다. 금액으로는 약 10만 원에 달하였으며 멀리 만주까지 수출되었다. 1938년에는 복숭아 31만관, 사과 21,600여관, 배 30,600여관, 포도 22,300여관에 달하였으며, 복숭아 생산량이 다른 과일의 10배에 이르렀다.송병준은 부천 소사에서의 경험을 발판삼아 1907년 농공상부대신이 된 후 1908년에는 서울 뚝섬(纛島)에 원예모범장을 설치하였으며 경기도 차원에서 원예분야가 자리잡을 수 있도록 기반을 마련하였다. 이러한 결과 1909년 1월에는 조선농회 개성지부에서 개성 만월대에 9단 2무 24보(약 2,750평) 규모의 모범 과수원을 조성하여 딸기류(초과), 포도, 배, 복숭아 등을 재배하였다. 경기도 차원으로 과수업이 확대되었다.계농원과 원예모범장 행위들을 보면 나라를 팔아먹은 대가로 일본으로부터 거액을 받았음에도 여기에 만족하지 않고 거대한 농장을 소유하고 농사법 등을 개량하여 막대한 이익을 취했던 송병준의 본 모습을 확인할 수 있다. 국가, 공동체, 상생 등은 전혀 고려하지 않고 오로지 부(富)에 진심이었던 송병준. 그 사람의 과수에 대한 욕심이 부천소사에서는 대단지 과수원이 조성된 원인이 되었으며, 부천군민들에게는 생활의 일부가 되었다.도시화와 공업화가 되기 전 부천은 복숭아의 도시였다. 지금은 '복사골'이라는 이름만 남았지만 그 이름 속에는 일제가 부천 소사를 침탈하여 우리 선조들의 고혈을 빨아먹은 그 역사가 숨어있다. 우리는 이러한 역사를 잊어서는 안 된다.