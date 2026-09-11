시의회 예산 삭감에... 울산시장·부시장 "다시 살펴 봐달라"

울산광역시 민선 9기 첫 추경인 제3회 추가경정예산안 중 '서울본부' 인력운영비와 '120 울산민원센터 고도화' 사업 예산이 시의회 행정자치위원회 심사에서 전액 삭감되면서 시민들이 항의하는 사태가 발생했다(관련 기사 : 울산시의회 '120 민원센터' 예산 삭감에 시민들 항의
).
이에 김상욱 울산시장과 서남교 행정부시장이 잇따라 기자회견을 열고 예산 삭감에 대해 우려를 표명하고 "예산결산특별위원회에서 사업의 취지와 시민 편익을 다시 한번 살펴 예산을 반영해 줄 것"을 요청했다.
김상욱 시장은 11일 오후 2시 시청 프레스센터에서 가진 호소문 발표에서 "서울본부는 중앙정부와 국회를 대상으로 국가 예산 확보, 기반(인프라) 사업의 국가 계획 반영, 공공기관 제2차이전 등 시정 주요 현안 해결을 위해 마련된 기관이다"라며 "지금은 서울 본부를 흔들 때가 아니라 부족한 인력 확충을 통해 기능 강화가 필요한 시점"이라고 말했다.
그러면서 "전투를 앞둔 상황에서 전초기지를 스스로 무력화하는 것은 패배를 자초하는 것"이라며 "서울본부를 흔드는 것은 국가예산과 국가사업, 공공기관 이전의 기회를 스스로 걷어차는 것과 같아 울산의 미래를 위태롭게 만드는 일"이라고 지적했다.
김상욱 시장은 또 120 울산민원센터 고도화 사업의 필요성도 강조했다. 120 울산민원센터는 지난 7월 1일 민선 9기 출범과 함께 김상욱 울산시장이 제1호 결재 안건으로 서명한 사업이다.
김 시장은 "이 사업이 단순한 행정 체계(시스템) 개편이 아니라 시민과 가장 가까운 곳에서부터 행정의 변화를 시작하고, 민선 9기의 시정 철학인 '시민주권'을 행정 현장에서 실현하기 위한 첫 번째 약속"이라고 밝혔다.
이어 "120 울산 민원센터는 시민주권의 출발점이자, 시민들을 찾아가는 적극행정의 의지, 공정한 공직사회를 위한 다짐"이라고 강조하고 "120 울산민원 센터 예산 삭감은 시민을 위한 약속을 지키기 위한 시장의 의지를 꺾는 행위"라고 덧붙였다.
앞서 서남교 부시장도 같은 자리에서 기자회견을 갖고 "공공기관 통합에 대응하고 앵커(선도) 공공기관을 지역에 이전시키기 위해서는 중앙 부처, 국회, 관련 기관과 지속적인 협의가 필요하다"며 "서울본부에서 관계 부처의 동향을 신속하게 파악하고 사업 부서들과 함께 기민하게 대응해야 한다"고 전제했다.
이어 "이렇게 중요한 시기지만 현재 서울본부의 역량은 충분하지 않아 근무 인원은 전국 광역시 중 가장 적으며 본부장도 공석이라 한 명이라도 손발이 더 필요한 상황"이라며 "기능과 인력을 축소하는 것이 아니라 오히려 강화해야 할 시점이다"고 지적했다.
그러면서 "울산시의 미래가 달린 급박한 시기에 전초기지인 서울본부가 제대로 역할을 다할 수 있도록 다시 살펴봐 달라"고 호소했다.
서 부시장은 120울산민원센터 고도화 관련 예산이 전액 삭감된 데 대한 울산시의 입장을 설명하며 "민원처리법과 타 지자체 콜센터 사례, 운영 상황 등을 종합적으로 고려해 볼 때 현행의 '울산광역시 민원콜센터 설치 및 운영 조례'에 규정된 내용만으로도 '120 울산민원센터 고도화' 추진이 충분히 가능하다"고 밝혔다.
이어 "변호사 자문에서도 조례 개정없이 콜센터 기능과 채널 확대가 가능하다고 동일하게 판단하고 있다"고 덧붙였다.
시민소통반 도입과 관련해서는 "원스톱 민원 해결을 위해 현장 확인은 필수적인 사항"이라며 "기존의 '시민이 행정을 찾아오는 방식'에서 '행정이 먼저 시민에게 다가가는 방식'으로 민원서비스를 혁신적으로 전환해 전화만으로 해결하기 어려운 시민의 목소리까지 현장에서 듣겠다는 것"이라고 밝혔다.
그러면서 "이번 120 울산 민원센터 관련 예산은 시민들의 불편을 최소화하고 적기에 최적의 민원 응대 서비스를 제공하기 위해 필요 최소한의 예산을 담았다"며 "부디 이번 예결위 심사에서 서울본부와 120 울산민원센터 고도화 예산을 다시 살펴봐 주시기 간절히 요청드린다"고 했다.