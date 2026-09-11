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26.09.11 14:36최종 업데이트 26.09.11 14:36

GH, 전국 공공기관 최초 MBTI 기반 '안전성향 검사' 도입…산업재해 예방

MBTI와 안전의식 연계한 SAFETYID 활용… 직원별 안전성향 진단·맞춤형 안전코칭 진행

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김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 7월 6일 화성동탄2 택지개발사업지구 내 공동주택 건설 현장을 방문해 폭염 및 장마철 대비 안전 점검을 실시하고, 현장 근로자에게 안전 물품을 전달했다.
김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 7월 6일 화성동탄2 택지개발사업지구 내 공동주택 건설 현장을 방문해 폭염 및 장마철 대비 안전 점검을 실시하고, 현장 근로자에게 안전 물품을 전달했다. ⓒ 경기주택도시공사

경기주택도시공사(사장 김용진, GH)가 전국 공공기관 가운데 처음으로 개인의 성격유형을 바탕으로 안전의식을 진단하는 '안전성향 검사(SAFETYID)'를 도입했다. 직원 개개인의 안전성향을 파악해 맞춤형 안전코칭까지 제공하는 방식으로, 산업재해 예방을 위한 참여형 안전보건활동에 나선 것이다.

GH는 11일 수원 본사에서 안전가치를 조직에 내재화하고 안전보건문화를 확산하기 위한 'ESG 안전보건문화 확산 활동'을 진행했다고 밝혔다.

MBTI 활용해 개인별 안전성향 진단

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이번 활동의 가장 큰 특징은 SAFETYID 도입이다. 최근 널리 활용되는 성격유형검사인 MBTI를 안전의식과 연계한 분석 모델을 활용했다.

GH 직원들은 사전에 실시한 안전성향 검사 결과를 바탕으로 자신의 안전 관련 특성을 확인했다. 이날 현장에서는 개인별 분석 보고서를 토대로 1대1 맞춤형 '안전코칭'도 진행됐다. 단순히 안전수칙을 전달하는 교육에서 벗어나 개인의 성향을 고려해 안전행동을 돌아보고 현장에서 적용할 수 있는 예방 방안을 찾는 방식이다.

경기주택도시공사(GH)가 11일 수원 본사에서 안전가치를 조직에 내재화하고 안전보건문화를 확산하기 위한 ‘ESG 안전보건문화 확산 활동’을 진행했다.
경기주택도시공사(GH)가 11일 수원 본사에서 안전가치를 조직에 내재화하고 안전보건문화를 확산하기 위한 ‘ESG 안전보건문화 확산 활동’을 진행했다. ⓒ 경기주택도시공사

경기주택도시공사(GH)가 11일 수원 본사에서 안전가치를 조직에 내재화하고 안전보건문화를 확산하기 위한 ‘ESG 안전보건문화 확산 활동’을 진행했다.
경기주택도시공사(GH)가 11일 수원 본사에서 안전가치를 조직에 내재화하고 안전보건문화를 확산하기 위한 ‘ESG 안전보건문화 확산 활동’을 진행했다. ⓒ 경기주택도시공사

강의식 교육에서 참여형 안전문화로

GH는 이번 활동을 지난 5월 '안전생각의 날'을 통해 정립한 안전보건 전략을 고도화하는 과정으로 설명했다. 이날 직원들은 팀 단위 실습과 토론을 통해 안전 소통 기술과 안전 개입 방법을 논의했다.

특히 선후배 직원 간 안전인식 격차를 줄이고 '안전소통이 끊기면 사고는 발생한다'는 안전가치를 공유하는 한편, 현장 구성원 스스로 위험을 예방하는 '자기규율 예방체계'를 확립하는 데 뜻을 모았다.

김용진 GH 사장은 "근로자의 생명을 지키는 것은 GH의 가장 중요한 책무"라며 "이번 ESG 안전보건문화 확산 활동을 계기로 GH 사업장 전반에 성숙한 안전보건문화가 확고히 뿌리내리기를 기대한다"고 말했다.

#경기주택도시공사#GH#김용진#안전성향검사SAFETYID#산업재해예방

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