화성시, '법적 기준' 넘어 화재 안전 사각지대까지 살핀다

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장. ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이용근 화성특례시 정보통신팀장(오른쪽)이 11일 제31회 지자체 정보통신 우수사례 발표대회’에서 베리어프리 스마트 대피안내 서비스로 한국지능정보사회진흥원장상(특별상)을 수상하고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

화성특례시(시장 정명근)가 법적 설치 기준만으로는 놓치기 쉬운 화재 안전 사각지대를 기술로 보완한 사례로 2년 연속 지자체 정보통신 우수사례 특별상을 받았다.화성시는 11일 행정안전부가 주최한 '제31회 지자체 정보통신 우수사례 발표대회'에서 '전국 최초, 화재 인지 사각지대 해소를 위한 베리어프리 스마트 대피 안내 서비스'로 한국지능정보사회진흥원장상(특별상)을 수상했다고 밝혔다.이번 서비스는 시각경보기가 설치되지 않은 승강기와 화장실, 장애인화장실 등에서 청각장애인이나 난청인이 화재 발생 사실을 즉시 인지하기 어려운 문제를 해결하기 위해 마련됐다.화성시는 법적으로 시각경보기를 설치해야 하는지를 따지는 데 그치지 않고, 실제 화재 상황에서 시민이 위험을 인지할 수 있는지를 기준으로 안전 사각지대를 찾아냈다.이에 화재수신반과 디지털 정보 디스플레이(DID), 수어 영상 시스템을 사물인터넷(IoT)으로 연계했다. 화재가 발생하면 평소 홍보용으로 사용하던 DID 화면이 자동으로 화재 안내 화면으로 전환되고, 수어와 문자, 이미지 등을 통해 화재 발생 사실과 대피 방법을 전달한다.청각장애인뿐 아니라 음성 방송을 제대로 듣기 어려운 시민에게도 시각 정보를 함께 제공한다는 점에서 기존 음성 중심 재난 안내의 한계를 보완한 것이다.화성시는 올해 10개소에 서비스를 시범 설치했으며, 2027년에는 4개소를 추가 설치할 예정이다.이번 수상은 2024년 관련 아이디어로 중앙우수제안 공무원제안 부문 국무총리상을 받은 뒤 이를 실제 정책으로 발전시켜 온 과정의 연장선이기도 하다. 지난해에는 '재난문자 연동 사회적약자를 위한 안내서비스'로 특별상을 받은 데 이어 올해도 특별상을 받았다.정명근 화성특례시장은 "작은 아이디어라도 현장에서 실행하고, 그 과정에서 법과 제도가 미처 담지 못한 안전의 빈틈을 찾아 해결하는 것이 적극행정의 중요한 역할"이라며 "시민이 실제로 체감할 수 있는 안전 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.